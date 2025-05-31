38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

İş, sanat, medya ve siyaset dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen 38. Tüketici Kalite Ödülleri, Sheraton İstanbul City Center Otel'de görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken, etkinlik zarafeti ve prestijiyle dikkat çekti.
Törene, Leaders of Branding Intelligence Summit (Lob'in) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Lob'in Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasında söz alan Fehim Ustaoğlu, Lob'in'in marka değerine vurgu yaparak toplumsal katkı odaklı çalışmalarına değindi.
Siyaset Onur Ödülü, "Buğday Tanesi" filmiyle dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a takdim edildi.
Halk odaklı hizmetleriyle öne çıkan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Halka Hizmet Onur Ödülü"nün sahibi oldu. Sanat dünyasından ise Nuri Alço, Naz Elmas, Burçin Bildik, Orhan Aydın, Çiğdem Tunç, Cem Özer, Banu Zorlu, Nil Karataş, Çağlayan Topaloğlu ve uluslararası DJ ve prodüktör Burak Yeter ödüllendirildi.
Fantazi müzikte Esra Özmen, halk müziğinde Ayşe Dinçer ödül alırken, moda alanında Ece Gürsel zarafeti ve katkılarıyla ödüle layık görüldü. Sahne enerjileriyle sevilen çift Dora ve Ahmet Altunbaşak da törende ödül aldı. Spor dünyasından ise milli atlet Nagihan Karadere, Türk sporuna katkıları nedeniyle ödüllendirildi.
Dijital medyada etkili varlığıyla öne çıkan haberler.com, "Yılın En Çok Tıklanan Haber Sitesi" unvanıyla onur ödülüne layık görüldü. Ödülü, haberler.com'u temsilen Bilal Teymur teslim aldı. TV haberciliğinde, TV 100'den Osman Kenan Çapoğlu "Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri", TYT Türk'ten Sevda Hallaç ise "Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri" seçildi. Hallaç'ın, öğretmeni Gökay Kalaycıoğlu ile aynı sahnede ödül alması salonda duygusal anlar yaşattı.
Meral Karadağ, haberler.com ekranlarında sunduğu "İyileşme Burada Başlar" programıyla "Yılın En İyi Dijital Sağlık Programı" ödülünü aldı. Nurcan Sabur ve Hakan Solaker, mesleğe katkıları nedeniyle Meslek Onur Ödülü ile takdir edildi.
Evos Angels markasıyla öne çıkan Evrim ve Evren Yaşlak, dijital içerikler ve dergi yayıncılığıyla "Yılın Dijital Dergisi" ödülünü kazandı.
Ağva Acquaverde Otel, "Yılın En İyi Turizm Tesisi" seçilirken; Zıpkın Restoran "Yılın En İyi Restoranı" ödülünü kazandı. Hasan Emre Ateş (Ateş Bilişim CEO'su) "Yılın En İyi Bilişim Uzmanı" oldu. Girişimci iş insanı Deren Yaşar "Girişimcilik Ödülü"ne layık görüldü.
Sağlık alanında hizmet veren Dr. Mehmet Çelikel Kliniği, kalite anlayışıyla ödül aldı. Cengiz Gültekin (DR Group) "En İyi Yaşamsal Tesis Projesi", Murat Sural (SRL Group) çevre dostu projeleriyle ödüllendirildi. Enerji sektöründen Murat Ensar (Kozak Enerji) ödül aldı.
Oğuzhan Aktay, "Yılın Genç Girişimcisi" seçilirken; Memduh Yavuz (Mytillo) mimarlıkta, Yunus Bostancı ise sosyal girişimcilikte ödüllendirildi. Moda alanında Ali Günaydın ("Yılın Erkek Modacısı"), Özkan Karakuşoğlu ("Yılın Kadın Modacısı") ödül aldı. Şenay Araç, gayrimenkulde "Meslek Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Ressam Salih Selimoğlu, "Sanat Onur Ödülü" ile onurlandırıldı.
Medikal estetikteki başarılarıyla Dr. Oğuzhan Akgül, "Meslek Başarı Ödülü"nü kazandı. Sapanca Gezersu Evleri, "Yılın En Çok Tercih Edilen Tiny House Turizm Tesisi" seçildi. Ödül, tesisin kurucu ortağı Burak Gezersu'ya takdim edildi. Girişimcilik alanında Şenay Günay, Joyfit markasıyla ödüllendirildi. Hukuk dünyasından Av. Talat Arman da "Meslek Başarı Ödülü"nün sahibi oldu.
Son Dakika › Yaşam › 38. Tüketici Kalite Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?