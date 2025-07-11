İngiltere\'nin "Özel statülü şefi Kazım Akkuş" 82 yaşında yeni markasının müjdesini cerdi

İngiltere'de sadece özel ve sınırlı sayıda insana verilen "Freemen" statüsüne sahip olan Akkuş, yıllar içinde hem ülkemizi temsil ederken hem de İngilizlerin gönlünü kazanmış bir isim. Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Süleyman Demirel, ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan gibi liderler, siyasetçiler, bürokratlar, gazeteciler, sanatçılar ve elbette şehir halkı Akkuş'un mekânlarının ve lezzetlerinin şahidi olmuş. Müşteri memnuniyetinin zor olduğu bir sektörde"1974'ten beri öyle çok ismi ağırladım ki inanın saymakta zorlanıyorum ama biliyorum ki hepsine şükran borçluyum. İnsanları memnun etmek zordur ama ben galiba bunu başardım." diyor.

Kazım Akkuş İstanbul'da

"İYİ USTALARIN ELİNDE ŞEKİLLENİRSE TÜRK MUTFAĞI DÜNYADA BİRİNCİ OLUR"

Babagannuş, imambayıldı, tabule, Arnavut ciğeri, bulgur pilavı ve elbette kebaplar onun menüsünün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 82 yaşında olmasına rağmen hala işinin başında olan Kazım Akkuş, şimdi bile beyaz önlüğünü hiç çıkarmadığını ve mutfağa girdiğini belirtiyor. Farklı ülke mutfaklarını sık deneyen hatta Çin ve Pakistan mutfaklarını seven biri olarak şunun da altını çiziyor "Ben Türk mutfağının dekorundan, malzemesine, pişirmesinden, işletmeciliğine her safhasında bulundum ve iyi bilirim. Söyleyebilir ki iyi ustaların elinde şekillenirse Türk mutfağı dünyada birinci olur."

Kazım Akkuş çalışma arkadaşı Ahmet Duman ile İstanbul'da

Bolulu bir şef olan Kazım Akkuş, şefinin kendisini Londra'ya davet etmesiyle uzun soluklu yolculuğuna başlamış, çok sayıda restorana ve mekâna kimi zaman kuruculuk kimi zaman sahiplik etmiş. Büyük zorluklarla karşılaşmış olsa da yılmadan yoluna azimle devam etmiş. "Eğer girdiğiniz mekânda benim yağlı boya portremin olduğu tablo varsa, doğru ve orijinal yerdesiniz" diyerek adını kullanan farklı işletmelere gönderme yapmayı da ihmal etmiyor.

Kazım Akkuş (sağda), Hacı Abdullah Restoran'ın sahibi Turgut Gülen ile

İYİ YEMEĞİN 3 SIRRI

İyi yemeğin sırrını şöyle özetliyor Kazım Akkuş "İyi yemek yapak için evvela malzemeniz iyi olacak. Dünyanın en iyi kuzuları arasında Welsh kuzusu yer alır. Bizim ülkemizde de Balıkesir'de, Çanakkale'de çok iyi kuzular vardır. Amerika'nın sığır etleri çok lezzetlidir. Ancak o etler taşınarak başka ülkelere götürülünce tat kaybı oluyor. Ben bu nedenle Scotland sığırını tercih ediyorum. Benim vefat eden ortağım tam bir et uzmanıydı. Onunla beraber restoranlarımızda en iyi eti kullanmayı prensip edindik. İkincisi elinizin kararı ve lezzeti tam olacak. Birçok insan malzemeleri ölçerek yemek yapar. Ama ben ölçmem. Örneğin tulumba tatlısı veya şekerpare yaparken ben ölçmem. Elimin kararıyla yaparım."

Ancak yıldız bir markaya dönüşmenin sadece iyi yemekle sınırlı olmadığını "İyi yemek yapabilirsiniz ama iyi bir işletme yönetiminiz yoksa başarı elde edemezsiniz!" notuyla altını çiziyor.

"BİR RESTORANI 1-2 YIL İÇİNDE MARKA HALİNE GETİREBİLİRİM"

Meslekte ilk yaptığı ürünün Abdullah Efendi Lokantası'nda sardığı börekler olduğunu hatırlıyor. O günden bugüne çok çalıştığını, mutfak deneyimini hep en iyi şeflerle çalışarak geliştirdiğini belirtiyor. Bugün Kazım Akkuş bir okul, bir hoca olarak sektörün büyükleri arasındaki yerini almış bir marka. O aynı zamanda mekanlarını markalaştırma konusunda da tam bir uzman. Kendi deyimiyle "Enerjim olsun, ben bugün bir restoran açayım 1-2 yıl içinde marka haline getirebilirim. Çünkü ben yaptığım şeyi iyi yaparım." diyor.

82 yıl önce Bolu'da başlayan hayat hikâyesinin 55 yılını mutfağa adayan Kazım Akkuş, çok yakında Londra merkez olmak üzere birkaç konumda Kazım Efes ismiyle yoluna devam edeceğinin müjdesini verdi.