TFF, Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulundu! UEFA'ya sunulan listede İzmir ve Vodafone Park yer almadı - Son Dakika
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TFF, Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulundu! UEFA'ya sunulan listede İzmir ve Vodafone Park yer almadı

13.04.2023 15:43

TFF, EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak adına adaylık dosyasını UEFA'ya iletti. Dosyada ev sahipliği için 8 şehirden 10 stadyum yer alırken, İzmir'den hiçbir stat ve Vodafone Park'ın bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce resmi adaylık başvurusunu tamamladığı 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. UEFA'ya verilen dosyada, adaylık teklifinin detayları, hükumet garantileri gibi belgelerin bulunduğu aktarıldı. Maçlara ev sahipliği yapacak statların da yer aldığı dosyada, yer almayan stadyum ve şehir çok konuşuldu.

"TFF, EURO 2028 VE 2032 ADAYLIK DOSYASINI UEFA'YA SUNDU"

TFF resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

ADAY OLAN 3 ÜLKE DAHA VAR

Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor. UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak.

İZMİR VE VODAFONE PARK LİSTEDE YOK

Ajansspor'da yer alan habere göre, TFF'nin UEFA'ya sunduğu dosyada 8 şehirden 10 stat yer aldı. Listede İzmir'den hiçbir stat ve Vodafone Park yer almaması. Beşiktaş'ın stadının UEFA'ya sunulan dosyada olmaması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

8 şehirden yer alan 10 stadyum şöyle:

İstanbul

Ankara

  • Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Konya

  • Medaş Konya Büyükşehir: 42.000

Bursa

  • Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu: 43.361

Trabzon

Antalya

  • Corendon Airlines Park: 32.537

Eskişehir

  • Eskişehir Yendi Stadyumu: 32.500

Gaziantep

  • Kalyon Stadı: 33.500
TFF, Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu! İzmir ve Vodafone Park listede yok
TFF, Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu! İzmir ve Vodafone Park listede yok
TFF, Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu! İzmir ve Vodafone Park listede yok
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Son Dakika Spor TFF, Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulundu! UEFA'ya sunulan listede İzmir ve Vodafone Park yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulundu! UEFA'ya sunulan listede İzmir ve Vodafone Park yer almadı - Son Dakika
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