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Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde: Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan, İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan, Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek, Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük, Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu, Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam, Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan, Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu, Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk, MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen.

Süper Lig\'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
18.12.2023 - 12:15,
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Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

YARIN

17: 00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

20: 00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20: 00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 ARALIK ÇARŞAMBA

17: 00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20: 00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20: 00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 ARALIK PERŞEMBE

17: 00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

17: 00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20: 00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20: 00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

Kaynak: DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan, Başakşehir, Son Dakika

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