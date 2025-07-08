Süper Lig'de Yeni Hakemler Açıklandı

Süper Lig'in yeni sezonunda en tecrübeli hakem Halil Umut Meler

Türk hakemlerinin yaş ortalaması 33 oldu

Yeni sezonda görev yapacak 54 hakemden 23'ü Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak

ERCAN ATA/ANKARA, - TÜRKİYE Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 Futbol Sezonu Üst Klasman Hakem Listesini açıkladı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de görev yapacak 54 hakemden 23'ü Süper Lig'de ilk kez düdük çalacak.

Süper Lig'in yeni sezonunda görev yapacak hakemler arasında yapılan istatistiklerin bir çoğunda zirve Halil Umut Meler'in oldu. Tecrübeli hakem Meler, ligde en çok maç yöneten (188 kez), bütün profesyonel liglerde (Süper Lig, yurt dışı, 1. 2. 3. Ligler ve kupalarda) en çok maçta düdük çalan (350 kez), yurt dışında en çok maçta görev alan (92), en çok kırmızı kart gösteren (95), en çok sarı kart kullanan (1670 kez) ve en çok penaltı kararı (142 kez) veren hakem oldu.

Öte yandan yeni sezonda görev yapacak 54 hakemden en yaşlıları Ümit Öztürk (41) ve Yiğit Arslan (41), en genç hakemler ise 27 yaşındaki Muhammed Selim Özbek, Oğuzhan Çakır ve Ömer Faruk Gültekin.

HAKEMLERİN BÖLGELERİ, PERFORMANSLARI VE İSTATİSTİKLERİ

Hakemlerin bölgeleri, yaşları ve istatistikleri şöyle:

Ümit Öztürk (41) (Denizli): 2015-16'dan beri Süper Lig'de 149 maça çıktı, yurt dışında 7 kez maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 265 maç, 1326 sarı, 88 kırmızı, 101 penaltı.

Yiğit Arslan (41) (İzmir): Süper Lig'de ilk maçına 2022-23 sezonunda çıktı ve 6 maçta görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 173 maç, 893 sarı, 58 kırmızı, 60 penaltı.

Turgut Doman (39) (Eskişehir): 2020-21 sezonunda Süper Lig'de düdük çalmaya başladı ve 32 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 162 maç, 734 sarı, 43 kırmızı, 53 penaltı.

Atilla Karaoğlan (39) (Sakarya): 2019-20'de Süper Lig'de görev aldı ve 106 maç yönetti. Yurt dışında 32 maça çıktı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 243 maç, 1260 sarı, 56 kırmızı, 105 penaltı.

Erdem Mertoğlu (39) (Samsun): Süper Lig'de ilk defa 2023-24 sezonunda görev alıp 19 maça çıktı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 110 maç, 491 sarı, 26 kırmızı, 25 kez penaltı noktasını gösterdi.

Kadir Sağlam (39) (Ankara): 2022-23 sezonundan beri düdük çaldığı Süper Lig'de 57 maça çıktı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 223 maç, 1052 sarı, 56 kırmızı, 107 penaltı.

Çağdaş Altay (39) (İstanbul): Süper Lig'de 2021-22 sezonundan beri 39 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 190 maç, 905 sarı, 45 kırmızı, 51 penaltı.

Halil Umut Meler (38) (İzmir): Süper Lig'de ilk kez 2015-16 sezonunda düdük çaldı, bugüne dek 188 maç yönetti. Yurt dışında ise 92 kez görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 350 maç, 1670 sarı, 95 kırmızı, 142 penaltı.

Yasin Kol (37) (Trabzon): Süper Lig'de ilk kez 2022-23 sezonunda görev aldı ve 53 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 198 maç, 1073 sarı, 59 kırmızı, 54 penaltı.

