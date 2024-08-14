TransAnatolia Rally Raid Mersin'de Başlıyor - Son Dakika
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TransAnatolia Rally Raid Mersin'de Başlıyor

TransAnatolia Rally Raid Mersin\'de Başlıyor

Türkiye'nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar eşsiz bir rota sunan TransAnatolia Rally Raid'in startı Mersin'de verilecek. Bu yıl 14. kez düzenlenecek ve 31 Ağustos'ta Mersin'den başlayıp, 7 Eylül'de Van'da son bulacak yarışta, katılımcıları zorlu ve heyecan dolu bir rota bekliyor.

14.08.2024 16:33
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Türkiye'nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar eşsiz bir rota sunan TransAnatolia Rally Raid'in startı Mersin'de verilecek. Bu yıl 14. kez düzenlenecek ve 31 Ağustos'ta Mersin'den başlayıp, 7 Eylül'de Van'da son bulacak yarışta, katılımcıları zorlu ve heyecan dolu bir rota bekliyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ile görüştü. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Antalya Off-Road Kulübü'nün katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle gerçekleştirilecek TransAnatolia Rally Raid organizasyonuyla ilgili değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

10 ülkeden yüzlerce yarışmacı katılım sağlayacak

Doğa, macera ve sporu tek yarışta toplamayı başaran TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 14. kez gerçekleştirilecek. 31 Ağustos'ta Mersin'de start alacak TransAnatolia Rally Raid, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçip, 7 Eylül'de Van'da tamamlanacak. Bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid organizasyonuna 10 ülkeden yüzlerce yarışmacı katılacak. 2 bin 200 kilometrelik yarış; motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, Quad ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak. Rallide yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele edecek. Akdeniz Bölgesi'ndeki liman kenti Mersin'den başlayacak organizasyonda sporcular, Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid Mersin'de Başlıyor - Son Dakika

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