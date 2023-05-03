Dünya yıldızı futbolcuların depremzede çocuklarla birlikte aynı formayı giyeceği Yükselen Anadolu takımı sahaya çıkıyor

Cüneyt Çakır'ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Tarkan Asan, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi, Burak Özdemir ve daha birçok isim afetzede çocuklarımızla birlikte koşacak.

85 MİLYON TEK YÜREK OLACAK

Heyecan dolu anlara sahne olacak bu müsabaka için Türkiye'nin dört bir yanından futbolseverler ekran başında bir araya geliyor. Bugün saat 15.00'te TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan tarihe geçecek bu müsabakada 85 milyon tek yürek olacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHAYA ÇIKACAK

Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasında şu isimler yer alacak: