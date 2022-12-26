Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. MHK, Gaziantep FK- Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a hafta arasında görev vermedi. Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Mücadelenin 24. dakikasında Kevin N'Koudou, gerginlik yaşadığı Gaziantep FK'li futbolcu Stelios Kitsiou'ya kafasıyla müdahalede bulundu. Pozisyonu sarı kartla cezalandıran hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısı sonrası yaşananları tekrar izledi. Ancak Karaoğlan pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.
16. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
28 Aralık Çarşamba
29 Aralık Perşembe
Son Dakika › Spor › TFF'den Atilla Karaoğlan kararı! Beşiktaş karşılaşmasındaki tercihinin bedeli ağır oldu - Son Dakika