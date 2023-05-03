Dünya yıldızı futbolcuların depremzede çocuklarla birlikte aynı formayı giyeceği Yükselen Anadolu takımı sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Dünya yıldızı futbolcuların depremzede çocuklarla birlikte aynı formayı giyeceği Yükselen Anadolu takımı sahaya çıkıyor

03.05.2023 12:22

Ünlü futbolcuların ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un afetzede çocuklarla birlikte forma giyeceği maçta futbolun yıldızları Yükselen Anadolu için sahaya çıkacak. Bugün 15.00'da başlayacak olan etkinlik TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cüneyt Çakır'ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Tarkan Asan, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi, Burak Özdemir ve daha birçok isim afetzede çocuklarımızla birlikte koşacak.

85 MİLYON TEK YÜREK OLACAK

Heyecan dolu anlara sahne olacak bu müsabaka için Türkiye'nin dört bir yanından futbolseverler ekran başında bir araya geliyor. Bugün saat 15.00'te TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan tarihe geçecek bu müsabakada 85 milyon tek yürek olacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER SAHAYA ÇIKACAK

Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yapacağı takımların özel karşılaşmasında şu isimler yer alacak:

  • Rıdvan Dilmen - Yorumcu
  • Mesut Özil - Eski Futbolcu
  • Gedson Fernandes - Beşiktas Jimnastik Kulübü
  • Amir Hadziahmetoviç - Beşiktas Jimnastik Kulübü
  • Berkay Vardar - Beşiktas Jimnastik Kulübü
  • Juan Mata - Galatasaray Spor Kulübü
  • Batefimbi Gomis - Galatasaray Spor Kulübü
  • Emin Bayram - Galatasaray Spor Kulübü
  • Eren Elmalı - Trabzonspor Kulübü
  • Serkan Asan - Trabzonspor Kulübü
  • Kağan Moradaoğlu - Trabzonspor Kulübü
  • Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir FK
  • Salih Dursun - Fatih Karagümrük
  • Davide Biraschi - Fatih Karagümrük
  • Burak Özdemir - Youtuber (CZN Burak)
Yükselen Anadolu sahaya çıkıyor! Futbol dünyasının yıldızları afetzede çocuklarla aynı formayı giyecek
Yükselen Anadolu sahaya çıkıyor! Futbol dünyasının yıldızları afetzede çocuklarla aynı formayı giyecek
Yükselen Anadolu sahaya çıkıyor! Futbol dünyasının yıldızları afetzede çocuklarla aynı formayı giyecek
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Futbol, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızı futbolcuların depremzede çocuklarla birlikte aynı formayı giyeceği Yükselen Anadolu takımı sahaya çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya yıldızı futbolcuların depremzede çocuklarla birlikte aynı formayı giyeceği Yükselen Anadolu takımı sahaya çıkıyor - Son Dakika
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