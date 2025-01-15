TOSFED'in Kadınlar Projesi: Velinin Karnesi Nasıl? - Son Dakika
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Spor

TOSFED'in Kadınlar Projesi: Velinin Karnesi Nasıl?

TOSFED\'in Kadınlar Projesi: Velinin Karnesi Nasıl?

TOSFED, 'Velinin Karnesi Nasıl?' projesiyle 2025'te 30 ile ulaşmayı hedefliyor, trafik bilinci artırıyor.

15.01.2025 16:08
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi 'Velinin Karnesi Nasıl?' ulaştığı 21 il ve 22 bin 500 öğrencinin ardından 2025'te 30 şehre ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'de Otomobil Sporlarının her alanında kadınların katılımını artırmak, daha etkin rol oynamalarını sağlamak, kadın sporcuların ve görevlilerin sorunlarını dile getirecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu tarafından organize edilen 'Velinin Karnesi Nasıl' projesi, 2025 yılında da devam edecek.

Proje, ilköğretim seviyesindeki okullarda 7-11 yaş grubuna verilecek seminerlerle yürütülüyor. Eğitim Seminerleri Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'in şampiyon sporcuları tarafından verilirken, projenin öncelikli hedefi bir 'Sosyal Sorumluluk Projesi' olup, ilköğretim seviyesindeki çocukları trafik eğitimi ve yol güvenliği konusunda bilinçlendirerek öğrencileri pilotlarla buluşturmak. Projede, öğrencilerin velilerine karne notu vermesiyle, velilerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve trafik kurallarına uyarak kazaların önlenebileceği vurgulanıyor.

Proje kapsamında, bugüne kadar Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Yalova'da olmak üzere 21 ilde 84 okulda 22 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.

TOSFED Kadınlar Komisyonu Başkanı Bahar Sunman, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen 'Velinin Karnesi Nasıl' sosyal sorumluluk projesiyle bugüne kadar 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında ilköğretim okullarındaki 7-11 yaş grubu öğrencilere 'Trafik ve Yol Güvenliği' eğitimi veriyoruz. Öğrencilerden velilerine karne notu vermelerini istiyoruz. Çocuklar gerçekten çok objektif ve farkındalıkları yok yüksek. Geçen yıl yapılan proje değerlendirmesinde; velilerin yüzde 90'ının trafik kurullarına uyduğunu, yüzde 10'unun da uymadığını gördük. Projemizle, velilerin trafik kurallarına uymasını ve böylece kazaların önlenebileceğinin altını çizmek çizerken, yeni yılda gerçekleştireceğimiz seminerlerde bu yıl çok daha fazla okul ve öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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