TFF Süper Lig Takımlarını PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika
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Spor

TFF Süper Lig Takımlarını PFDK'ya Sevk Etti

TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takımları disiplin kuruluna sevk etti.

30.04.2025 14:19
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Bodrum FK, Gaziantep FK ve Kayserispor'u PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından 29.04.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklerin raporları yayınlandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- SİVASSPOR Kulübü antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın 26.04.2025 tarihinde oynanan SİVASSPOR-ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca 27.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BODRUM FK Kulübü'nün 26.04.2025 tarihinde oynanan BODRUM FK-SAMSUNSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü idarecisi SELAHATTİN POLAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41'inci maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü idarecisi ONUR TALAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü yardımcı antrenörü JOSE MIGUEL REAL TEIXEIRA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca 27.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü görevlisi CANER TUNA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39'uncu maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü görevlisi İSMAİL ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü görevlisi ÖMER ÖZMENTEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 26.04.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca 29.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.04.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Şamil müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın aynı müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 27.04.2025 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü OSMAN DEMİR'in 27.04.2025 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi uyarınca 28.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın 27.04.2025 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2025 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF Süper Lig Takımlarını PFDK'ya Sevk Etti - Son Dakika

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