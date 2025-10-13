3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre - Son Dakika
Yaşam

3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre

13.10.2025 09:32
Erzurum kent merkezinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kentin genelinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumlu ve olumsuz etkiliyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Erzurum, Erzincan ve Bingöl'de kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağmurla birlikte yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Henüz kış lastiklerini taktırmayan sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

Palandöken ilçesinde karla kaplı otomobilini temizleyen Tanju Kara, "Kar yağışını bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Umarım çok zor geçmez bu kış. Hazırlıksız yakalandık. Kış lastiklerini de taktırmamıştık henüz" dedi.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Kar yağışı Erzurum'un ilçelerinde de etkili oldu. Çat, Horasan, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya Tortum, Uzundere, Köprüköy, Aşkale, Hınıs, Karayazı, Pasinler, Tekman ve Karaçoban ilçeleri de karla beyaza büründü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışlı havanın bugün, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

ERZİNCAN'DA YÜKSEK KESİMLER KARLA KAPLANDI

Erzincan'ın kent merkezinde etkili olan yağmur sonrası, yüksek kesimler de yağan karla beyaza büründü. Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkı'nda ve Kürelik köyünde kar yağışı etkili oldu.

BİNGÖL'DE KAR KALINLIĞI 26 SANTİMETRE

Bingöl Karlıova'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. İlçeye bağlı bazı köyler beyaza bürünürken, kar altında kalan koyun sürüleri ahırlara alındı. Kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 26 santimetreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazırda beklediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

