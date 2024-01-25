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Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Alanyaspor - Pendikspor maçını Volkan Bayarslan, Adana Demirspor - Hatayspor maçını Mert Güzenge yönetecek. Konyaspor - Başakşehir maçında Alper Akarsu, Sivasspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçında Turgut Doman, Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında Cihan Aydın düdük çalacak. İstanbulspor - Samsunspor maçını Ömer Faruk Turtay, Kayserispor - Antalyaspor maçını Direnç Tonusluoğlu, Galatasaray - Gaziantep FK maçını Arda Kardeşler, Trabzonspor - Kasımpaşa maçını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig\'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
25.01.2024 - 15:47,
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Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

27 OCAK CUMARTESİ

16.00 Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 OCAK PAZAR

13.30 Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu

16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 OCAK PAZARTESİ

17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: DHA
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