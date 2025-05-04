Yerli Havacılık Projesi: Kör İnişe Son - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Yerli Havacılık Projesi: Kör İnişe Son

Yerli Havacılık Projesi: Kör İnişe Son

KKTC'de öğrenciler, uçakların egzoz ısısını elektriğe çeviren yenilikçi bir sistem geliştirdi.

04.05.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TEKNOFEST KKTC'de Uçak Teknolojisi bölümü öğrencileri, havacılıkta yaşanabilecek hayati risklere karşı yerli ve milli bir çözüm geliştirdi. Uçaklarda elektrik kesildiğinde pilotların karşılaştığı kör iniş tehlikesine son vermeyi amaçlayan öğrenciler, uçağın egzozundan çıkan ısıyı elektrik enerjisine çeviren özel bir kit tasarladı. Proje ekibinden Muharrem Can, "Bu tür arızalar nedeniyle geçmişte bazı kazalar yaşandığını tespit ettik. Biz, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir bir sistemle bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Projemiz, Türkiye'de havacılık alanında bir ilki temsil ediyor" dedi.

TEKNOFEST KKTC'de Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık MYO öğrencilerinden oluşan 'Greentech' takımı, uçakların egzoz ısısını elektriğe çeviren yerli ve milli bir kit geliştirdi. Uçaklarda elektrik kesildiğinde devreye giren bu sistem, aviyonik ve elektronik donanımı besleyerek pilotların kör iniş yapma riskini ortadan kaldırıyor. Altı kişilik ekip ve danışmanlarıyla bir yıldır kit üzerinde çalışan öğrenciler, projenin şu anda patent aşamasında olduğunu belirtti.

YILMAZ: BOZULAN ALTERNATÖRÜN YERİNE GEÇİYOR

'Egzoz Isı Enerjisini Elektrik Enerjisine Dönüştürme' isimli proje ekibinde yer alan Muharrem Can Yılmaz, "Hava araçlarında elektrik üretimi alternatör denilen bir parçayla sağlanmaktadır. Bu parçanın arıza vermesi durumunda uçak elektriksiz kalıcak yani elektrik üretemeyecektir. Bizim projemiz burada devreye giriyor. Ürettiğimiz kit elektrik üretecek ve aviyonik sistemleri besleyecek. Genellikle bu tarz durumlarda karşılaşıldığında alınan çözüm dijital göstergelerin kapatılması. Eğer aküde yeterli elektrik yoksa dijital göstergeler çalışamaz ve pilot tam anlamıyla kör bir iniş yapmak durumunda kalır. Bu da gayet riskli bir durum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE HAVACILIK ALANINDA BİR İLK'

Yılmaz, "Havacılıkta bu sebeple bir kaç tane kaza meydana geldiğini araştırıp gördük. Günümüzde de bununla ilgili alternatif çözümler bulunuyor. Ancak biz yenilikçi ve geri dönüştürülebilir bir çözüm bularak bunların önüne temelli geçmeyi amaçlıyoruz. Bizim projemiz Türkiye'de havacılık anlamında bir ilktir. Biz projemizi kendi laboratuvarımızda yerli ve milli imkanlarla kendimiz geliştirdik" dedi.

ŞERİF: ATIK ISIYI EN İYİ ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜYORUZ

Projenin Takım Kaptanı Melike Şerif de "Projemiz piston motorlu eğitim uçaklarını egzoz sıcaklığından oluşan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme projesidir. Peltier teknolojisi 250 olan sıcaklık farkıyla elektrik enerjisi üretmesi anlamına geliyor. Biz uçağın egzoz gazlarından çıkan atık ısının en iyi şekilde dönüştürülmesini sağlamak için peltier teknolojisini kullandık. Motor çalıştığı sürece elektrik üretebilmekte ve acil durumlarda aviyonik sistemlere sürekli olan elektriği sağlamaktadır. Bu yüzden uçuş emniyeti açısından iniş sırasında herhangi bir sorun yaşanmadan aviyonik sistemlere elektrik enerjisini verebilmekteyiz. Projemizde 6 kişi çalışıyoruz. Bir de Takım Danışmanımız var. Bu projeyle bir yıldır uğraşıyoruz. Hedefimiz kendi bölümümüzle ilgili projede en iyi yerlere gelmeye çalışmak" diye konuştu.

KARAYEL: PİLOTLAR İÇİN KÖR İNİŞE SON

Projenin Takım Danışmanı Yıldırım Karayel ise şu ifadeleri kullandı:

"Uçaklarda bu tür durumlarda nasıl arızalar çıkar, acil durumlarda neler yapılıyor diye araştırırken bu fikir aklımıza geldi. Bu projeye özgü olarak kör uçuş dediğimiz uçuş oluyor yani dijital ekran kapanıyor. Dijital ekran kapandığı zaman siz irtifayı göremiyorsunuz. Uçuşa dair bir çok bilgiyi göremiyorsunuz. Biz ürettiğimiz bu projeyle egzozdaki ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyoruz ve aviyonik sistemleri besliyoruz. Atık bir enerjiyi kullanıyoruz."

'PATENT AŞAMASINDAYIZ'

Karayel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Standa geldiklerinde projeyi anlattığımızda çok etkileniyorlar. Tamamen özgün proje. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de daha önce buna benzer bir proje yok. Şu an patent aşamasındayız. Fikri patent alıp daha sonra tamamen ürünümüzü net patente çevireceğiz. 15 binden fazla takım başvurusu vardı. 47 binin üzerinde bir katılımcı var. Bunların arasında dördüncü olarak olarak finale kaldık."

Kaynak: DHA

Teknofest, Teknoloji, Havacılık, Enerji, Eğitim, Çevre, Çevre, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli Havacılık Projesi: Kör İnişe Son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:11:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yerli Havacılık Projesi: Kör İnişe Son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.