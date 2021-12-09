Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tarihlerinde ilk kez Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ederken ezeli rekabet bu sefer kadın futbolunda yaşanacak. Fikstür çekimiyle 24 takımın maç programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da yer alacağı ligde heyecan 18 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

OĞUZ ÇETİN: TÜRKİYE'DE KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, fikstür çekiminde yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon TFF Yönetim Kurulu ve sponsorumuz Turkcell'in büyük destekleri, kulüplerimizin özverili yaklaşımları, sağlık çalışanlarımızın emekleri ve TFF çalışanlarının yoğun gayretleri ile oynattığımız Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, kadın futbolu açısından adeta bir milat oldu. Karşılaşmaların canlı yayınlanması kadın futbolunun bilinirliğini ve bu branşa olan ilgiyi ciddi oranda artırdı. Bunun yanında bu güzel organizasyonu gören kulüplerimizi kadın futbolu dünyasının içinde yer almaları için tetikledi. Bu gelişmeler neticesinde bugün 24 takımlı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kura çekimi için bir araya geldik. Futbolumuzun 8 güzide kulübünün daha aramıza katılması mutluluk verici. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlaması Milli Takımlarımıza da büyük katkı sağlayacak. Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi için emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.İSMAİL ÖZBAYRAKTAR: "Turkcell Kadın Ligi'nde tarihi bir sezon bizi bekliyor" 4 büyüklerin de yer alacağı 24 takımlı kadın futbol liginde, yeni bir dönemin başlayacağının altını çizen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi: "TFF ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Bu sezon, Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" diye konuştu.TOPLAM 24 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEKGeçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım ile en üst profesyonel ligde bulunan kulüpler arasından kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın katılımıyla 24 takımın yer aldığı sezonda takımlar ilk olarak 12'li 2 gruba ayrılacak. Çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak grup mücadeleleri sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar play-off turuna yükselmeye hak kazanacak. Türkiye şampiyonu olacak takım ise tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak turlar sonundaki finalle belli olacak ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ 2022 SEZONU İLK HAFTA MAÇLARIA GRUBUAtaşehir Belediye SporBeşiktaş Vodafone Kadın Futbol TakımıKaradeniz Ereğli Belediye SporFatih Vatan Spor1207 Antalyaspor Kadın Futbol KulübüKocaeli Kadın Futbol KulübüAnkara BB Fomget Gençlik ve SporKireçburnu Spor Kulübü Amed Sportif FaaliyetlerFenerbahçeHataysporAltay

B GRUBUKonak Belediye SporTrabzonsporALG SporBitexen Adana İdman Yurdu Sporİlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı SporKayseri Kadın Futbol KulübüDudullu Spor KulübüHakkarigücü SporGalatasarayFatih KaragümrükSivassporÇaykur Rizespor

İLK HAFTA MAÇLARIA GRUBU1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü - Karadeniz Ereğli BelediyesporAnkara BB Fomget Gençlik ve Spor - Kireçburnu Spor KulübüAmed Sportif Faaliyetler - HataysporAltay - Fatih Vatan SporKocaeli Kadın Futbol Kulübü - Ataşehir Belediye SporBeşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı - Fenerbahçe

B GRUBUGalatasaray - SivassporFatih Karagümrük - Çaykur RizesporHakkarigücü Spor - Kayseri Kadın Futbol KulübüBitexen Adana İdman Yurdu Spor - TrabzonsporKonak Belediye Spor- ALG Spor

İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor - Dudullu Spor Kulübü