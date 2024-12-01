THF Başkanı Çebi: Gelecekte hentbolun kalitesinin ne kadar artacağını herkese gösterdiğimizi düşünüyorum

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TÜRKİYE A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 22.30'da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında ev sahibi Macaristan 'a mağlup olan milliler, ikinci maçta ise uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada Kuzey Makedonya ile berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla şampiyona tarihindeki ilk puanını da elde etmiş oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, başantrenör Costica Buceschi ile oyuncular Elif Sıla Aydın, Emine Gökdemir ve Buğu Sönmez, Kuzey Makedonya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını ve bunun heyecan verici bir durum olduğunu dile getiren Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Tarihimizde ilk kez katıldığımız bir organizasyondu. Bizim için çok heyecan verici. Bütün takımın çok istekli, arzulu olduğu, Türk sporseverlerin bizden beklentisinin çok yüksek olduğu fakat bir o kadar da bize anlayış göstereceklerinin farkında oldukları bir organizasyon oldu. Mutlu ve gururluyuz. Burada bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışıyoruz. Sonuçlar çok pozitif olmasa da en azından takımımızın göstermiş olduğu mücadele ile bu ülkede gelecekte hentbolun kalitesinin ne kadar artacağını herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Yarın bir İsveç maçımız var. Galip gelmemiz durumunda gruplardan çıkacağız. Sonuç ne olur bilmem ama ben başkan olarak sporcularımıza, teknik ekibimize, çalışan insanlarımıza göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Camiamızın, halkımızın bu organizasyon nezdinde bizlere gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum. Basın mensuplarının da burada bizimle aynı heyecan paylaştıkları için mutluluk, şeref duyduk. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

'ATACAK ÇOK ADIMIMIZ VAR'

Hentbol ailesi olarak iyi yolda olduklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirten başkanı Çebi, "Macaristan maçına güzel başlamıştık. Onlar da ev sahibi ülke oldukları için biraz heyecanlandılar. Biz de o fırsatı iyi değerlendirdik. Genç olmalarına rağmen çok dinamik bir ekip. Bu tarz organizasyonları oynamaya alışkın bir ülke. Bu konuda çok tecrübeli bir ülke. Sonucunu iyi getiremedik ama halkımıza iyi hentbol seyrettirdiğimizi, Avrupa'da hentbolun nasıl olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Hentbol, Avrupa'da büyük bir camiaya sahip. Biz de o camianın bir parçası olmak istiyoruz. Artık hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz. Dünkü maçta da öndeydik. Arkadaşlar kazanmayı çok istedi. Top bu, yuvarlak. Bazen giriyor bazen girmiyor. Bireysel hatalar oluyor. Maçtan sonra şunu gördüm. Makedon ekibi 1 puan için sevinirken, bizim sporcularımız üzüldü. Ben de böyle bir şey olmasını tercih ederdim. İyi yoldayız fakat yeterli değil. Atacak çok adımımız var" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada kendilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Rüveyda Çiftçi'ye teşekkür eden Mesut Çebi, "Onlar da çok mutlu oldular. Bakanlıkta üst düzey olarak bir kadın bakan yardımcımız, bir kadın genel müdür yardımcımız var. İkisi de bizlere eşlik ettiler. Hentbolun Avrupa'da nasıl bir seviyede olduğunu yerinde soludular. Bu Türk hentbolunda bir ilk. Bu kadar üst düzey bir protokolün ziyaret etmesi, takımla birlikte olması ilk defa gerçekleşti. Kendilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyatlarda aynısını daha da üst protokolde yapmak istiyoruz" dedi.

'KAZANILMAYACAK HİÇBİR MAÇ YOK'

A Grubu'nda yarın oynanacak İsveç maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanılmayacak hiçbir maç yok. Zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Buna kimsenin şüphesi olmasın."

A MİLLİ TAKIM BAŞANTRENÖRÜ BUCESCHİ: DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR

İlk defa bu seviyede bir turnuvada yer aldıklarını ifade eden A Milli Takım Başantrenörü Costica Buceschi ise, "Kolay değil. İlk defa bu seviyede bir turnuvadayız. Maça iyi başladık ama Macaristan daha güçlü devam etti. Makedonya maçına da iyi başladık. İlk yarı çok iyi oynadık. 5 sayı farkımız vardı. Ancak bu bir spor. Bazen hatalar olabiliyor. Makedonya geri geldi. Maçın sonunda bir sayı biz bir sayı onlar attı ve berabere sonuçlandı. Takımdan memnunum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takım bazen böyle sonuçlar alabilir. Daha güçlü olmamız lazım" şeklinde konuştu.

'HEDEFLERİMİZDE GERÇEKÇİ OLMAMIZ LAZIM'

Gruptaki rakiplerinin devamlı olarak olimpiyatlarda yer alan ekipler olduğuna dikkat çeken Buceschi, "Grubumuzda hangi takımların olduğuna iyi bakmamız lazım. İsveç, olimpiyat şampiyonu bir takım. Macaristan, olimpiyat takımı. Biz takım olarak her takımla savaşıyoruz. İlk defa buradayız. Herkesle mücadelemizi sonuna kadar yapıyoruz. Baskı yapmayalım. Gerçekçi olmamız lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Aldığımız sonuçtan kimse mutlu değil. Hedeflerimizde gerçekçi olmamız lazım" dedi.

