- Salomon Kapadokya Ultra-Trail'den ülke ve bölge ekonomisine 20 milyon TL'lik katkı

İSTANBUL - Argeus Travel & Events sahibi Aydın Ayhan Güney, bu hafta sonu düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in ülke ve bölge ekonomisine 20 milyon TL'nin üzerinde katkı yapacağını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde, Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail bir kez daha dünyaca ünlü elit atletlere ev sahipliği yapacak. Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2 bin 500 sporcunun yarışacağı organizasyon öncesi Argeus Travel & Events sahibi Aydın Ayhan Güney, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Ekipler istasyon kurumları, alan kurulumları için uğraşıyor"

Öncelikle son aşamasına gelinen hazırlık süreciyle alakalı konuşan Güney, "Aslında 10 aylık bir süreç. Tabii bu süreç içerisinde kayıtların yanı sıra katılımcıların seyahat hazırlıkları var. Bunlar bugün itibariyle son aşamaya geldi. Kayıtlar zaten 5 Ekim'de kapanmıştı. 7 Ekim'de bir günlük geç kayıt açtık. Bu da tamamen Atletizm Vakfı'na bağış olarak alındı. Kayıtlarımız tamam. Gelen kişilerin seyahat ihtiyaçlarıyla ilgili rezervasyonlar da tamam. Koşucular gelmeye başladı. Şu an tabii biraz daha fazla saha operasyonu başladı. Şu anda ekipler istasyon kurumları, alan kurulumları için uğraşıyor. Lojistik olarak çalışıyorlar, malzemeler geliyor. Gerek yarış alanlarının kurulması gerek kontrol noktalarının kurulması, yiyecek, içecek Mesela bugün 16 ton sıvı gelecek dağıtılmak üzere. Bu gibi hazırlıklar var ama takvimde ilerliyoruz. Hazırız, hava da güzel gösteriyor, güzel olacak" ifadelerini kullandı.

"Pandemiyle ilgili tüm önlemleri aldık"

Korona virüs sebebiyle geçtiğimiz yıl Kapadokya Ultra-Trail'in yapılamadığını hatırlatan Aydın Ayhan Güney, "Zor bir dönemdi 2020. Biz bir turizm şirketiyiz. Turizmin yanı sıra spor organizasyonlarımız var; Alanya, Antalya, Marmaris, Çeşme, İstanbul, Kapadokya'da. Yılda 6-7 tane büyük spor organizasyonu yapıyoruz koşu ve bisiklet üzerine. Turizmin biraz sakin olduğu 2016-2017 gibi yıllarda bu spor organizasyonları bizi meşgul ediyordu. Ama pandemi döneminde hepsi birden yok oldu. 2020'nin Şubat ayında sadece Tour of Antalya'yı yaptık sonra da kapandı zaten. Hiçbir organizasyonu yapamadık. Salomon Kapadokya Ultra-Trail'i gerçekleştiremedik çünkü pandeminin en üst dönemindeydi, aşı yoktu. Hem sporcuları hem de bölge halkını riske etmek istemedik çünkü Kapadokya Ultra-Trail'in özelliği çok fazla insanın katılması. 20-25 bin nüfuslu bir ilçeye 3-4 bin kişiyi dışarıdan getirmek virüsün yayılımı için çok büyük riskti. Ama bu sene daha rahat. Hem pandemiyle ilgili tüm önlemleri aldık hem de aşı ve PCR testi şartı var. Atletizm Federasyonu'nun açıkladığı kurallara harfiyen uyacağız. Hepimiz için zor bir dönemdi. Hiç organizasyon yapılmayan bir yıldan sonra yoğun olarak diğer organizasyonlara geçmek de zor oluyor ekip için. Ama heyecan da var tabii ki. Başka işler çok fazla yoğun olmayınca bunun hazırlığı da daha rahat oldu" şeklinde konuştu.

"12-13 tane dünya standartlarında elit atletimiz var"

