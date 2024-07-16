Türkiye\'ye 6 Ayda 415 Kruvaziyerle 574 Bin 509 Turist Geldi

Turizm

TÜRKİYE'ye 6 ayda 415 kruvaziyerle 574 bin 509 turist geldi. En çok ziyaret edilen liman 196 gemi, 278 bin 797 yolcu ile Kuşadası, ardından 65 kruvaziyer, 116 bin 204 turistle İstanbul oldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yıl ocak-haziran döneminde Türkiye'deki 15 limana 415 kruvaziyer demirledi. Limanlara uğrayan gemilerle 6 ayda 574 bin 509 turist Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'ye ocak ayında 18 gemiyle 19 bin 986, şubatta 5 gemiyle 4 bin 895, martta 27 gemiyle 36 bin 232, nisanda 73 gemiyle 74 bin 1, mayısta 141 gemiyle 195 bin 844 turist geldi. Haziran ayında da 151 kruvaziyerle 243 bin 551 yolcu Türkiye'yi gezdi.

EN ÇOK ZİYARETÇİ KUŞADASI'NA

Kruvaziyer turizminde en çok gemi ve turist, Kuşadası'na geldi. 196 kruvaziyerle 278 bin 797 turistin geldiği Kuşadası'nın ardından en çok ziyaret edilen liman, 65 kruvaziyer 116 bin 204 turistle İstanbul oldu. 6 ayda diğer limanlara uğrak yapan kruvaziyer ile yolcu sayıları şöyle:

" Alanya'ya 6 gemiyle 7 bin 683 yolcu, Amasra'ya 12 gemiyle 10 bin 693 yolcu, Antalya'ya 9 gemiyle 5 bin 508 yolcu, Bodrum'a 34 gemiyle 37 bin 950 yolcu, Bozcaada'ya 2 gemiyle bin 948 yolcu, Çanakkale'ye 10 gemiyle 7 bin 362 yolcu, Çeşme'ye 17 gemiyle 10 bin 829 yolcu, Dikili'ye 6 gemiyle 2 bin 10 yolcu, İzmir'e 20 gemiyle 43 bin 491 yolcu, Marmaris'e 13 gemiyle 29 bin 487 yolcu, Samsun'a 12 gemiyle 10 bin 852 yolcu, Sinop'a 2 gemiyle bin 790 yolcu, Trabzon'a 11 gemiyle 9 bin 905 yolcu."

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 19 ARTTI

Türkiye'ye 2023 Ocak- Haziran döneminde 420 kruvaziyerle 482 bin 925 turist geldi. 2024'ün ilk 6 ayında gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Türkiye'ye 2011'den itibaren ocak-haziran döneminde kruvaziyer ile gelen yolcu sayısı şöyle:

"2022'de 317 kruvaziyerle 255 bin 817 yolcu, 2021'de 4 kruvaziyerle bin 236 yolcu, 2020'de 5 kruvaziyerle bin 824, 2019'da 102 kruvaziyerle 87 bin 140 yolcu, 2018'de 82 kruvaziyerle 73 bin 378 yolcu, 2017'de 128 kruvaziyerle 117 bin 870 yolcu, 2016'da 277 kruvaziyerle 285 bin 918, 2015'te 527 kruvaziyerle 647 bin 719 yolcu, 2014'te 441 kruvaziyerle 538 bin 801 yolcu, 2013'te 511 kruvaziyerle 726 bin 844 yolcu, 2012'de 473 kruvaziyerle 630 bin 315 yolcu, 2011'de 538 kruvaziyerle 701 bin 631 yolcu."