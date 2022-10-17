Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

17.10.2022 12:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu. Galatasaray'ın, sahasında Kastamonuspor ile oynayacağı mücadelede Yiğit Arslan görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Salı

13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor: Fatih Tokail

14.00 Altay - Efeler 09: Burak Olcar

14.00 Ankaraspor - Pazarspor: Serkan Eryılmaz

14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor: İlker Yasin Avcı

15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868: Ömer Tolga Güldibi

17.30 Kayserispor - Iğdır FK Abdullah: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK: Turgut Doman

19 Ekim Çarşamba

13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK: Ramazan Doğanay

13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK: Burak Kaplan

14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor: Lütfullah Aslan

14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor: Erhan Kutlu

14.00 Balıkesirspor - YeşilyurtOfspor: Alirıza Altunbakır

14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor: Erdem Mertoğlu

14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Tolga Akbaba

14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: Talha Öztürk

14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor: Ali Yılmaz

14.00 Adanaspor - Orduspor: 1967 Yunus Dursun

14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: Yalçın Taşkınfurat

14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor: Doğu Yılmaz

14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor: Veli Karakaya

14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor: Alper Oran

14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK: Tolga Tugay İnan

15.00 Boluspor - Fethiyespor: Batuhan Gültek

17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor: Ayberk Demirbaş

19.00 Hatayspor - Düzcespor: Onur Özütoprak

21.00 Galatasaray - Kastamonuspor: Yiğit Arslan

20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen

14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova

17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Son Dakika
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