Devam eden seyahat kısıtlamaları sebebiyle yabancı atlet sayısında düşüş yaşandığına da dikkat çeken Güney, "Şu anda 2 bin 500'ün üzerinde bir sporcu katılıyor. Bu beklediğimizden çok daha iyi bir sayı. Tabii insanlar 1 yıllık aradan sonra bu tür aktivitelere daha bir aç durumdalar. O sebeple talep çok iyi diyebiliriz. Sadece yurt dışından bazı ülkelerin gelememesinden dolayı yabancı sporcu sayısı az da olsa bu sene düştü. 2019'de yüzde 55 yabancıydı katılımcılar. Şu anda yüzde 40 civarında. Başlıca sebepler; seyahatin zor olduğu ülkeler. Örneğin; İtalya dönüşte karantina istedi. İngiltere uzun süre istedi. Bazı ülkeler var kesinlikle gelemiyorlar, Güney Afrika gibi. Güney Afrika'da 30 sporcumuz vardı. Güney Afrika'dan, Türkiye karantina istediği için gelemiyorlar. Uzak Doğu ülkeleri Japonya, Malezya, Çin, Filipinler gibi ülkeler zaten çok zor seyahat ediyorlar. Yani pandemi yabancı katılımında az da olsa eksilmeye sebep oldu. 2019 yılında 2 bin 700 sporcuyla start almışız, bu yıl 2 bin 500. Çok fazla bir kayıp yok. Gelebilen ülkelerde telafi edilmiş gibi görünüyor. Elit atletlerimiz var 10 civarında. Çok güçlü, UTMB'de dereceye girmiş atletlerden var. Büyük ihtimal onlar domine edecektir parkurları. 2019'da 15 elit atlet varsa bu yıl da 12-13 tane dünya standartlarında elit atletimiz var" ifadelerine yer verdi.

"Ülke ve bölge ekonomisine 20 milyon TL üzerinde katkı sağlayacak"

Aydın Ayhan Güney, Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in ülke ve bölge ekonomisine katkısından bahsederek, şunları söyledi:

"Aslında herkes 1 yıl boyunca bu haftayı bekliyor. Çünkü gerek esnaf gerek oteller, diğer turizm işletmeleri için bayram dönemi gibi bir dönem. Spor turizmi diye yıllardır konuşuyoruz. Bununla ilgili büyük çalışmalar, planlar var. Aslında Kapadokya Ultra-Trail, spor turizmine çok iyi bir örnek. Çünkü 4 bin, 4 bin 500 kişi Kapadokya'da olacak. Yaklaşık 2 bin oda işgal edecekler. Gelen kişiler sadece bu yarışa gelmiyor. Aynı zamanda seyahat amaçlı geliyor. Türkiye'ye gitmişken diyor hem koşalım hem tatil yapalım. Hatta birçok yabancı buradan Antalya bölgesine ya da İstanbul'a giderek tatiline devam ediyor. Bu yıl 20 milyon TL üzerinde ülke ve bölge ekonomisine bir katkı sağlayacağını hesapladık. Bu da sadece bir hafta sonu etkinliği için ciddi bir rakam. Turizm çeşitliliği açısından da önemli. Başka bir önemi de turist gruplarından farklı bir hareket bu. Turist grupları genelde sit alanlarını gezer, otellerde konaklar. Çok fazla şehir içinde girmezler. Ama burada şehrin içinde 3-4-5 gün yaşayan binlerce insan var. Bütün ihtiyaçlarını şehir merkezinden gideriyorlar. Bu da tabii ki merkezdeki esnafı fazlasıyla mutlu ediyor."

"Sponsor desteğinden şu anda memnunuz"

'Kurum, kuruluş ve sponsorların desteklerinden memnun musunuz?' sorusunu ise Güney, şöyle cevapladı:

"Yarışın 7. yılı. 7. yıl olduğu için çok benimsedi bu yarışı. Valiliğin desteği sürekli var. Kaymakamlığın, belediye başkanlığının, milli eğitim müdürlüğünün, sağlık sisteminin özellikle de emniyet güçleri konuyu çok iyi biliyorlar. O sebeple ellerinden geldiği kadar tüm desteği sağlıyorlar bize. Diğer taraftan böyle yarışların olmazsa olmazı büyük sponsorlar. Çok büyük maliyeti olan organizasyonlar bunlar. Bu maliyetleri sadece sporcu katılımıyla karşılamak mümkün değil. O sebeple bizim sponsor bulmamız gerekiyor ki hem yarışı büyütelim hem de daha güzel şeyler çıkartabilelim. Bu konuda çok şanslıyız çünkü bu yıl 6. yılı olacak Salomon gibi bir dünya devi isim sponsorumuz. Türkiye'de maliyetlerin artmasıyla birlikte bizim de ekstra sponsorluklara ihtiyacımız oldu. Sağ olsunlar Canon, Corendon Airlines, Touristica gibi çok büyük markalar organizasyona destek veriyor. Bölgesel küçük firmalardan konaklama, yiyecek destekleri de oluyor. Bizi sevindiren; bir defa sponsor olan bir firma bundan sonraki yıllar da devam ediyor. Bu açıdan sponsor desteğinden şu anda memnunuz. Türkiye standartlarındaki büyük şirketlerin çok fazla destek olmadığı bu tür spor aktivitelerine bu kadar fazla sponsor bulabilmemizi bir başarı olarak görüyorum. Hep birlikte büyük bir aile olduk."