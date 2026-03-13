İran-Türkiye Sınırında İletişim Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İran-Türkiye Sınırında İletişim Hizmeti

İran-Türkiye Sınırında İletişim Hizmeti
13.03.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran dışındaki yakınlarıyla iletişim kurmak isteyenler için sınırda özel bir hizmet sunuluyor.

İran- Türkiye sınırında bir yerde, İran dışında yaşayanların ülkelerindeki yakınlarıyla iletişim kurmalarını sağlayan hizmeti sunan biri var.

Onun sırrı kullandığı iki telefonda yatıyor.

Biri İran telefon şebekesine, diğeri Türk şebekesine bağlı. Bu gerekli çünkü İran'a uluslararası aramalar engellenmiş durumda.

İran dışındaki müşterileri, WhatsApp üzerinden onun Türk telefonunu arıyor ve o da İran hattından konuşmak istedikleri kişiyi arayarak onları buluşturuyor.

Sınırda olduğu için hem Türk hem de İran mobil şebekelerine bağlanabiliyor.

Bu yakınları uzakta olan İranlıların, internet ve telefon kısıtlamalarını aşmak için kullandığı yollardan biri, ancak sunulan hizmet pahalı.

BBC Farsça Servisi'nin tespitine göre, para transferi için harcanan ücretlerle birlikte dört ila beş dakikalık bir görüşme yaklaşık 38 dolar tutuyor.

Ancak müşteriler bunun ödenmeye değer bir ücret olduğunu düşünüyor.

İran'dakiler bazen yurtdışını arayabiliyorlar ancak eğer ulaşsalar bile aramalar kesilmeden iki veya üç dakika sürüyor.

(Bu makaledeki diğer kişiler gibi adı değiştirilmiş olan) Hamid, Tahran'da yaşıyor ve şu anda yurt dışında bulunan eşi ve diğer akrabalarıyla çaresizlik içinde iletişim kurmaya çalışıyor.

"Son günlerde bağlantı kurmak için her şeyi denedim" diye anlatıyor yaşadıklarını.

"Bu maddi bir yük olsa da önemi yok. Sadece biraz daha huzurlu hissetmelerini istedim" diyor.

İran yetkililerinin internete getirdiği kısıtlamaları aşmak için, yurt dışına mesaj göndermesine ve arama yapmasına olanak tanıyan VPN yani sanal özel ağ kullanıyor.

"Acı çok büyük. Bilmemenin, kaygının ve sürekli endişenin acısı bu" diye anlatıyor İran'daki durumunu.

İran'da aylık asgari ücretin yaklaşık 100 dolar civarında.

Bir gigabayt veri için VPN'e yaklaşık 20 dolar verildiği düşünüldüğünde, bunun oldukça yüksek bir miktar olduğunu söylüyor.

Hamid, "VPN fiyatları fırladı ve bağlantılar son derece istikrarsız" diyor.

VPN kullanırken bağlantı kesilirse, verilerin kaybolduğunu ve para iadesi alamadığını da ekliyor.

İnternete bağlanabildiği sürelerde, çevresindekilerden de ulaşmak istedikleri kişilerin numaralarını aldığını ve onlara da yardımcı olduğunu anlatıyor

"Bir anneyi arayıp, onu soran çocuğunun adını söylediğimde, kahkahası ve heyecanı tüm dünyamı iyileştiriyor" diye anlatıyor.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Negar (adı değiştirildi), Ocak ayındaki hükümet karşıtı protestolar sırasında yaşadığı endişeyi ailesinin bildiğini ve bu kez ona göre hareket ettiklerini söylüyor

"Bu sefer internet kesildiğinde, iyi olduklarını bildirmek için doğrudan beni aramaya başladılar" diyor.

Negar, kısa görüşmelerin yardımcı olduğunu ama onu rahatlatmaya yetmediğini de anlatıyor:

"Hikayenin en kötü yanı, ağır bombardıman altında olmalarına rağmen beni arayıp 'İyiyiz, endişelenmeyin' demeleri. Beni mahveden de bu."

