Süper Lig\'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;
27 OCAK CUMARTESİ
16.00 Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge
28 OCAK PAZAR
13.30 Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
29 OCAK PAZARTESİ
17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
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