TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye'de tanıttı: İşte karşınızda C8L, C7L ve Q7D Pro! - Son Dakika
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TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye'de tanıttı: İşte karşınızda C8L, C7L ve Q7D Pro!

TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye\'de tanıttı: İşte karşınızda C8L, C7L ve Q7D Pro!
09.06.2026 13:59
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TCL, yüksek parlaklık seviyesi, sinematik düzeyde renk hassasiyeti, gelişmiş hareket kontrolü ve Bang & Olufsen ile ONKYO imzalı sürükleyici ses deneyimi sunan yeni nesil SQD-Mini LED TV serisini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturuyor.

9 Haziran 2026 – OMDIA 2025 verilerine göre[1] Mini LED ve ultra büyük ekran (75 inç+) TV kategorilerinde dünya lideri olan TCL, Türkiye'de 2026 SQD-Mini LED TV serisini tanıttı. Düzenlenen özel lansman etkinliğinde markanın yeni C8L, C7L ve Q7D Pro modelleri Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı.

TCL'in premium ekran inovasyonundaki önemli bir dönüm noktasını temsil eden etkinlikte, parlaklık, renk saflığı, kontrast hassasiyeti ve sürükleyici büyük ekran eğlencesini yeniden tanımlamak üzere tasarlanan yeni nesil SQD-Mini LED teknolojisi Türkiye'deki tüketicilerle buluştu.

Lansmanda sinema, spor, oyun ve akıllı yaşam konseptlerine özel deneyim alanları kuruldu. Bu alanlarda katılımcılar, TCL'in 2026 premium TV serisinin film keyfi, futbol karşılaşmaları, konsol oyunları ve günlük izleme deneyimini nasıl daha etkileyici hale getirdiğini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

SQD-Mini LED teknolojisi nedir?

Yeni serinin temelinde, TCL'in öncülük ettiği devrim yaratan QD-Mini LED teknolojisinin ötesine geçen ve görüntü performansında önemli yenilikler sunan TCL'in en son SQD-Mini LED teknolojisi bulunuyor.

Gelişmiş Mini LED arka aydınlatma mimarisini ileri seviye kuantum nokta malzemeleri ve TCL'e özel panel optimizasyonlarıyla bir araya getiren SQD-Mini LED teknolojisi, ışığın renge dönüştürülme sürecini daha hassas hale getiriyor. Böylece farklı izleme koşullarında daha doğru renkler ve daha yüksek görüntü tutarlılığı sunuyor.

Tüm SQD-Mini LED TV modellerinde; yüzde 100'e varan BT.2020 renk gamı kapsamı, hare etkisinin azaltılması, daha net gölge detayları ve büyük ekranlarda daha tutarlı görüntü performansı sunuluyor.

Sadece parlaklığı artırmaya ya da arka aydınlatmayı iyileştirmeye odaklanan geleneksel yaklaşımların aksine SQD-Mini LED, mavi Mini LED arka aydınlatma sistemi, kuantum nokta katmanı ve renk filtreleri arasındaki etkileşimi optimize ediyor. Bu sayede daha saf ve doğru renkler, daha yüksek ışık verimliliği ve renkler arasındaki istenmeyen geçişlerin azaltılması mümkün oluyor.

C8L SQD-Mini LED: Mükemmelliğin yeni tanımı

TCL C8L SQD-Mini LED, TCL'nin en gelişmiş WHVA 2.0 Ultra Paneli, 4.032'ye kadar yerel karartma bölgesi, 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı, geliştirilmiş kontrast, zengin sinematik görüntü kalitesi ve “Audio by Bang & Olufsen” premium ses deneyimiyle üst düzey performansı bir sonraki seviyeye taşıyor. Ekran-gövde oranını maksimuma çıkaran, neredeyse çerçevesiz “Virtually ZeroBorder” tasarımı sayesinde daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunan C8L; özellikle film tutkunları, spor severler ve amiral gemisi seviyesinde kalite arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. Bu model ise ülkemizde 98”, 85”, 75” ve 65” ekran boyutlarında satışa sunuluyor.

