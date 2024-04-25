ChatGPT\'nin muhtemelen bilmediğiniz 6 özelliği!

Teknoloji

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022'de kullanıma sunulan yapay zeka destekli bir sohbet botu. Büyük bir dil modeline dayanan araç, hemen her soruya cevap verebilecek seviyede yetenekli bir durumda. ChatGPT'nin pek bilinmeyen özellikleri de var. Hatta bunlar, kullanımı bir hayli kolaylaştırıyor. Biz de bu içeriğimizde bilinmeyen ChatGPT özelliklerden bahsetmek istedik.

Bilinmeyen ChatGPT özellikleri

ChatGPT, her ay yayınlanan yeni güncellemeler ile birlikte sürekli olarak gelişiyor. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini yükselten önemli özellikler oluyor. O halde lafı çok uzatmadan bilinmeyen ChatGPT özelliklerine geçelim.

Custom Instructions

Bilindiği gibi ChatGPT, kullanıcıların bilgilerini tutmadığı için sizin kim olduğunuzla ilgili bir fikri yok. Örneğin "benim adım ne?" şeklinde bir bir soru yönelttiğinizde, bu konuda bilgisi olmadığını söyleyecektir. Ancak bunu öğretmenin bir yolu var.

Custom instructions (Özel Talimatlar) özelliği sayesinde ChatGPT'ye istediğiniz bilgileri verebilirsiniz. Sohbet botu, bu bilgilere göre yanıtlar oluşturacaktır. Örneğin isminizi de ileterek size her seferinde adınızla hitap etmesiniz sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

1. Adım: Sol alt kısımda yer alan profilinize tıklayın.

2. Adım: Listelenen seçenekler arasından "Customize ChatGPT" butonuna tıklayın.

3. Adım: Açılan penceredeki ilk metin kutusuna yapay zeka aracının hakkınızda bilmesini istediklerini yazın. Örneğin adınızı, yaşınızı, mesleğinizi veya hobilerinizi iletebilirsiniz.

4. Adım: İkinci metin kutusuna ise sizin için nasıl yanıtlar oluşturmasını istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin yanıtların kısa veya uzun olmasını iletebilirsiniz. Ayrıyeten size her seferinde "Dostum" şeklinde hitap etmesini de sağlayabilirsiniz.

5. Adım: İstediklerinizi yazdıktan sonra "Save" butonuna tıklayarak bilgileri kaydedin.

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DALL-E GPT'si ile fotoğraf oluşturabilir ve oynamalar yapabilirsiniz

OpenAI, 2024'ün ilk ayında GPT Store'u ekledi. Doğrudan ChatGPT üzerinden, yalnızca ChatGPT Plus abonelerinin erişebildiği bu platform ile kullanıcılar, yazılım geliştirme bilgisine sahip olmasa bile kendi kişiselleştirilmiş GPT'lerini oluşturabiliyor. Örneğin tıp, eğitim ve finans ile ilgili birçok özelleştirmiş araç bulunuyor. OpenAI tarafından sunulan DALL-E de bunlardan birisi.

DALL-E GPT'si sayesinde fotoğraflar yaratabilirsiniz. Örneğin "uçan balık", "yürüyen ev" veya "uçağa binen köpek balığı" gibi absürt isteklerde bulunabiliyorsunuz. Üstelik Nisan 2024'te yapılan güncellemeyle birlikte oluşturulan görsel üzerinde oynama yapabilmek de mümkün.

DALL-E'nin oluşturduğu fotoğrafın üstüne tıkladıktan sonra fırça ile değiştirmek istediğinizi kısmı işaretleyebilir ve bir istekte daha bulunabilirsiniz. Örneğin bir yol resmi oluşturduğunuzda görsele tıkladıktan sonra yoldaki çizgileri seçebilir ve kaldırmasını isteyebilirsiniz.

Uzun metni özet hale getirebilirsiniz

Elinizde oldukça uzun yani birkaç bin kelimeden oluşan metin varsa bunu özet hale getirebilmek mümkün. Bunun için yazıyı ChatGPT'ye gönderip kısaltmasını isteyebilirsiniz. Bu da zamandan tasarruf yaptıran bilinmeyen ChatGPT özellikleri arasında yer alıyor.

ChatGPT'ye bir kişilik verebilirsiniz

ChatGPT, aslında sanılandan çok daha gelişmiş bir bot. Öyle ki kendisine bir kişilik bile verebilirsiniz. Örneğin 19. yüzyılda yaşayan bir tarihçi, The Walking Dead dizisindeki Rick Grimes karakteri veya uzman doktor rolü verebilirsiniz. Bunun için sadece kim olmasını istediğinizi söylemeniz yeterli.

"Peki bu ne işe yarayacak?" dediğinizi duyar gibiyiz. ChatGPT'ye kim olmasını istediğinizi söylerseniz, o da olduğu kişinin ağzına benzer şekilde yanıtlar hazırlayacaktır. Örneğin kendini tarihçi ve uzman doktor sandığında aynı konuşma tarzında cevaplar vermeyecektir. Bu da bilinmeyen ChatGPT özelliklerinden birisi.

Koşullu yanıt oluşturtabilirsiniz

ChatGPT'ye herhangi bir konu hakkında soru sorduğunuzda bir sınırlama olmadan cevap verecektir. Mesela yemek tavsiyesi istediğinizde ülkemizde binlerce liraya satılan yani pek de ucuz olmayan trüf mantarlı mappardelle önerebilir. Bu bağlamda ChatGPT'nin hazırlayacağı yanıtı biraz daha spesifik hale getirebilirsiniz.

Yine aynı örnek üzerinden gidelim. Mesela elinizde sadece soğan, elma, kıvırcık ve hamur varsa bunlara uygun bir yemek tavsiyesi isteyebilirsiniz. Bu da pek bilinmeyen ChatGPT özellikleri arasında yer alıyor.

Yanıt uzunluğunu belirleyebilirsiniz

ChatGPT, varsayılan olarak girilen isteme göre değişebilecek şekilde uzun veya kısa yanıtlar hazırlıyor. Ancak bunu kontrol edebilmek mümkün. Örnek vermek gerekirse "Google hakkında bilgi ver, maksimum 100 kelime olsun." şeklinde bir istemde bulunabilirsiniz.