'BUĞU'NUN ÇOK ÜST SEVİYE BİR OYUNCU OLMA POTANSİYELİ VAR'

Takımın genç oyuncusu Buğu Sönmez'in genç ve kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getiren Buceschi, "Buğu'yu ilk olarak kampa aldık. Genç ve kaliteli bir oyuncu. Gelecek için çözüm oyuncularımızdan birisi olabilir. Günden güne kendini gösteriyor. Önce kampa katıldı. Sonra 16'ya kaldı, kadroya girdi. İlk maçımızda oynattık. İyi bir çözüm olabileceğini gösterdi. Bu oyuncuların oynadığı kulüpler de önemli. Buğu'nun çok üst seviye bir oyuncu olma potansiyeli var. Başka bir sürprizimiz ise Emine. Kastamonu ve kulüplerinde Avrupa'da mücadele etti. İnanılmaz bir performans gösterdi burada. Turnuvanın en iyi sağ kanadı şu anda. Özellikle sonraki turnuvalar için çözüm oyuncusu olabilir. Bu oyuncular 10 ay boyunca kulüplerdeler. Aşağı yukarı 2 ay bizimle oluyorlar. Bu açıdan ikisi de çok iyiydi ikisinin de çok büyük potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

'TÜRK HENTBOLUNUN MEDYAYA İHTİYACI VAR'

Karşılaşmanın kırılma anlarında tecrübenin devreye girdiğine dikkat çeken Rumen teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Diğer takımlar kadar tecrübemiz yok. Oyundan düştüğümüz zaman, rakip takım 2 farkla öne geçtiği zaman burada tecrübe devreye giriyor. Bunun için de zamana ihtiyacı var. Türk kulüplerinin Avrupa'da daha fazla mücadele etmesi lazım. Tecrübe de bu şekilde gelecek. Oyuncular, milli takıma geldikleri zaman tecrübeyi almış şekilde olacaklar. Oyuncularımız, kulüplerine döndüklerinde çalışmaya devam etmeleri lazım. Dünya Kupası Elemeleri için de daha iyi hazırlanacağız. Daha iyi olacağız. Türk hentbolunun medyaya ihtiyacı var. Burada olduğunuz için hepinize teşekkürler."

ELİF SILA AYDIN: İSVEÇ'İN YENİLMESİ BİZE TEKRARDAN BİR KAPI ARALADI

Türkiye'nin şampiyona tarihindeki ilk puanını aldığını ancak maçı kazanamadıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Elif Sıla Aydın da, "Macaristan maçında yaptığımız güzel işler oldu. Güçlü bir rakipti. Makedonya maçını kazanmamız gerekiyordu. Elimizden kaçırdık. İlk yarıdaki farkı koruyamadık. 1 puan aldık. Hiç puan almamaktan daha iyi tabii ki. Şampiyona tarihinde ilk puanımızı almış olduk. Bir yandan da mutluyuz ama biraz buruk. Şimdi gruptaki son maçımıza, İsveç maçına odaklanacağız. İsveç beklemediğimiz bir yenilgi aldı. 7 farkla bitti maç. Bu bize tekrardan bir kapı araladı. Maçı kazandığımız taktirde biz avantajlıyız. Bunun için çalışacağız" diye konuştu.

'MACARİSTAN MAÇINDA GÜCÜMÜZÜN YETMEDİĞİNİ HİSSETTİM'

Hentbol kariyerine Avrupa'da devam eden Elif Sıla Aydın, kondisyon ve güç anlamında daha çok çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Milli hentbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yurt dışına gitmeden önce de bu şekilde düşünüyordum. Yeteneklerimiz çok yüksek. Yurt dışındaki hentboldan çok arda kalır bir yanımız yok. Ama şu bir gerçek ki kondisyondur, güçtür daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle Macaristan maçında bir yerden sonra taktikten ziyade sahada gücümüzün yetmediğini hissettim. Bunu gördük. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Daha da yoğunlaşmamız gerekiyor."

EMİNE GÖKDEMİR: KUZEY MAKEDONYA MAÇI ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

A Grubu'ndaki ikinci maçta Kuzey Makedonya'yı ellerinden kaçırdıklarını belirten Emine Gökdemir ise şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda madalya almış takımlardan biriyle oynadık. Onların evinde oynadık. Ambiyans çok güzeldi. Elimizden geleni yaptık ama maalesef ilk gün yenilgiyle sonuçlandı. Makedonya maçı almamız gereken bir maçtı. Kıl payı elimizden kaçtı diyebilirim. Mücadelemiz çok iyiydi. Takım arkadaşlarımın, antrenörlerimizin, takımdaki herkesin eline, emeğine sağlık. Hocamızdan güzel sözler duymak gurur verici. Sahaya çıktım ve hocamızın dediklerini yaptım. Takıma destek olduysam ne mutlu bana. Bu bizim ilk deneyimimiz. Çok güzel geçti, elimden geleni yaptım. Umarım yarın aynı şeyleri İsveç maçı içinde söyleyebiliriz."

BUĞU SÖNMEZ: MAKEDONYA MAÇINI ALMAMIZ GEREKİYORDU

Gruptaki son maç olan İsveç karşılaşmasına daha iyi hazırlanacaklarını söyleyen Buğu Sönmez, "Macaristan güçlü bir rakipti. Elimizden geleni yaptık ama bazen tecrübe işin içine giriyor. Makedonya maçını almamız gerekiyordu. Son anda kaçırdık. 1 puan almak bile bizim için çok büyük tecrübe. Gelecek için çok büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. Hatalarımızı inceleyip, İsveç maçına daha iyi hazırlanacağız" diye konuştu.