Arda Kardeşler (37) (Bursa): kez 2015-16'da Süper Lig'de 142 maçta düdük çaldı. Yurt dışında 31 defa maç yönetti Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 268 maç, 1036 sarı, 45 kırmızı, 95 penaltı.

Ali Şansalan (37) (Çanakkale): 2016-17 yılından beri Süper Lig'de 121 maça çıktı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 238 maç, 1204 sarı, 63 kırmızı, 63 penaltı.

Burak Pakkan (36) (Ankara): 2022-23'den beri görev aldığı Süper Lig'de 31 maçı yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 133 maç, 745 sarı kart, 47 kırmızı, 60 penaltı.

M. Ali Metoğlu (36) (Rize): 2023-24'den beri görev aldığı Süper Lig'de 19 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 122 maç, 643 sarı, 31 kırmızı, 40 penaltı.

Ömer T. Güldibi (35) (Kocaeli): Süper Lig'de 2024-25'de 1 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 126 maç, 583 sarı, 41 kırmızı, 42 penaltı.

Emre Kargın (35) (Muğla): 2021-22 yılında ilk kez Süper Lig'de görev aldı ve 17 maçta düdük çaldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 137 maç, 723 sarı, 49 kırmızı, 52 penaltı.

Direnç Tonusluoğlu (34) (İzmir): Süper Lig'de ilk maçına 2022-23 sezonunda çıkıp 35 maçta görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 130 maç, 564 sarı, 25 kırmızı, 27 penaltı.

Fatih Tokail (34) (İzmir): Süper Lig'de ilk kez geçen sezon görev aldı ve 1 maçta düdük çaldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 77 maç, 374 sarı, 21 kırmızı, 23 penaltı.

Adnan D. Kayatepe (33) (Balıkesir): Geçen sezon Süper Lig'e yükselip 5 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 125 maç, 554 sarı, 20 kırmızı, 24 penaltı.

Mehmet Türkmen (33) (İstanbul): İlk kez 2023-24'de Süper Lig'de düdük çaldı, 25 maç yöneti. Yurt dışında ise 2 maça çıktı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 104 maç, 372 sarı, 17 kırmızı, 28 penaltı.

Abdullah B. Taşkınsoy (33) (İstanbul): 2 sezondur Süper Lig'de görev aldı ve 11 maçta düdük çaldı. Yurt dışında ise 2 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 112 maç, 477 sarı, 32 kırmızı, 33 penaltı.

Ozan Ergün (33) (İstanbul): İlk kez Süper Ligde 2021-22 sezonunda düdük çaldı, 23 maçta görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 108 maç, 573 sarı, 23 kırmızı, 23 penaltı.

Zorbay Küçük (32) (Adana): 2017-18'de Süper Lig'de ilk maçına çıktı, 103 kez düdük çaldı. Yurt dışında ise 13 maç yönetti. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 190 maç, 920 sarı, 55 kırmızı, 56 penaltı.

Cihan Aydın (32) (Bursa): 2021-22 yılından beri Süper Lig'de 52 maçta düdük çaldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 174 maç, 740 sarı, 38 kırmızı, 53 penaltı.

Gürcan Hasova (32) (Ankara): İlk kez geçen sezon Süper Lig'de görev aldı, 1 maçta düdük çaldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 104 maç, 516 sarı, 34 kırmızı, 34 penaltı.

Ali Yılmaz (31) (Gaziantep): Geçen sezon çıktığı Süper Lig'de 2 maçta görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 99 maç, 492 sarı, 32 kırmızı, 36 penaltı.

Oğuzhan Aksu (31) (Mersin): Geçen sezon Süper Lig'de ilk maçına çıktı ve 1 kez görev yaptı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 111 maç, 487 sarı, 35 kırmızı, 24 penaltı.

Alper Akarsu (29) (Ankara): İki sezonda Süper Lig'de 16 maçta görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 89 maç, 407 sarı, 18 kırmızı, 25 penaltı.

