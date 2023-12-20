Herkesin bilmesi gereken Word kısayolları!

Yapılacak işlemBasılacak Tuş TakımıTelif hakkı simgesi eklemeAlt + Ctrl + CKayıtlı ticari marka simgesi eklemeAlt + Ctrl + RTicari marka simgesi eklemeAlt + Ctrl + TAralıksız boşluk eklemeCtrl + Shift + BoşlukAyrılmaz kısa çizgi eklemeCtrl + Shift + kısa çizgi (-)İsteğe bağlı uzun çizgi eklemeAlt + Ctrl + kısa çizgi (-)İsteğe bağlı kısa çizgi eklemeCtrl + kısa çizgi (-)

Belge anahat kısayolları

Anahat düzenleme kısayolları oluşturduğunuz veya hazır bir metinde aradıklarınızı çok daha kolay bulur ve düzenleyebilirsiniz. Metin oluşturma işlemlerinden sonra anahat kontrolü ve düzenleme yapmak için kullanabilirsiniz.