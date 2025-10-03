İzmir'i sağanak yağış vurdu! Yol çöktü, seyir halindeki araç göçüğe düştü - Son Dakika
Yaşam

İzmir'i sağanak yağış vurdu! Yol çöktü, seyir halindeki araç göçüğe düştü

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'i sağanak yağış vurdu! Yol çöktü, seyir halindeki araç göçüğe düştü
03.10.2025 19:18
Haber Videosu

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Buca ilçesinde bir yolda göçük oluştu. O esnada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü. Araçta hasar meydana gelirken, olay yerine polis sevk edildi. Araç, çekici tarafından göçükten çıkarıldı.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, hayatını olumsuz etkilerken; şiddetli yağış nedeniyle Buca ilçesinde bir yolda göçük oldu. O esnada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ve İzmir Valiliği'nin gece için yaptığı sağanak uyarısının ardından kentte yağmur etkili oldu. Yağışın ardından İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Manda Çayı'nda, çevre kirliliği ortaya çıktı. Çayla gelen atıkların denize dökülmesini engellemek için kurulan yüzer bariyerin halatı, sel suları nedeniyle koptu. Bariyerin kopmasıyla, çayda biriken evsel atıklar ve çöplerin denize aktığı görüldü.

ÇÖPLER DENİZE AKTI

Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan yağış, birçok noktada su birikintilerine neden oldu. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğunun da arttığı belirtildi.

DENİZE DÖKÜLEN ATIKLAR TOPLANIYOR

İzmir'de sağanakla birlikte Manda Çayı'ndan denize dökülen atıklar için temizlik çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem karadan kepçe ile hem de amfibik araçlarla atıkları toplamaya başladı.

ÇÖKEN YOL NEDENİYLE BİR ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Buca ilçesinde bir yolda göçük oluştu. O esnada seyir halinde olan bir hafif ticari aracın ön kısmı göçen yola düştü. Araçta hasar meydana gelirken, olay yerine polis sevk edildi. Araç, çekici tarafından göçükten çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Polis, İzmir, Çevre, Buca, Son Dakika

