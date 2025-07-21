UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Cherno More'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's-Kalju eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Şampiyonlar yolu
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra)/ Dinamo Minsk (Belarus) - Egnatia (Arnavutluk)
Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova)/ Virtus (San Marino)
The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg)/ Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan)
Vikingur (Faroe Adaları)/ Zalgiris (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Ana yol
Decic (Karadağ) - Rapid Wien (Avusturya)/ Dundee United (İskoçya) - UNA Strassen (Lüksemburg)
Aktobe (Kazakistan) - Sparta Prag (Çekya)/ Ararat (Ermenistan) - Universitatea Cluj (Romanya)
Ilves (Finlandiya) - AZ Alkmaar (Hollanda)/ Vaduz (Lihtenştayn) - Dungannon (Kuzey İrlanda)
Lugano (İsviçre) - CFR Cluj (Romanya)/ Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Radnicki (Sırbistan) - Klaksvik (Faroe Adaları)/ Kosice (Slovakya) - Neman (Belarus)
Riga (Letonya) - Dila (Gürcistan)/ Sutjeska (Karadağ) - Beitar (İsrail)
Vllaznia (Arnavutluk) - Vikingur (İzlanda)/ Boltfelag (Faroe Adaları) - Brondby (Danimarka)
Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan)/ Atletic Escaldes (Andorra) - Dinamo City (Arnavutluk)
Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç)/ Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)
Vardar (Kuzey Makedonya) - Lausanne (İsviçre)/ Zimbru (Moldova) - Astana (Kazakistan)
Larne (Kuzey İrlanda) - Priştine (Kosova)/ Varazdin (Hırvatistan) - Santa Clara (Portekiz)
Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Puskas (Macaristan)/ AEK (Yunanistan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)
Viking (Norveç) - Koper (Slovenya)/ Cherno More (Bulgaristan) - RAMS Başakşehir (Türkiye)
Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Aris (Yunanistan)/ Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan)
Ballkani (Kosova) - Floriana (Malta)/ St Joseph's (Cebelitarık) - Shamrock Rovers (İrlanda)
Rakow (Polonya) - Zilina (Slovakya)/ Torpedo-Belaz (Belarus) - Maccabi Haifa (İsrail)
AIK (İsveç) - Paide (Estonya)/ Pyunik (Ermenistan) - Györi (Macaristan)
Sarajevo (Bosna Hersek) - Universitatea Craiova (Romanya)/ Hibernians (Malta) - Spartak Trnava (Slovakya)
Polissya (Ukrayna) - Santa Coloma (Andorra)/ Paksi (Macaristan) - Maribor (Slovenya)
Levski Sofia (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)/ Petrocub (Moldova) - Sabah (Azerbaycan)
Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda)/ Novi Pazar (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya)
Oleksandriya (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)/ Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)
Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)/ Austria Wien (Avusturya) - Spaeri (Gürcistan)
Rosenborg (Norveç) - Banga (Litvanya)/ Hammarby (İsveç) - Charleroi (Belçika)
St. Patrick's (İrlanda) - Kalju (Estonya)/ Beşiktaş (Türkiye) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Kauno Zalgiris (Litvanya) - Valur (İzlanda)/ Arda (Bulgaristan) - HJK (Finlandiya)
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