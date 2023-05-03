Cüneyt Çakır'ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Tarkan Asan, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi, Burak Özdemir ve daha birçok isim afetzede çocuklarımızla birlikte koşacak.
Heyecan dolu anlara sahne olacak bu müsabaka için Türkiye'nin dört bir yanından futbolseverler ekran başında bir araya geliyor. Bugün saat 15.00'te TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan tarihe geçecek bu müsabakada 85 milyon tek yürek olacak.
Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasında şu isimler yer alacak:
Son Dakika › Spor › Dünya yıldızı futbolcuların depremzede çocuklarla birlikte aynı formayı giyeceği Yükselen Anadolu takımı sahaya çıkıyor - Son Dakika