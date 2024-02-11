Teknoloji

Bazı insanlar flörtleşmek konusunda doğuştan yetenekli gibi görünürken, birçok kişi flört etmekte zorlandıklarını söylüyor.

Peki bunun sebebi ne? Flört etmeyi öğrenmek mümkün mü? Başkalarıyla flörtleşmek ilişkinizi nasıl etkileyebilir?

Flört etmenin iyi ve kötü tarafları

Cuma akşamı kalabalık bir barda bir müşteri tek başına oturmuş arkadaşını bekliyor.

Barmen onunla sohbet etmeye başlıyor. Çok zaman geçmeden sohbetleri ilerliyor ve ikisi birbiriyle çok iyi anlaşıyor.

Müşteri barmeni çekici buluyor ve aralarındaki sohbet ve gösterdiği ilgi daha rahat hissetmesini sağlıyor. Uzmanlara göre bu çok doğal bir his.

Reichman Üniversitesi'nde psikoloji alanında çalışan Profesör Gruit Birnbaum, "Biri bizimle flört ettiğinde kendimizi değerli hissediyoruz ve arzu edildiğimize dair algımız artıyor" diyor.

Yani birinin sizinle flört etmesi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Peki bu aynı zamanda sizin için yararlı olabilir mi?

Yukarıdaki bar senaryosuna bir bakalım.

Barmen müşterinin halihazırda bir ilişki içinde olduğundan habersiz.

Ama bu etkileşimde bir değişiklik var.

Bu senaryoda barmen, bilgisayar tarafından oluşturulmuş ve etkileşim sanal bir dünyada gerçekleşiyor.

Bu, Prof. Birnbaum tarafından yaratılmış bir dünya.

İnsanların uzun ilişkilerde bir noktada başka kişileri çekici bulabileceğini söyleyen Birnbaum, bunun yıkıcı bir duruma yol açmaması için neler yapılabileceğini merak ediyor.

Birnbaum, sanal bir kişiyle flört etmenin insanları gerçek hayatta da flört etmesini engelleyip engellemediğini araştırıyor.

"Bu güvenli alanın [sanal gerçekliğin] insanların arzularını kontrol etmelerine ve mevcut ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olabileceğini düşündüm" diyen Birnbaum şöyle devam ediyor:

"O anda ne istersem düşünebilirim ve sonra o sayfayı kapatabilirim. O fanteziye göre hareket etmem gerekmez."

Birnbaum, deneye katılanların bir sonraki aşamada sanal gerçeklik başlıklarını çıkardığını ve geleneksel olarak çekici biriyle karşılaştırıldığını söylüyor.

Bu kişi onlara soru soran bir yetkili, ya da yardım isteyen bir yabancı olabiliyor.

Binbaum'a göre sanal barmenle flört eden kişiler, yetkiliyi daha az çekici bulduklarını, flört etmeden sohbet edenlere kıyasla yabancıya yardım etmek için daha az zaman harcadıklarını söylüyor.

Birnbaum, sanal barda flört eden kişilerin gerçek hayatta baştan çıkarılma ihtimalinin daha düşük olduğunu da öne sürüyor.

Katılımcılar ayrıca deneyden sonra partnerlerini daha çok arzuladıklarını söylüyor.

Birnbaum, bir ilişki içindeyken başka insanlarla flört etmenin partnerler arasındaki bağı güçlendirebileceğini öne sürüyor, ancak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Birnbaum, kendinizin ve partnerinizin flört sınırlarını iyi anlamanın çok önemli olduğunu söylüyor.

Flört etmeyi öğrenmek mümkün mü?

Dikkatli bir şekilde flört etmek iyi bir şey olabilse de birçok insan bu konuda kendini yetersiz görüyor.

Yaklaşık 7 bin erkek Reddit kullanıcısının katıldığı bir ankette, flört becerilerinin zayıf olması, erkeklerin bekar olmaları için gösterdikleri en yaygın beşinci (43 neden arasından).

Peki bu kişilerin flört etmeyi öğrenmesi mümkün mü?

