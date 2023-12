Herkesin bilmesi gereken Word kısayolları!

Yapılacak işlem Basılacak Tuş Takımıİmleci hareket ettirmeSol ve Sağ Okİmleci kelime üzerinden taşımaCtrl + Sol ve Ctrl+Sağ Okİmleci satırlar arasıda hareket ettirmeYukarı ve Aşağı Okİmleci paragraflar arasıda hareket ettirmeCtrl + Yukarı ve Ctrl+Aşağı Okİmleci satırın sonuna taşıma End Tuş'uİmleci belgenin sonuna taşımaCtrl + Endİmleci satırın başına taşımaHome Tuş'uİmleci belgenin başına taşımaCtrl + HomeBirden fazla sayfa arasında geçiş yapmaPage Up ve Page Down TuşlarıArama sonrası önceki ya da sonraki kelimeyi bulmaCtrl + Page Up ve Ctrl+Page DownBul kutusunu açmaF5 Tuş'u

Metin ve grafikleri seçme kısayolları

Metin ve grafikleri seçme kısayollarını özellikle hazır metinleri ve grafikleri düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Yapılacak işlemBasılacak Tuş TakımıMetin seçmeShift+Ok tuşlarıİmlecin solundan bir sözcük seçmeCtrl+Shift+Sol ok tuşuİmlecin sağından bir sözcük seçmeCtrl+Shift+Sağ ok tuşuİmlecin konumundan geçerli satırın başına kadar seçmeShift+Homeİmlecin konumundan geçerli satırın sonuna kadar seçmeShift+Endİmlecin konumundan ekranın en üst kısmına kadar seçmeShift+Page upİmlecin konumundan ekranın altına kadar seçmeShift+Page down

Metin ve grafikleri düzenleme kısayolları

Metni genelde kalın, italik ve altıçizili yapmak için kullanılan kısayol tuşlarıdır.