C7L SQD-Mini LED: Mükemmel görüntü deneyimi artık daha erişilebilir

TCL C7L SQD-Mini LED, premium SQD-Mini LED izleme deneyimine geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için giriş seviyesi olarak geliştirildi. 2.176'ya kadar yerel karartma bölgesi, 3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı ve premium tasarım estetiğini, yüksek kaliteli bir deneyime geçiş yapmak isteyen tüketiciler için bir araya getiriyor. 144Hz doğal yenileme hızına sahip olan C7L, hızlı ve akıcı görüntüler sunuyor. Ayrıca 288Hz'e kadar değişken yenileme hızını destekleyen Game Accelerator özelliği sayesinde özellikle oyun ve spor içeriklerinde daha yüksek tepki hızı ve daha sürükleyici bir deneyim vadediyor. Bu model ülkemizde 98”, 85”, 75” ve 65” ekran boyutlarında tüketicilerle buluşuyor.

TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye'de tanıttı: İşte karşınızda C8L, C7L ve Q7D Pro!

Q7D Pro SQD-Mini LED: Akıllı tercih

Yeni Q7D Pro, premium SQD-Mini LED teknolojisini sunarak yüzde 100'e kadar BT.2020 renk gamı kapsamı, 2.000 nit'e kadar tepe parlaklığı ve hassas kontrast ile etkileyici bir görüntü deneyimi sağlıyor. Oyuncular ve spor tutkunları için tasarlanan TV, 4K 144Hz yerel yenileme hızı ve 288Hz'e kadar VRR desteği sunarak son derece akıcı hareketler ve hızlı tepki veren bir oyun deneyimi yaşatıyor. Güçlü ve sinematik bir ses deneyimi sağlayan ONKYO 2.1CH ses sistemiyle güçlendirilen Q7D Pro; 75", 65" ve 55" ekran boyutlarında satışa sunuluyor.

“Premium görüntü teknolojilerinde inovasyonun sınırlarını zorluyoruz”

Yeni seri hakkında açıklamada bulunan TCL Electronics Türkiye, Kafkasya & Levant Bölgesi Genel Müdürü Timo Xu, “Mini LED ve ultra büyük ekran televizyon kategorisinde dünyanın bir numaralı markası TCL olarak, premium görüntü teknolojilerinde inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. 2026 SQD-Mini LED ürün serimizin lansmanıyla birlikte, Türkiye'deki tüketicilere TCL C8L, C7L ve Q7D Pro modellerini sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu modeller, her premium görüntüleme segmentinde olağanüstü parlaklık, sinematik renk hassasiyeti ve gelişmiş hare kontrolü sunuyor.” dedi.

“Büyük ekran deneyiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz”

TCL Electronics Türkiye, Kafkasya & Levant Bölgesi Pazarlama Lideri Arzu Topuz, “Bugünün tüketicileri için televizyon artık yalnızca bir ekran değil; film, spor, oyun ve dijital yaşam deneyiminin merkezinde yer alan bir eğlence platformu. Biz de TCL olarak ürün geliştirme yaklaşımımızı bu değişen beklentiler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Yeni SQD-Mini LED serimizle, üstün görüntü performansını, etkileyici ses deneyimini ve premium tasarımı bir araya getirerek kullanıcıların evlerindeki eğlence deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyoruz. Türkiye'de büyük ekran ve premium TV segmentindeki büyümenin önümüzdeki dönemde de hızlanacağına inanıyor, yenilikçi teknolojilerimizi daha fazla kullanıcıyla buluşturmaya devam ediyoruz.” dedi.

İzleyicilerin değişen beklentilerine yanıt verecek şekilde geliştirildi

Bu lansman, tüketicilerin giderek daha fazla 75 inç ve üzeri büyük ekran televizyonlara, sinema kalitesinde spor izleme deneyimine, sürükleyici oyun performansına ve bağlantılı akıllı ev ekosistemlerine yöneldiği bir döneme denk gelmesi açısından da önem taşıyor. Özellikle büyük ekran segmentinde premium televizyonlara yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte, TCL'in 2026 SQD-Mini LED ürün ailesi, kullanıcıların daha büyük ekran, daha yüksek parlaklık ve daha etkileyici bir eğlence deneyimine yönelik değişen beklentilerine yanıt verecek şekilde geliştirildi.

2026 SQD-Mini LED TV serisini ülkemizde de pazara sunan TCL, premium ev eğlencesi alanındaki liderliğini daha da güçlendiriyor. Premium fiyat-performans seçeneklerinden amiral gemisi seviyesindeki modellere ve en üst segment lüks ekran deneyimine uzanan geniş ürün portföyüyle TCL, büyük ekran izleme deneyiminin geleceğini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.

Teknoloji, Türkiye, TV, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye'de tanıttı: İşte karşınızda C8L, C7L ve Q7D Pro! - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye'de tanıttı: İşte karşınızda C8L, C7L ve Q7D Pro! - Son Dakika
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