38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Yaşam

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu
31.05.2025 11:05  Güncelleme: 11:50
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38. Tüketici Kalite Ödülleri, iş, sanat, medya ve siyaset dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla Sheraton İstanbul City Center'da görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede yılın en başarılı marka ve isimleri ödüllendirildi, medya, sağlık, moda ve girişimcilik alanlarında anlamlı onur ödülleri verildi.

İş, sanat, medya ve siyaset dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen 38. Tüketici Kalite Ödülleri, Sheraton İstanbul City Center Otel'de görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken, etkinlik zarafeti ve prestijiyle dikkat çekti.

LOB'İN'DEN ANLAMLI EV SAHİPLİĞİ

Törene, Leaders of Branding Intelligence Summit (Lob'in) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Lob'in Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasında söz alan Fehim Ustaoğlu, Lob'in'in marka değerine vurgu yaparak toplumsal katkı odaklı çalışmalarına değindi.

SİYASET VE SANAT DÜNYASINDAN ANLAMLI ÖDÜLLER

Siyaset Onur Ödülü, "Buğday Tanesi" filmiyle dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a takdim edildi.

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Halk odaklı hizmetleriyle öne çıkan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Halka Hizmet Onur Ödülü"nün sahibi oldu. Sanat dünyasından ise Nuri Alço, Naz Elmas, Burçin Bildik, Orhan Aydın, Çiğdem Tunç, Cem Özer, Banu Zorlu, Nil Karataş, Çağlayan Topaloğlu ve uluslararası DJ ve prodüktör Burak Yeter ödüllendirildi.

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

MÜZİK, MODA VE SPOR DÜNYASI DA GECEDEYDİ

Fantazi müzikte Esra Özmen, halk müziğinde Ayşe Dinçer ödül alırken, moda alanında Ece Gürsel zarafeti ve katkılarıyla ödüle layık görüldü. Sahne enerjileriyle sevilen çift Dora ve Ahmet Altunbaşak da törende ödül aldı. Spor dünyasından ise milli atlet Nagihan Karadere, Türk sporuna katkıları nedeniyle ödüllendirildi.

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

MEDYA DÜNYASINA ONUR

Dijital medyada etkili varlığıyla öne çıkan haberler.com, "Yılın En Çok Tıklanan Haber Sitesi" unvanıyla onur ödülüne layık görüldü. Ödülü, haberler.com'u temsilen Bilal Teymur teslim aldı. TV haberciliğinde, TV 100'den Osman Kenan Çapoğlu "Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri", TYT Türk'ten Sevda Hallaç ise "Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri" seçildi. Hallaç'ın, öğretmeni Gökay Kalaycıoğlu ile aynı sahnede ödül alması salonda duygusal anlar yaşattı.

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Meral Karadağ, haberler.com ekranlarında sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programıyla "Yılın En İyi Dijital Sağlık Programı" ödülünü aldı. Nurcan Sabur ve Hakan Solaker, mesleğe katkıları nedeniyle Meslek Onur Ödülü ile takdir edildi.

DİJİTAL YAYINCILIK VE DERGİ DÜNYASI

Evos Angels markasıyla öne çıkan Evrim ve Evren Yaşlak, dijital içerikler ve dergi yayıncılığıyla "Yılın Dijital Dergisi" ödülünü kazandı.

İŞ DÜNYASINDA BAŞARILI İSİMLER ÖNE ÇIKTI

Ağva Acquaverde Otel, "Yılın En İyi Turizm Tesisi" seçilirken; Zıpkın Restoran "Yılın En İyi Restoranı" ödülünü kazandı. Hasan Emre Ateş (Ateş Bilişim CEO'su) "Yılın En İyi Bilişim Uzmanı" oldu. Girişimci iş insanı Deren Yaşar "Girişimcilik Ödülü"ne layık görüldü.

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Sağlık alanında hizmet veren Dr. Mehmet Çelikel Kliniği, kalite anlayışıyla ödül aldı. Cengiz Gültekin (DR Group) "En İyi Yaşamsal Tesis Projesi", Murat Sural (SRL Group) çevre dostu projeleriyle ödüllendirildi. Enerji sektöründen Murat Ensar (Kozak Enerji) ödül aldı.

38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

GENÇ GİRİŞİMCİLER VE MODA DÜNYASI

Oğuzhan Aktay, "Yılın Genç Girişimcisi" seçilirken; Memduh Yavuz (Mytillo) mimarlıkta, Yunus Bostancı ise sosyal girişimcilikte ödüllendirildi. Moda alanında Ali Günaydın ("Yılın Erkek Modacısı"), Özkan Karakuşoğlu ("Yılın Kadın Modacısı") ödül aldı. Şenay Araç, gayrimenkulde "Meslek Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Ressam Salih Selimoğlu, "Sanat Onur Ödülü" ile onurlandırıldı.

SAĞLIK, KONAKLAMA VE HUKUKTA FARK YARATAN İSİMLER

Medikal estetikteki başarılarıyla Dr. Oğuzhan Akgül, "Meslek Başarı Ödülü"nü kazandı. Sapanca Gezersu Evleri, "Yılın En Çok Tercih Edilen Tiny House Turizm Tesisi" seçildi. Ödül, tesisin kurucu ortağı Burak Gezersu'ya takdim edildi. Girişimcilik alanında Şenay Günay, Joyfit markasıyla ödüllendirildi. Hukuk dünyasından Av. Talat Arman da "Meslek Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.

Kültür Sanat, İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Siyaset, Medya, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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