Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise Avrupa'ya veda edecek.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

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