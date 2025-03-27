Süperstarların Transfer Hayal Kırıklıkları

Futbol dünyasında bazı oyuncular, yıldızlaştığı takımların aksine büyük bonservisler ve beklentilerle transfer oldukları kulüplerde sergiledikleri performansla futbolseverlerin hafızasında kötü bir hatıra olarak kaldı.

Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah, teknik direktör Aykut Kocaman'ın sarf ettiği "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor" sözünün en net karşılıklarından biri oldu.

Tecrübeli golcünün yanı sıra Belçikalı yıldızlar Eden Hazard ve Romelu Lukaku, bu sezon Paris Saint-Germain'de kariyer sezonunu geçiren Ousmane Dembele, Brezilyalı hücum oyuncusu Philippe Coutinho, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun yanı sıra Türkiye'de iki kez gol krallığı tacını takmış Burak Yılmaz, kariyerlerinin bir bölümünde forma giydikleri bazı takımlarda meşin yuvarlağa gönül verenlerin dimağında kekremsi bir tat bıraktı.

Kariyerine Mısır Ligi ekiplerinden Mokawloon'da başlayan Salah, büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea'de beklentileri karşılayamadı. Golcü futbolcu, Liverpool performansıyla ise adını futbol tarihine yazdırdı.

Chelsea'de forma giydiği yaklaşık bir sene boyunca 19 karşılaşmaya çıkan Mısırlı yıldız, "Maviler"de yalnızca 2 gollük bir performans sergiledi.

Premier Lig'de bu sezon gol ve asist krallığında zirvede yer aldığı "Kırmızılar"da 400. maçına hazırlanan Salah, forma giydiği 392 karşılaşmada 243 gol, 110 asistlik performans kaydederek takımının en önemli isimlerinde biri oldu.

Mısırlı forvet, Londra ekibi taraftarlarında ise hep bir ukde olarak hafızalarda yer edindi.

"Eskiden olsa ipe dizerdi Hazard"

Belçikalı yıldız Eden Hazard, Lille ve Chelsea'de ortaya koyduğu performans sayesinde "Eskiden olsa ipe dizerdi Hazard" repliğiyle dillere pelesenk oldu.

"Maviler"de sergilediği oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Hazard, 120 milyon avroyu aşan bonservis bedeliyle LaLiga devi Real Madrid'e imza attı.

Burada yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle eski performansından çok uzakta kaldı.

İspanyol temsilcisinde, sakatlığından dolayı 5 sezonda 100'e yakın maçı kaçıran Belçikalı oyuncu, söz konusu süreçte yalnızca 76 müsabakaya çıktı ve 7 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Chelsea günleriyle hatırlanacak Belçikalı yıldız, Ekim 2023'te ise aktif futbol yaşantısını noktaladı.

Camp Nou'da ıslıklanmadan Paris'te kariyer sezonuna

Listede ilgi çeken isimlerden biri de hiç şüphesiz Ousmane Dembele.

Kariyerine Evreux Jugend takımında başlayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, buradan dört yıl sonra 2010'da, çıkış yapacağı Rennes'nin altyapısına geçiş yaptı.

Rennes'de 29 maçta 12 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Dembele, 2016 yılında Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Almanya günleri oldukça iyi geçen Fransız milli futbolcunun kariyeri Neymar'ın Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olmasıyla farklı bir evreye geçti.

Yaklaşık 135 milyon avroluk bonservis bedeliyle 2017'de Barselona şehrine adım atan Dembele, olacaklardan habersizdi. Camp Nou'da Katalan taraftarların beklentisini karşılayamayan golcü oyuncu, Barcelona'da 10'dan fazla sakatlık yaşadı ve 100'e yakın maç kaçırdı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Paris SG karşılaşmasında 1 gol atan Dembele, maçın ardından "Barcelona taraftarlarının beni ıslıklamasına alışığım. 2021'de de ıslıklamışlardı." diyerek kırgınlığını dile getirmişti.