Zürih Üniversitesi'nde psikoloji alanında çalışan uzmanların tasarladığı, konuşurken daha özgüvenli görünme yöntemlerini öğrenmeyi içeren üç saatlik flört eğitiminden sonra bir grup yetişkin, dışa dönüklüğün yanı sıra flört etme becerisinde de daha yüksek puan aldı.

Bazı diğer flört becerilerini de öğrenmek mümkün olabilir. Daha dik ve geniş bir duruşla yer kaplamanın, konuştuğunuz kişiye doğrudan bakmanın ve başınızı kaldırarak iletişim kurmanın hem erkekler, hem de kadınlar için daha çekici olduğu belirtiliyor.

ABD'deki Bucknell Üniversitesi'nde psikoloji alanında çalışan Profesör T Joel Wade, vücutlarımızla yer kaplamanın her zaman bilinçi olarak yapılmadığını söylüyor.

Wade, "Şurada güzel biri var, biraz daha dik durayım gibi bir şey değil. Bu doğal bir davranış" diyor.

Kanada'daki St. Mary's Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Maryanne Fisher ise flört etmenin genellikle gözle görülen bir eylem olduğunu, ancak bazen gizli bir şekilde, flört ettiğimizi fark etmeden de bunu yapabildiğimizi söylüyor.

Fisher, insanların bazen saç okşama gibi ufak hareketlerle de flört ettiğini belirtiyor.

Farklı flört teknikleri

Flört tekniklerindeki farklılıklar, genellikle cinsel yönelimden bağımsız.

Örneğin, erkekler, kimliklerini "erkeksi" olarak tanımlayan kişiler ve "erkeksi" cinsiyet rollerine bağlı olan kişiler, genellikle kime ilgi duyduklarından bağımsız olarak söyledikleri ve yaptıkları şeyler aracılığıyla açık bir şekilde flört etmeye daha yatkın oluyor.

Öte yandan, kadınlar, "kadınsı" kimliğe sahip kişiler ve cinsiyet rolü ideolojilerini "kadınsı" olarak tanımlayan kişilerin gizli ve sözsüz flört etme olasılığı daha yüksek.

Flörtleşmenin bazı diğer gizli örnekleri "bağlılık işaretleri" diye adlandırılıyor. Bunlar göz teması kurmak, sarılmak, şakalara gülmek, veya çoğu kişiyle yapmadığımız yemek paylaşmak şeklinde kendini gösterebiliyor.

Flört içermeyen bir bağlamda, evlilikte eşinin soyadını almak veya yüzük takmak, birine bağlı olmanın sembollerinden bazıları.

St. Mary's Üniversitesi'nden Prof. Maryanna Fisher, bağlılık işaretlerinin genellikle bir partnerin yokluğunda, partneriniz olduğunu belirtmek için yapıldığını, bazen de bir kişinin partneri olduğuna işaret etmek için kullanıldığını söylüyor.

Fisher, "Partnerinizin flört etmeye müsait olmadığını göstermek istiyorsanız bunu yapmanın en kolay yolu bir harekette bulunmak. Bir başkasına geri çekilmesine söylemektense ona sarılmak daha kolay olur" diyor.

Ancak bunun gibi çeşitli flört etme teknikleri geri çevrilirse veya çok sıcak karşılanmazsa, bu flört etmek isteyen kişiye ilgilendikleri kişinin mevcut ilişkisinde bağlılık düzeyi konusunda bilgi verebilir.

Uzmanlara göre erkekler genel olarak karşılarındaki romantik ilgiyi olduğundan daha abartılı bir şekilde algılamaya daha yatkın.

Kadınlar ise tam tersine bu ilgiliyi olduğundan daha az olarak algılayabiliyor.

Fisher "Yanlış pozitif diye adlandırdığımız oran, heteroseksüel erkekler için daha fazla. Gülümsemek Kanada kültüründe varsayılan bir şey. Durumları yatıştırmak, samimiyeti artırmanın yolu. Ancak heteroseksüel erkekler gülümseyen kadınları gördüklerinde 'Benimle ilgileniyor' diye düşünüyorlar" diyor.

O zaman şunu da sorabiliriz: Sanal barmen müşteriyle gerçekten ilgileniyor muydu, yoksa işini iyi yapmaya mı çalışıyordu?