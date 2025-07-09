Türkiye'de Futbol Gündemi - Son Dakika
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Türkiye'de Futbol Gündemi

09.07.2025 10:19
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TFF genel kurulu, lig takımları antrenmanları ve çeşitli maçlar ile futbol gündemi şekilleniyor.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (Ankara)

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanın ilk 25 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

10.00 Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıkları sürecek.

- Osimhen ile daha önce anlaşmaya varan Galatasaray, Napoli'ye de 75 milyon Euro ödemeyi kabul etti. 4 yıl ve 5 taksit şeklinde ödeme planı sunan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin kararını bekliyor.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇI

18.30 Başakşehir - Braunschweig

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

22.00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli olacak. Dün akşam oynanan maçta Brezilya ekibi Fluminense'yi 2-0 mağlup eden Chelsea adını finale yazdırmıştı.

22.00 PSG - Real Madrid (Arda Güler)

- Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu maçlarına devam edilecek.

2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

- 2'nci ve 3'üncü Lig'de yeni sezonun fikstürleri çekilecek.

VOLEYBOL

- Kadınlar Milletler Ligi

21.30 Hollanda - Türkiye

Kaynak: DHA

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