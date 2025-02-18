TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm\'den kadın, amatör ve engelli futbolunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm , "Daha sistematik ve bilimsel metotlarla çalışırsak, sadece erkek futbolunda değil, kadın futbolu ve amatör futbol dahil her alanda daha büyük başarılar elde edebiliriz. Futbol, toplumsal birleştirici bir güçtür ve hepimizin bu gücü doğru kullanması gerekir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye'deki kadın futbolu, amatör futbol ve engelli futbolunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kadın futbolunun son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Aküzüm, "Kadın futbolu dünyada inanılmaz bir ivme yakaladı. UEFA ve FIFA'nın desteğiyle dev bir endüstri haline geliyor. Kadın futboluna ayrılan fonlar ve organizasyonlar giderek artarken, Türkiye'de bu yükselişe ayak uydurmalı" şeklinde konuştu.

'UEFA VE FIFA 1 MİLYAR EURO AYIRDI'

UEFA ve FIFA tarafından 'Unstoppable' (Durdurulamaz) adıyla hayata geçirilen projeye dikkat çeken Aküzüm, "Bu proje kapsamında 1 milyar Euro, kadın futboluna ayrılacak. Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin kurulması ve önde gelen kulüplerin kadın futboluna yaptığı yatırımlar, bu sporun geleceğini şekillendiren en önemli faktörler. Kadın futbolunun finansal olarak desteklenmesi de sporun gelişimindeki en kritik unsur" diye konuştu.

'KADIN FUTBOLUNDA PROFESYONELLEŞMEYİ GETİRMEK ZORUNDAYIZ'

Kadın futbolunun rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için profesyonelleşmenin şart olduğunu belirten Aküzüm, "Kadın futbolcularımızın daha iyi şartlarda oynayabilmesi için ligimizin profesyonel seviyeye geçmesi gerekiyor. Antrenman sahaları, teknik ekipler, sağlık hizmetleri gibi temel faktörler daha da iyileştirilmeli. Kulüplerimiz bu noktada önemli adımlar atıyor ancak daha fazla destek sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

'GEREKSİZ FAULLER VE ZAMAN KAZANMAYA YÖNELİK NUMARALAR KADIN FUTBOLUNDA YOK DENECEK KADAR AZ'

Kadın futbolcularla çalışmanın avantajlarına vurgu yapan Aküzüm, "Kadınların sorumluluk duygusu ve çalışma disiplinleri inanılmaz. Kadın futbolcular sahada fiziksel mücadele kadar akıllarıyla da oynuyorlar. Erkek futbolunda sıkça rastlanan gereksiz fauller ve zaman kazanmaya yönelik numaralar kadın futbolunda yok denecek kadar az. Kadın futbolunun izlenme oranları her geçen gün artıyor, bunun da kalitenin yükselmesi ile doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'4 BÜYÜKLER GİRİNCE KADIN FUTBOLUNUN KADERİ DEĞİŞTİ'

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kadın futboluna yönelik adımlarının ligde dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Aküzüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kulüpler, kadın futboluna yatırım yaparak işin çehresini değiştirdi. Artık bir ekonomi oluştu, reklam gelirleri arttı ve sponsor ilgisi büyük oranda artış gösterdi. Kadın futbol takımlarının Süper Lig'e entegre olması kadın sporcular için büyük bir fırsat yarattı."

'KADIN FUTBOLU NAKLEN YAYINLANACAK'

TFF olarak kadın futbolunun yayın gelirlerinden pay alabilmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Aküzüm, şöyle konuştu:

"Kadın futbolunun sürekli yayınlanması ve izleyiciyle buluşturulması önceliklerimiz arasında. Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe gibi dev mücadeleler yayınlandı, ancak biz tüm sezonu kapsayan bir sistematik yayın modeline geçmek istiyoruz. Kadın futbolunun geniş kitlelere ulaşması, spora olan ilgiyi daha da arttıracaktır."

'AMATÖR FUTBOLU GÜÇLENDİRMEDEN PROFESYONEL SEVİYEYİ YÜKSELTEMEYİZ'

Kadın futbolunun yanı sıra amatör futbolun da Türk futbolunun bel kemiği olduğuna vurgu yapan Aküzüm, "Türkiye'de 7 bin amatör futbol takımı ve 400 bin lisanslı oyuncu var. Amatör futbolu güçlendirmeden profesyonel seviyeyi yükseltemeyiz. Amatör futbol için dijitalleşme projelerimiz gündemde. Amatör futbolu desteklemek, yetenekli oyuncuların keşfedilmesini sağlıyor. Bu nedenle altyapılara yapılacak yatırımlar büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'AMATÖR FUTBOLU MODERN VE DİJİTAL HALE GETİRMEK ŞART'

Amatör futbol kulüplerinin daha verimli yönetilmesi ve oyuncuların gelişimi için dijitalleşmenin önemli bir adım olduğunu belirten Aküzüm, "TFF olarak amatör futbol kulüplerinin dijitalleşmesi için büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm oyuncuların performans verilerinin takip edileceği, kulüplerin oyuncu havuzlarını yönetebileceği yeni bir sistem geliştiriyoruz. Bu sistem amatör futbolu daha organize ve sürdürülebilir hale getirecek" dedi.

'ENGELLİ SPOR BRANŞLARININ DAHA FAZLA DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

Son yıllarda büyük başarılara imza atan Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasıyla ilgili de konuşan Aküzüm, "Engelli sporcularımız inanılmaz bir azim ve tutkuyla oynuyorlar. Onlar sadece sahada değil, toplumun her alanında desteklenmeli ve görünür hale getirilmeli. Ampute futbolunun önemi artıyor ve Türkiye bu alanda da bir marka haline gelmeli. Engelli spor branşlarının daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Spor, engelli bireyler için sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda topluma entegrasyonun bir aracıdır" diye konuştu.

'ENGELLİ SPORLARI MİLLET VE DEVLET KONUSUDUR'

Engelli sporlarına verilen desteğin daha fazla artması gerektiğini vurgulayan Aküzüm, şu ifadeleri kullandı:

"Tekerlekli sandalye basketbolundan, ampute futbola kadar tüm branşlar, hak ettiği ilgiyi görmeli. Engelli bireylerin sporla hayata daha aktif katılmasını sağlamak için devletin ve özel sektörün iş birliği içinde çalışması gerekiyor. Türkiye, bu konuda daha iyi noktalara gelebilecek ve dünya çapında başarılara imza atabilecek bir ülke."

'FUTBOL, TOPLUMSAL BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇTÜR VE HEPİMİZİN BU GÜCÜ DOĞRU KULLANMASI GEREKİR'

Türk futbolunun gelişim süreciyle ilgili de konuşan Aküzüm, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbol bir oyun ve bundan keyif almak gerekiyor. Hem oyuncular hem de taraftarlar bu oyunun tadını çıkarmalı. Daha sistematik ve bilimsel metotlarla çalışırsak, sadece erkek futbolunda değil, kadın futbolu ve amatör futbol dahil her alanda daha büyük başarılar elde edebiliriz. Futbol, toplumsal birleştirici bir güçtür ve hepimizin bu gücü doğru kullanması gerekir."