İspanya'da geçirdiği 6 sezonda potansiyelinden ve beklentilerden uzakta bir kariyer çizen Ousmane Dembele, 2023-2024 sezonu başında Ligue 1'e Paris Saint-Germain formasıyla geri döndü.

İlk sezonunda performansını yukarı çekmekte zorlanan Fransız oyuncu, Luis Enrique yönetiminde durdurulamaz bir performans sergiliyor. Bu sezon tüm kulvarda 37 maça çıkan Dembele, 30 gol, 6 asistle adeta küllerinde doğdu.

Barcelona günlerini futbolseverlerin zihninden silmeye kararlı olan hücum oyuncusu, Ligue 1'de gol krallığının da en güçlü adayı konumunda.

Stamford Bridge'in havası iki denemede de Lukaku'ya yaramadı

Belçika futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en önemli golcülerden biri olan Romelu Lukaku, iki kez gittiği Chelsea'de beklentileri karşılayamadı.

Lierse'de futbol yaşamına başlayan golcü futbolcudaki cevheri gören Anderlecht, Lukaku'yu transfer ederek henüz 16'ncı yaşından 3 ay 9 gün almışken oyuncuya forma verdi.

2009 yılında ilk maçında Zulte Waregem ağlarını boş geçmeyen yıldız santrfor, "Ada" futbolunda dikkatleri üzerine çekti ve 8 Ağu 2011'de Chelsea'ye imza attı.

Londra ekibinde bulduğu kısıtlı sürelerde ligde ve kupada gol atmayı başaramayan Lukaku, Chelsea Rezerv takımında ağları sarsmasına rağmen gelecek sezonun başında West Bromwich Albion'a kiralandı.

West Bromwich ile Premier Lig'de 17 gol atarak golcülüğünü kanıtlayan Chelsea'de Fernando Torres, Demba Ba ve Samuel Eto'o'nun gerisinde kaldı ve bu kez de Everton'a geçici olarak transfer oldu.

Merseyside ekibinde kariyer çıkışını yapan Belçikalı futbolcu, 166 müsabakada 87 gol, 27 asist yaptı.

Avrupa'nın elit santrforları seviyesine çıkan Lukaku'nun bonservisini 35,4 milyon avroya alan Everton, oyuncuyu daha sonra astronomik bir bedelle yaklaşık 85 milyon avroya Manchester United'a sattı.

Manchester'dan sonra Inter'e giden Romelu Lukaku, 2 sezon sonra yeniden Chelsea'nin yolunu tuttu. Londra'daki ikinci macerasında 44 maça çıkan yıldız golcü, 15 gol kaydetti ve bir kez daha kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.

Stamford Bridge'deki taraftarları iki dönemde de mutlu edemeyen Lukaku, daha sonra Inter ve Roma'da kiralık günler geçirirken eski formundan uzak bir görüntü çizdi.

Bu sezonun başında Napoli'ye 30 milyon avroya imza atan Romelu Lukaku, "Çizme"de toplam 29 müsabakada 10 gol, 9 asistlik performansıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Coutinho'nun omuzları bonservis yükünü kaldıramadı

Kısa boyu ve dikine oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Philippe Coutinho, 2008'de henüz 16 yaşındayken Brezilya'nın Vasco da Gama takımından "Çizme"ye Inter'e imza attı.

Brezilya ekibinde 2 sezon daha geçiren Coutinho, İtalyan temsilcisinin formasıyla 2010-2011 sezonunda tanıştı.

Milano temsilcisinde pek fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncu, önce Espanyol'a kiralık olarak gitti. Espanyol'da kısa sürede gösterdiği oyunla Liverpool'un ilgisine kayıtsız kalamadı ve 13 milyon avroya "Ada" ekibine transfer oldu.

