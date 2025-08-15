13 kent için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

13 kent için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

13 kent için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
15.08.2025 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji İstanbul, İzmir ve Çanakkale dahil 13 kent için sarı kodlu uyarı verdi. 13 il için saatteki hızı yer yer 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 kent için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

13 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 13 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılırken bu kentlerde yaşayan vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Hava Durumu, Çanakkale, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, İzmir, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 13 kent için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti 14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı

08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
07:28
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
23:53
İsrail’in yeni işgal planına Türkiye’den sert tepki
İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
22:51
Beggara Aşireti, PKKYPG’ye Karşı Mücadeleye Başladı
Beggara Aşireti, PKK/YPG'ye Karşı Mücadeleye Başladı
09:38
Tek bir şey istedi Kerem’den Galatasaray’a sürpriz telefon
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
09:30
89 yaşına giren Gönül Yazar’ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
09:29
Meteoroloji’den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı
09:18
TFF’den yabancı talebine ret
TFF'den yabancı talebine ret
09:09
Togg’un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
09:06
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 08:30:51. #7.13#
SON DAKİKA: 13 kent için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.