Şadi (adı değiştirildi) Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşıyor, ancak Tahran'da bulunan ailesinin evi, "eşek arısı kovanı" dedikleri bir bölgede bulunuyor.

Bu ev 7 Mart'ta vurulan büyük petrol deposuna ve Savunma Bakanlığı gibi diğer hassas noktalar yakın.

Şadi, Tahran'daki ailesinin kendisini aramadan önce, komşuları dahil bilgi topladığını ve bunları kendisine aktardığını anlatıyor.

"Sonra bu bilgileri bize iletiyorlar, böylece biz de buradaki ailenin geri kalanıyla paylaşabiliyoruz" diyor.

Şadi'nin anlattığına göre, yakınlarındaki patlama sesleri ailesini çok korkutuyor.

Babası, Tahran'da petrol deposunun vurulması sonrası "kara yağmur" yağmaya başladığı için yürüyüşe çıkmayı da bırakmış.

Zehra (adı değiştirildi) Avrupa'da yaşıyor ve İran'daki erkek kardeşi için gerçekten endişeli olduğunu anlatıyor.

Erkek kardeşi Telegram mesajlaşma uygulamasına erişmek ve ablasıyla iletişimde kalmak için VPN kullanıyor.

"Yarım saatten veya bir saatten fazla çevrimdışı kalırsa, aklımdan her türlü korkutucu düşünce geçmeye başlıyor" diye anlatıyor.

Ailesinin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını, evde kaldıklarını, işe gitmediklerini söylüyor.

Erkek kardeşinin ona, "Savaş uçaklarının ve patlamaların sesi korkunç" dediğini anlatıyor.

Kardeşinin sokaktaki durumu, "Dışarıda da her yerde devriyeler var, her kavşakta durup gözlerinizin içine bakıyorlar. Görünüşünüzü beğenmezlerse sizi durduruyorlar" diye anlattığını aktarıyor.

Kısıtlamaları aşmak için farklı uygulamalar ve teknolojik hileleri kullanmak, teknolojiye daha az aşina olan akrabalarla iletişimde kalmayı çoğu zaman zorlaştırıyor.

30'lu yaşlarında olan ve Londra'da yaşayan Pooneh (adı değiştirildi), "Bugünlerde ailemle iletişim kurmanın tek yolu onların beni araması" diyor.

"Onları arayamıyorum. Bu basit şey bile garip bir his yaratıyor, sanki hiçbir şey kontrolümde değilmiş gibi" diye anlatıyor yaşadıklarını.

İran'daki kız kardeşinin iletişim kurabildiği tek kişi olduğunu söylüyor.

"Belki de teknolojiye daha aşina olduğu ve arama yapmanın yollarını bulabildiği için, ailenin geri kalanıyla ilgili haberleri ondan alıyorum" diyor.

İran'da yakınları olan birçok kişi gibi, iki yönlü bir iletişimleri var.

İran'daki kişiler kendi durumlarını anlatırken bir yandan da dışarıda olanları dinliyor Hükümet sansürü nedeniyle savaşla ilgili bilgilere ancak bu konuşmalarda ulaşabiliyorlar.

"Çoğu zaman sadece haberleri öğrenmek için arıyor" diyor Pooneh ve devam ediyor:

"Sanki her birimiz hikayenin bir parçasını kaçırıyoruz ve onu birbirimiz aracılığıyla bir araya getirmek zorundayız."

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Teknoloji, Türkiye, İran, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İran-Türkiye Sınırında İletişim Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat’tan Fenerbahçe’ye çok kötü haber Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor
Katar alarmda Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
İBB davasında Davut Gül iddiası Jet yanıt geldi İBB davasında Davut Gül iddiası! Jet yanıt geldi
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında
Tottenham’da Igor Tudor krizi: O maç kaderini belirleyecek Tottenham'da Igor Tudor krizi: O maç kaderini belirleyecek
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
09:19
Kendi ağzıyla söyledi İşte düdük astırılan Arda Kardeşler’in tuttuğu takım
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
05:28
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
05:00
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
04:18
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:34:06. #7.13#
SON DAKİKA: İran-Türkiye Sınırında İletişim Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.