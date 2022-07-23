Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı

23.07.2022 19:18
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını duyurdu. Yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak. İşte diğer müsabakalar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

6 Ağustos Cumartesi

7 Ağustos Pazar

8 Ağustos Pazartesi

Süper Lig'de sezon İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak

SÜPER LİG'DE 2'NCİ HAFTANIN PROGRAMI

12 Ağustos Cuma

  • 21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

  • 19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor
  • 21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor
  • 21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

14 Ağustos Pazar

  • 19.15 Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor
  • 19.15 Gaziantep FK - Ankaragücü
  • 21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

  • 19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
  • 21.45 Galatasaray - Giresunspor
Süper Lig'de sezon İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak
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Hazırlık maçı: Trabzonspor: 0 Torino: 3 Hazırlık maçı: Trabzonspor: 0 Torino: 3 Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı açıklandı - Son Dakika
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