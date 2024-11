UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, uzun ve kısa parkur yarışlarıyla tamamlandı

Spor

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, 98 kilometrelik uzun parkur ve 66 kilometrelik kısa parkur yarışlarıyla tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden startını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Muratpaşa Belediyesi Kaymakamı İhsan Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay ile Nirvana Hotels CEO'su Ali Uçaş verdi.

98 kilometrelik yarışta 230 ve 66 kilometrelik parkurda ise 302 sporcu start aldı.

Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen sporcular, yüzde 20 eğimli parkurun ardından Nirvana Cosmopolitan Hotel önünde yarışı tamamladı.

Hulusi Şahin: "Bisiklet sporu açısından Antalya'nın geleceği çok parlak"

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, organizasyonun dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Antalya'da bu spora merak fazladır. Sağlıklı yaşama yönelik daha gidecek çok yolumuz var. Bu etkinlikler aslında bunun için bir altyapı oluşturuyor. Pazar sabahı insanların böyle bir etkinlik için toplanmaları güzel bir şey. Daha önce de Iron Man etkinliği yapmıştık, binin üzerinde yarışmacı katılmıştı. Bu etkinliklerle sağlıklı yaşam anlayışının Antalya'mızda oturmasını sağlamak istiyoruz. Yarışmada Türk sporcuları görünce seviniyorum." dedi.

"Bisiklet sporu açısından Antalya'nın geleceği çok parlak" diyen Şahin, "Bunun gibi pek çok etkinlik yapıyoruz. Her geçen yıl bunların arttığını görüyoruz. Valilik olarak biz de destek veriyoruz Bunlar pahalı etkinlikler, bunlar için sponsorlar da gerekiyor. Ciddi destekler de var ama sürdürülebilirlik önemli, birkaç yıl yapıp bırakmamak lazım. Biz bu hususta elimizden geleni yapıyoruz, devam da ettireceğiz. Tabii çok büyük bir pasta var. Bu mevsimde, kasımın ortalarındayız, bisiklet sporu yapacak Avrupa'da çok şehir yok. Otellerimizin bisiklet dostu olma özelliği önemli, bu konuda da çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu: "Uluslararası katılım çok yüksekti"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yarışın dünya şampiyonasına puan veren bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bundan dolayı uluslararası katılım çok yüksekti. Yağışlı bir havada ama güzel bir atmosferde bir yarış oldu. Sonuçta sporun tabana yayılmasıyla ilgili bu organizasyon çok önemli. Gran fondo her ailenin çocuklarına sporu teşvik etme anlamında çok önemli. Bisiklet kültürünün gelişmesi, tabana yayılmasıyla ilgili önemli bir bisiklet organizasyonunu bitirdik. Herkes çok mutlu. Bu tür organizasyonlar sadece burada yapılmıyor. İki hafta önce Çeşme'deydi, daha önce İstanbul'da yaptık. Yılda 10-12 tane sadece gran fondo organizasyonu yapıyoruz ve hemen hemen her hafta bir bisiklet organizasyonu var. Gittikçe yayılan, herkesin ve her şehrin istediği bu yarışların çoğalmasına etki sağlıyor."

Federasyon olarak daha çok organizasyon yapma ve daha çok sporcu yetiştirme hedefinde olduklarını kaydeden Mütfüoğlu, "En önemlisi yetiştireceğimiz bu sporculardan olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktık. Konya veledromda bu yıl ilk defa uluslararası bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Orada da olimpiyata gitme hedefiyle puanlar toplayacağız. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu himayelerine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde bu organizasyonları yapıyoruz, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Antalya'nın 2029 Dünya Bisiklet Şampiyonası'na aday olacağının hatırlatılması üzerine Müftüoğlu, "Elimizden geleni yapacağız. Tabii sadece biz değil, dünyanın değişik ülkeleri bu konuda aday oluyor. O kadar önemli ki 2028'i verdiler, 2029, 2030'a gidiyoruz. Bisiklet organizasyonları sadece Türkiye'de değil, dünyada revaçta. 7-8 yıl sonrasındaki organizasyonları beklemek zorunda kalıyorsunuz. Biz de bununla ilgili gerekli girişimi yapacağız ve almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

4 yıl üst üste şampiyon oldu

Yarışta 98 kilometre erkekler yarışının 40-44 yaş kategorisinde birinci olan Gökhan Uzuntaş ise 4 senedir üst üste birinci olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir başarı, gerçekten büyük bir istikrar. Yılın en kritik yarışı, dünyanın birçok yerinden sporcular dünya şampiyonasına katılmak için buraya geliyor, buradan kota alıyor. Böylesine yoğun katılımlı bir yarışta üst üste 4 sene bir Türk sporcunun şampiyon olması çok güzel. Organizasyonun Türkiye'de olması bizim için çok önemli. Bisiklet kültürünün artması için Türkiye çapında bu tür organizasyonların artması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışta birinci olan sporcular şunlar:

98 kilometre erkekler

19-34 Yaş: Danil Konotop (Rusya)

35-39 Yaş: Christoffer Bremvag (Norveç)

40-44 Yaş: Gökhan Uzuntaş (Türkiye)

45-49 Yaş: Jacub Rucinski (Polonya)

50-54 Yaş: Dmitry Murashko (Rusya)

55-59 Yaş: Gino Primo (Belçika)

98 kilometre kadınlar

19-34 Yaş: Aliaksandra Fiadzechka (Belarus)

35-39 Yaş: Daria Pravilova (Rusya)

40-44 Yaş: Martyna Wisniewska (Polonya)

45-49 Yaş: Marina Letaeva (Rusya)

66 kilometre erkekler

14-18 Yaş: Mustafa Alperen Aydınlı

19-34 Yaş: Mithat Temizyürek

35-39 Yaş: Cengiz Güner

40-44 Yaş: Murat Uslu

45-49 Yaş: Melih Beyhan

50-54 Yaş: Cengiz İnal

55-59 Yaş: Atilla Atay

60-64 Yaş: Kurt Leuntjens (Belçika)

65-69 Yaş: Deuss Leon (Belçika)

70-74 Yaş: Zdenko Sluch (Slovakya)

75-79 Yaş: Peter Ftorek (Slovakya)

66 kilometre kadınlar

19-34 Yaş: Fatemeh Feizi (İran)

35-39 Yaş: Burcu Kaya

40-44 Yaş: Tansu Nur Atakan

45-49 Yaş: Buket Demirci

50-54 Yaş: Els Bourgonjon (Belçika)

55-59 Yaş: Sissel Kulseth Ostvold

60-64 Yaş: Judy Brown (Büyük Britanya)

65-69 Yaş: Lucia Borradaile (Büyük Britanya)

66 kilometrelik paracycling yarışında Uğur Fırat birinci olurken, Mustafa Sağlam da üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilerinde ilk sırada yer alan sporcular, Avustralya'da gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.