Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI
5 Ağustos Cuma
6 Ağustos Cumartesi
7 Ağustos Pazar
8 Ağustos Pazartesi
SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI
12 Ağustos Cuma
- 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
- 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor
- 21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor
- 21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
14 Ağustos Pazar
- 19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor
- 19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü
- 21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
- 19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
- 21.45 Galatasaray - Giresunspor
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.