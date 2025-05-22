Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti - Son Dakika
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Turizm

Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti

Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti
22.05.2025 10:27
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Kurban Bayramı, Pfingsten ile birleşti; otellerde yüzde 100 doluluk bekleniyor.

KURBAN Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti. Turizmciler, Avrupa'daki Türklerin de yoğun ilgisiyle otellerde yüzde 100 doluluk bekliyor.

Kurban Bayramı arifesi bu yıl 5 Haziran, bayram ise 6- 9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamaması merakla beklenirken, turizm sektöründe bayram dönemi rezervasyonları da hız kazandı. Sıcaklıkların 28 derece civarında olması beklenen Antalya'da özellikle bayram tatili dönemi için yoğun talep oluşuyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizm sezonunu Ramazan Bayramı'yla açan sektörün yüksek sezon olarak adlandırılan dönemi de Kurban Bayramı ile başlatacağını kaydetti. Bayram tatilinin uzaması yönündeki taleplerini tekrarlayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Turizm açısından çok önemli ve değerli. Ayrıca bu ne kadar önceden açıklanırsa Türk misafirlerimiz o kadar önceden tatil programlarını yapabilir. Tabii Kurban Bayramı döneminin dezavantajlı bir önemi de var; tam sınav haftası ve okulların kapanmasının öncesine denk geldiği için rezervasyon yaptıran aileler genellikle çocukları sınava girmeyen aileler" dedi.

ALMAN TURİST BEKLENTİSİ

Bu Kurban Bayramı'nın Avrupalı turist açısından da önemli bir döneme denk geldiğini açıklayan Kavaloğlu, "Kurban Bayramı tatilinin Hristiyanlıkta en önemli dini bayramlardan Pfingsten'in ile birleşiyor olması nedeniyle Avrupa'dan yoğun ilgi bekliyoruz. Almanların Pfingsten tatiliyle Kurban Bayramı peş peşe. Ramazan Bayramı da Paskalya ile peş peşe gelmişti. Dolayısıyla özellikle Almanların çok yoğun tercihi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DAKİ TÜRKLER İÇİN İKİ BAYRAM FIRSATI

Hamsin Yortusu olarak da bilinen Pfingsten tatili ile Kurban Bayramı'nın peş peşe olmasının Almanya ve Avrupa'da yaşayan Türkler için de uzun tatil fırsatı oluşturduğuna işaret eden Kavaloğlu, "Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok değerli. Onların ana vatanlarında tatil yapabilme istekleri, arzuları bizim için çok değerli. Pfingsten ile Kurban Bayramı'nın birleşiyor olmasıyla Avrupa'daki Türk vatandaşlarımız açısından da yoğun bir dönem geçireceğimize inanıyorum" dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL FIRSATI

Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Kavaloğlu, "Antalya'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi, her bütçeye uygun tatil yapabilme şansının olması. Bu anlamda bakıldığında 9 günlük tatilin bir an önce açıklanması ile birlikte insanlar tatillerini bölerek, daha rahat planlama yapabilecektir" diye konuştu.

REZERVASYON UYARISI: YER KALMAYABİLİR

Kundu'da faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Tabii bayramlar ne kadar uzun olursa bizim için o kadar iyi. Umarız bu bayram hemen açıklanır ve 9 güne uzatılır. Kurban Bayramı'yla birlikte haziran ayının ilk haftasında yüksek sezona da başlangıç yapıyoruz. Şu an bölgemizdeki birçok otelin bayram dönemi rezervasyonlarına bakıldığında, doluluklar yüzde 90-95 oranlarına kavuştu, son odaları satıyorlar. Misafirlerimize de seslenelim; bir an önce rezervasyonları yaptırsınlar, istedikleri bölge veya otellerde yer bulamayabilirler veya yer bulmakta sorun yaşayabilirler. Önümüzdeki birkaç gün içinde birçok otelde yer kalmayacak gibi görünüyor" dedi.

OTELLERİN YÜZDE 20-25'İ İÇ PAZARA AYRILDI

Bölgesel olarak Antalya'da Kundu-Lara, Belek bölgelerinin öne çıktığını anlatan İsmail Çağlar, "Bu sene özellikle Belek bölgesi hızlı gidiyor. Yüksek sezonun başlangıcıyla Kemer, Manavgat, Alanya da hareketleniyor. Bayramda ciddi bir hareketlilik oluşacaktır. En önemli üç pazarımız Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere diğer tüm pazarlarımızdan turistler geliyor ve özellikle haziran ayı itibarıyla ciddi hareketlilik bekliyoruz. Sektördeki paydaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda bayram döneminde otellerin yüzde 20-25'i iç pazara ayrıldı. Şu an kendi otelimizde de bu şekilde. Tabii şehir otellerinde de doluluk bekleniyor, bu da sevindirici" diye konuştu.

KUNDU'DA REZERVASYONLAR YÜZDE 90'I AŞTI

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) Genel Müdürü Erden Arı, Kundu bölgesinde KUYAB'a bağlı 6 otel bulunduğunu belirterek, şu an için bu otellerde bayram dönemi rezervasyonlarının yüzde 90 doluluğa ulaştığını açıkladı. Otellere göre yerli ve yabancı turist için ayrılan oranların farklılık gösterdiğini anlatan Arı, "Şu anki rezervasyonlara göre yüzde 90'ı aşan dolulukların bayram yaklaştıkça yüzde 95 ve yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Antalya, Kültür, turist, Kurban, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti - Son Dakika

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