Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar - Son Dakika
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Yaşam

Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar

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Ankara'da birtakım ziyaretlerde bulunan gaziler ve şehit yakınları, 15 Temmuz destanının kahramanlarından ikiz polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un hikayesini dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

25.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:47
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Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur öncülüğünde Ankara'da birtakım ziyaretlerde bulunan gaziler ve şehit yakınları, Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı.

Kıbrıs gazisi, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

AKAR'DAN "HER ZAMAN YANINIZDAYIZ" MESAJI

Sabah saatlerinde Hacı Bayram Veli Türbesi'nde kılınan sabah namazıyla başlayan program kapsamında gaziler ve şehit yakınları ilk olarak Milli Komisyon Başkanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Gazilerin ve şehit yakınlarının ziyaretlerinden memnun kaldığını ifade eden Akar, "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Kıbrıs gazisi, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

TBMM'de İstanbul 1. Bölge Milletvekili Yahya Çelik ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok milletvekiliyle görüşen ŞEGAFED heyetinin ikinci durağı 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi oldu. Polis Özel Harekât Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul'un eşlik ettiği ziyarette, gaziler ve şehit aileleri sergileri büyük bir titizlikle inceledi.

Kıbrıs gazisi, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı

İKİZ KAHRAMANLARIN HİKAYESİ AĞLATTI

Gaziler ve şehit yakınları, özellikle 15 Temmuz destanının kahramanlarından ikiz polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un hikayesini dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. Birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan, aynı gün doğup aynı gün şehit düşen kardeşlerin hikayesini dinleyen bazı gaziler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar

Program sonunda ŞEGAFED Sultanbeyli İlçe Başkanı Yasin Timur, Polis Özel Harekat Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

İşte o anlardan kareler;

Kıbrıs gazisi, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
Kıbrıs gazisi, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
Kıbrıs gazisi, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı
Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar

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Son Dakika Yaşam Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • harun şahan:
    Vatan size minnettar! 34 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    15 Temmuz dediklerine sebep olanlar ve zemin hazırlayanlar ve de yapanlar bu dünyada ve öbür tarafta hesap verecekler. 31 0 Yanıtla
  • celal doğan:
    Niye hüzünlü müzik koyurlar gazi bunlar bunların videosuna en hareketli heyecan verici müzik koymaları lazım 3 6 Yanıtla
  • Deniz Cam:
    Yarın aldatıldık diye aglamasinlarmi 2 1 Yanıtla
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