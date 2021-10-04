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Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından

04.10.2021 10:26
Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından, System.String[]

Haftanın olayı: Giresunspor'dan ilk galibiyet geldiAdana Demirspor çıkışını sürdürdüGalatasaray, zorlu Rize deplasmanında üç puanı 101'inci dakikada aldıİki teknik direktör ayrılığı daha yaşandıSezer AFŞAR / İSTANBUL - Süper Lig'de 8'inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.

Haftanın olayı: Giresunspor'dan ilk galibiyet geldi

Adana Demirspor çıkışını sürdürdü

Galatasaray, zorlu Rize deplasmanında üç puanı 101'inci dakikada aldıİki teknik direktör ayrılığı daha yaşandı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - Süper Lig'de 8'inci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 31 gol atılırken 3.1 gol ortalaması yakalandı. Bu hafta, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada atılan en yüksek gol sayısına ulaşıldı.Süper Lig'de 8'inci hafta dün akşam oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 5 maçta ise deplasman ekipleri sahadan 3 puanla ayrıldı. Geride kalan haftanın berabere sonuçlanan tek karşılaşması ise İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor mücadelesi oldu.HAFTANIN OLAYI: GİRESUNSPOR'DAN İLK GALİBİYET GELDİSüper Lig'e bu sezon yükselmeyi başaran GZT Giresunspor, 7 haftalık galibiyet hasretine bu hafta son vermeyi başardı. 5'inci haftada oynadığı İttifak Holding Konyaspor maçıyla ilk puanını elde eden Karadeniz ekibi, o karşılaşma ile birlikte oyun olarak gelişimini sürdürmüştü. 6'ncı haftada Fenerbahçe deplasmanında mağlup olan Giresunspor, 7'nci haftada ise evinde Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanına çıkan GZT Giresunspor, Diabate'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım olarak Çaykur Rizespor kaldı.ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜİlk 3 haftada 1 beraberlik 2 mağlubiyet ile sezona başlayan ve teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yakaladığı çıkışı Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında da sürdürdü. Montella yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-0 mağlup olan Adana ekibi, bu mücadelenin ardından oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Son 4 haftalık periyotta Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup eden Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanından ise 3-3'lük beraberlik ile dönmüştü. Adana Demirspor, milli araya topladığı 12 puanla 10'uncu sırada girdi.GALATASARAY, ZORLU RİZE DEPLASMANINDA ÜÇ PUANI 101'İNCİ DAKİKADA ALDIHaftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı iki takımın arasındaki gerilimin zaman zaman yükselmesinden dolayı haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Galatasaray ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen 75'inci dakikada Mostafa Mohamed'in attığı gol ile skoru 2-2'ye getirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Berkan Kutlu 86'ncı dakikada kırmızı kart görürken, Rizespor 88'inci dakikada Boldrin ile penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+11'inci dakikada Olimpiu Morutan kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 14'e yükseltirken, Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.İKİ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI DAHA YAŞANDISüper Lig'de 8'inci hafta iki teknik direktör ayrılığına daha sahne oldu. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1 kaybedilen VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinin ardından yönetim kuruluna istifasını sundu. Deneyimli teknik adamın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi. İstanbul ekibinde teknik direktörlük koltuğuna ise Emre Belözoğlu getirildi. Süper Lig'de ilk 8 haftada aldığı 2 galibiyet 6 mağlubiyet ile 15'inci sırada yer alan Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk resmi maçına milli aranın ardından Beşiktaş karşısında çıkacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor da milli araya teknik direktör ayrılığıyla giren diğer takım oldu. Geride kalan haftada kendi sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Malatya ekibinde teknik direktör İrfan Buz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Buz yönetiminde Yeni Malatyaspor, çıktığı 20 maçta 5 galibiyet 5 beraberlik alırken 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.


Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından
Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, İstanbul, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 8'inci haftanın ardından - Son Dakika Spor


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