TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (Ankara)
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanın ilk 25 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
10.00 Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları sürecek.
- Osimhen ile daha önce anlaşmaya varan Galatasaray, Napoli'ye de 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. 4 yıl ve 5 taksit şeklinde ödeme planı sunan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin kararını bekliyor.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
HAZIRLIK MAÇI
18.30 Başakşehir - Braunschweig
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
22.00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli olacak. Dün akşam oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense'yi 2-0 mağlup eden Chelsea adını finale yazdırmıştı.
22.00 PSG - Real Madrid (Arda Güler)
- Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu maçlarına devam edilecek.
2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- 2'nci ve 3'üncü Lig'de yeni sezonun fikstürleri çekilecek.
VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
21.30 Hollanda - Türkiye
Son Dakika › Spor › Türkiye'de Futbol Gündemi - Son Dakika
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