Türkiye Bisiklet Federasyonu Temmuz 2025 Faaliyet Takvimini Açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Temmuz 2025 Faaliyet Takvimini Açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Temmuz 2025 Faaliyet Takvimini Açıkladı
26.06.2025 13:17
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TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu, Temmuz 2025 faaliyet takvimi ulusal ve uluslararası arenalarda toplam 20 organizasyon ile Türk bisikletini geliştirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu, Temmuz 2025 faaliyet takvimi ulusal ve uluslararası arenalarda toplam 20 organizasyon ile Türk bisikletini geliştirmeye devam ediyor. Yol, dağ, BMX ve pist disiplinlerinde düzenlenen etkinliklerle Temmuz ayı, Türkiye'nin ve Türk bisikletçisinin ulusal rekabetteki gücünü ve uluslararası görünürlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Temmuz ayı boyunca Yol, Dağ Bisikleti, BMX ve Pist Bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde 16 yarış ve 4 kamp etkinliği düzenlenecek. Katılımcılar; U11–U19 yaş gruplarının yanı sıra elit erkekler, gençler ve amatör sporcular olacak. Ulusal yarışların yanı sıra Belçika, Slovenya, Portekiz ve Kuzey Makedonya'da da Türk sporcular pedal çevirecek. Bisiklet Milli Yıldız Takımı Slovenya'da mücadele ederken Kuzey Makedonya'da genç milliler; 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

YOL BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAYATINI KAYBEDEN MUSTAFA AYYORKUN ANISINA DÜZENLENECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası İran'da 3 Haziran'da hayatını kaybeden genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun anısına düzenlenecek. Mustafa ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde U17 Erkek, U15 Erkek, U13 Erkek, U11 Erkek, U17 Kadın, U15 Kadın, U13 Kadın, U11 Kadın ile Para Bisiklet, Tandem ve Deaf-İşitme Engelliler Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde Zamana Karşı Yarışı ve Yol Yarışı olarak Konya'da yapılacak.

EMİN MÜFTÜOĞLU: TÜM HALKIMIZI BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Temmuz ayının yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda kentlerin bisikletle buluştuğu bir kültürel etkinlik ayı olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Temmuz ayında yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli yarışlarda ay-yıldızlı formayı göreceğiz. Sporcularımız EYOF ve Avrupa Şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda mücadele edecek. Yurt içinde ise şampiyonalarla bisikletin coşkusunu şehir şehir taşıyoruz. Tüm halkımızı yarışları izlemeye ve bisiklet kültürünü desteklemeye davet ediyoruz. Temmuz ayı, yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda kentlerin bisikletle buluştuğu bir kültürel etkinlik ayı olarak da öne çıkıyor. Özellikle ilk kez düzenlenecek Gran Fondo Trabzon gibi organizasyonlar, amatör sporcuların spora katılımını teşvik ederken, uluslararası UCI sınıfındaki yarışlar da Türkiye'nin tanıtımına ve bisiklet turizmine önemli katkılar sağlıyor" dedi.

YOL BİSİKLETİ DİSİPLİNİ

1–3 Temmuz: Türkiye Yol Şampiyonası (U11–U17) – Konya

3–6 Temmuz: Sint Martinusprijs Kontich – Belçika

5 Temmuz: Grand Prix Kahramanmaraş (UCI 1.2, Elite Erkek) – Kahramanmaraş

5 Temmuz: Gran Fondo Trabzon – Trabzon (İlk kez düzenlenecek amatör yol yarışı)

5–7 Temmuz: Kids Tour Slovenia – Slovenya

6 Temmuz: Grand Prix Edebiyat Yolu (UCI 1.2, Elite Erkek) – Kahramanmaraş

10–13 Temmuz: Tour of Ankara (UCI 2.2, Elite Erkek) – Ankara

15 Temmuz: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları (Türkiye Geneli Muhtelif İllerde)

20–26 Temmuz: 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları (EYOF) – Kuzey Makedonya

25–26 Temmuz: Türkiye Kupası 5. Etap PYY (U15 ve U19) – Bafra/Samsun

BMX

12-13 Temmuz: Kamil Yaşar Eşer Türkiye BMX Race Şampiyonası– Sakarya

DAĞ BİSİKLETİ (MTB) DİSİPLİNİ

10–27 Temmuz: Milli Takım Hazırlık Kampı (EYOF) – Belirlenecek

11-12 Temmuz: Kemaliye MTB Cup-Kemaliye

18–20 Temmuz: Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası – Sakarya

20–26 Temmuz: EYOF Skopje 2025 (U17) – Kuzey Makedonya

21–28 Temmuz: Milli Takım Hazırlık Kampı (Balkan Hazırlık) – Yurt içi

21 Temmuz–11 Ağustos: Milli Takım Hazırlık Kampı – Sakarya/Erzurum

23–27 Temmuz: Büyükler Avrupa Şampiyonası – Portekiz

PİST BİSİKLETİ DİSİPLİNİ

1–12 Temmuz: Pist Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampı – Konya

15–20 Temmuz: Pist Gençler Avrupa Şampiyonası – Anadia, Portekiz

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Federasyonu Temmuz 2025 Faaliyet Takvimini Açıkladı - Son Dakika

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