Utangaç bir isim olan Coutinho, "Kırmızılar"da geçirdiği döneme dair yaptığı açıklamada, "Anfield Road'da benim fotoğrafımın olduğu bir pankart açtıklarını gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Bunu gerçekten beklemiyordum." diyerek Merseyside sakinlerine kendilerinden biri olduğunu dile getiriyordu.

Liverpool'da 5 sezon geçiren Brezilyalı forvet, 2020-2021'de devre arasında yaklaşık 135 milyon avro gibi astronomik bir bedelle Barcelona'ya transfer oldu.

Yarım sezonda çıktığı 22 karşılaşmada 9 gol, 7 asistlik performans gösteren Coutinho'dan beklenti sonraki sezon adına oldukça yüksekti.

Bir sonraki yıl 54 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 11 kez ağları havalandırırken, 8 de gol pası verdi.

Bu sezondan sonra performans grafiği aşağı yönde giden Coutinho, Bayern Münih, Al Duhail, Aston Villa ve Vasco da Gama formalarıyla eski günlerini aradı.

"Florya'nın suyu" Falcao'ya yaramadı

Porto ve Atletico Madrid'de gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Radamel Falcao, son dönemlerde taraftarlar arasında espri konusu olan "Florya'nın suyu"ndan etkilenmeyen oyunculardan biri oldu.

Avrupa futboluna Portekiz takımı Porto ile adım atan Kolombiyalı futbolcu, burada 87 karşılaşmada 72 kez ağları havalandırırken, 17 asist yaptı ve 89 gole etki etti.

Ardından İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olan Falcao, kırmızı-beyazlılarda 91 müsabakaya çıktı ve 70 kez gol sevinci yaşadı, 9 da asist yaptı.

Daha sonra Monaco günleri başlayan golcü oyuncu, kendini bu kez bir üst seviyede İngiltere Premier Lig'de denerken buralarda beklenenin çok uzağında kaldı.

Manchester United ve Chelsea günlerinin ardından Süper Lig'de Galatasaray'da forma giyen Falcao, Türkiye'de de kariyerini yeniden canlandıramadı.

Sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı takımla birçok maç kaçıran ve yüksek maaşı nedeniyle tepki çeken 38 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de 43 maçta forma giyerken, 20 gol, 3 asist üretti.

Falcao, sezon başında ülkesinin takımlarından Millonarios'a transfer olurken, kısa süre önce de kramponlarını astığını duyurarak yeşil sahalara veda etti.

Burak Yılmaz, geç açıldı

Futbola başladığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkati çeken Burak Yılmaz, 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta ilk sezonunda 43 maça çıkan golcü oyuncu, 6 kez fileleri havalandırırken İstanbul macerası kısa sürdü.

Transfer olduğu Manisaspor'da yeniden çıkış yakalayan "golcü", gösterdiği performansla bu kez İstanbul'un sarı-lacivertli takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasını 16 karşılaşmada terleten Burak, gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun formasını giyip de gol sevinci yaşayamadığı tek takım oldu.

Bir kez daha İstanbul'dan ayrılan Burak Yılmaz, önce Eskişehir ve ardından da Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Burak Yılmaz, Karadeniz temsilcisinde gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine çıktı. Sonrasında Galatasaray ve Lille'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü, daha sonra kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da noktaladı.

Sergen Yalçın'dan sonra "Dört büyükler"in formasını giyen ikinci futbolcu olan Burak Yılmaz'ın 2 Beşiktaş, Fenerbahçe ve 2'nci Trabzonspor maceraları istediği gibi gitmedi.

Usta golcü, 2 Süper Lig, 5'er de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Burak Yılmaz, 5 Haziran 2023 günü kramponlarını asarak yeşil sahalara veda etti.

Öte yandan Fernando Torres, Paul Pogba, Andre Onana, Jose Sosa, Samuel Eto'o, Jonathan Woodgate, Owen Hargreaves ve Joao Felix gibi birçok yıldız, kariyerlerinde bu zor dönemleri yaşayanlar arasına isimlerini yazdırdı.