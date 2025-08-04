UEFA Konferans Ligi Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.
Başakşehir, 3. eleme turunda Viking'i geçmesi halinde play-off turunda Universitatea Craiova- Spartak Trnava eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Beşiktaş ise 3. eleme turunda St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne- Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)/ RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)/ Vikingur (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)/ Milsami (Moldova) - Virtus (San Marino)
FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)/ Differdange (Lüksemburg) - Levadia Tallinn (Estonya)
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Egnatia (Arnavutluk)/ Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)
Strasbourg (Fransa)/ Vikingur (İzlanda) - Brondby (Danimarka)
Silkeborg (Danimarka) - Jagiellonia (Polonya)/ Hajduk Split (Hırvatistan) - Dinamo City (Arnavutluk)
Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)/ Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)
Anderlecht (Belçika) - Sheriff (Moldova)/ Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - AEK (Yunanistan)
Viking (Norveç) - Başakşehir/ Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya)
Crystal Palace (İngiltere)/ Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)
Lugano (İsviçre) - Celje (Slovenya)/ Banik Ostrava (Çekya) - Austria Wien (Avusturya)
Rakow (Polonya) - Maccabi Haifa (İsrail)/ Kauno Zalgiris (Litvanya) - Arda (Bulgaristan)
Partizan (Sırbistan) - Hibernian (İskoçya)/ AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
Levski Sofia (Bulgaristan) - Sabah (Azerbaycan)/ AZ Alkmaar (Hollanda) - Vaduz (Lihtenştayn)
Polissya (Ukrayna) - Paksi (Macaristan)/ Fiorentina (İtalya)
AIK (İsveç) - Györi (Macaristan)/ Rapid Wien (Avusturya) - Dundee United (İskoçya)
Klaksvik (Faroe Adaları) - Neman (Belarus)/ Rayo Vallecano (İspanya)
Lausanne (İsviçre) - Astana (Kazakistan)/ St. Patrick's (İrlanda) - Beşiktaş
Larne (Kuzey İrlanda) - Santa Clara (Portekiz)/ Ballkani (Kosova) - Shamrock Rovers (İrlanda)
Rosenborg (Norveç) - Hammarby (İsveç)/ Mainz 05 (Almanya)
Sparta Prag (Çekya) - Ararat (Ermenistan)/ Riga (Letonya) - Beitar (İsrail)
Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)/ CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)/ Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Son Dakika › Spor › UEFA Konferans Ligi Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?