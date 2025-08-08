Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
08.08.2025 15:31  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Videosu

Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum'da evinde 27 Temmuz'da kalp krizi geçirip önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan efsane spor spikeri dün hayatını kaybetti. TRT'de spor spikeri olarak başladığı kariyerini, spor yayıncısı olarak sürdüren Aydın Nazilli doğumlu Ümit Aktan, yıllarca yüzlerce maç anlatımı, yorumculuk ve spor yazarlığı yapmıştı.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

Ümit Aktan için yaz aylarında yaşadığı Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktan'ın ailesi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, spiker Ertem Şener, Faik Gürses, spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan'ın cenazesinde tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Namaz öncesi Aktan için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aktan için dualar edildi. Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.

MEHMET AĞAR: ZAMANSIZ VE ÜZÜNTÜ VERİCİ

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Aktan'ın vefatı üzerine duygularını, "İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak, gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak şahsi dostlukları ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağolsun" diye dile getirdi.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

FATİH TERİM: ÇOK ESKİ ARKADAŞIMDI

Ümit Aktan'ın çok eski arkadaşı olduğunu belirten Fatih Terim cenazede, "Futbol camiasının da başı sağolsun. Ümit çok eski arkadaşım. Ümit'i sadece bir maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla anlatımıyla da insanlara müsabakayı daha zevkli hale getirip güzel bir şey takdim ederdi. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin" dedi.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

ERTEM ŞENER: TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ KAYBETTİ

Spor spikeri Ertem Şener cenazede, "Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece maç spikeri değildi. Televizyoncu, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen iki-üç isimden birisiydi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum" diye görüş belirtti. TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, "Böyle bir ortamda buluşmak hiçbirimizin isteyeceği bir şey olmazdı. Gerçekten Türk futbolu için, Türk edebiyatı için çok nadir bir isimdi. Türk futboluna keyif katan ağabeyimizi yitirdik" ifadelerini kullandı.

Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

OĞUL AKTAN: BABAMIN İKİ KİMLİĞİ VARDI

Ümit Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın burada iki kimliği var. Birinci kimliği bir aile babası, ikinci kimliği sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu bir oğlu olarak ve tıpkı buradakiler gibi hayranı olarak, taraftarı olarak iki kimliğiyle birlikte özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Ümit Aktan, Politika, Bodrum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:27:51. #7.13#
SON DAKİKA: Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.