Batuhan Kolak (29) (Antalya): Geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de 3 maç yönetti. Yurt dışında ise 6 kez görev yaptı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 90 maç, 381 sarı, 18 kırmızı, 27 penaltı.

Ömer F. Turtay (29) (Antalya): İki sezonda Süper Lig'de 6 maçta düdük çaldı, yurt dışında ise 4 maça çıktı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 93 maç, 368 sarı, 15 kırmızı, 32 penaltı etti.

Oğuzhan Çakır (27) (Balıkesir): Süper Ligde ilk defa 2023-24'de düdük çaldı, 27 maç yönetti. Yurt dışında ise 2 defa görev aldı. Profesyonel liglerdeki istatistikleri: 98 maç, 394 sarı, 8 kırmızı, 29 penaltı.

23 HAKEM İLK DEFA SÜPER LİG'DE DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'de ilk kez bu sezon görev alacak olan hakemlerin profesyonel lig ve kupada görev yönettiği maçlar ise şöyle:

Raşit Yorgancılar (38) Konya: 99 maç, 479 sarı, 15 kırmızı, 27 penaltı.

Hakan Ülker (37) Muğla: 91 maç, 467 sarı, 23 kırmızı, 14 penaltı.

İlker Yasin Avcı (36) İstanbul: 131 maç, 664 sarı, 37 kırmızı, 37 penaltı.

Burak Olcar (36) Ankara: 135 maç, 710 sarı, 36 kırmızı, 40 penaltı.

Davut Dakul Çelik (35) İzmir: 111 maç, 529 sarı, 21 kırmızı, 38 penaltı.

Fevzi Erdem Akbaş (34) İstanbul: 103 maç, 403 sarı, 14 kırmızı, 24 penaltı.

Mehmet Ali Özer (34) Tekirdağ: 97 maç, 504 sarı, 27 kırmızı, 23 penaltı.

Yusuf Ziya Gündüz (34) Sivas: 57 maç, 257 sarı, 16 kırmızı, 13 penaltı.

Melih Kurt (33) Trabzon: 37 maç, 171 sarı, 2 kırmızı, 10 penaltı.

Egemen Artun (33) Ankara: 88 maç, 369 sarı, 15 kırmızı, 19 penaltı.

Yunus Dursun (32) Mardin: 80 maç, 360 sarı, 19 kırmızı, 21 penaltı.

Berkay Erdemir (32) İzmir: 65 maç, 307 sarı, 16 kırmızı, 14 penaltı.

Melih Aldemir (31) İstanbul: 35 maç, 141 sarı, 7 kırmızı, 5 penaltı.

Ayberk Demirbaş (31) İzmir: 69 maç, 202 sarı, 7 kırmızı, 21 penaltı.

Burak Demirkıran (30) Ankara: 72 maç, 361 sarı, 10 kırmızı, 15 penaltı.

Yusuf Adnan Kendirciler (30) Şanlıurfa: 64 maç, 304 sarı, 14 kırmızı, 17 penaltı.

Seyfettin Alper Yılmaz (30) İstanbul: 31 maç, 130 sarı, 1 kırmızı, 7 penaltı.

Reşat Onur Coşkunses (29) İzmir: 66 maç, 268 sarı, 13 kırmızı, 21 penaltı.

Furkan Aksuoğlu (29) Trabzon: 89 maç, 381 sarı, 24 kırmızı, 28 penaltı.

Süleyman Bahadır (29) İstanbul: 68 maç, 207 sarı, 6 kırmızı, 10 penaltı.

Oğuzhan Gökçen (29) İstanbul: 30 maç, 154 sarı, 6 kırmızı, 7 penaltı.

Ömer Faruk Gültekin (27) Şanlıurfa: 81 maç, 420 sarı, 17 kırmızı, 12 penaltı.

Muhammed Selim Özbek (27) Van: 27 maç, 162 sarı, 13 kırmızı, 10 penaltı.