TSTK Olağan Genel Kurul Toplantısı büyük bir katılımla gerçekleşti

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun (TSTK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2025 Pazar günü Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi A Blok Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla düzenlendi. Toplantı, USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir'in sunumuyla gerçekleşti.

GÜÇLÜ KATILIM, GÜÇLÜ MESAJLAR

Genel Kurula, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Eski Bakanı ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, TBMM İdare Amiri ve TSTK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Turan, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İBB Meclis Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi Can Çobanoğlu, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, MHP Eski Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, MHP MYK Üyesi Birol Gür ve çok sayıda değerli misafir katılım sağladı. TSTK, bu anlamlı buluşmada kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkürlerini sundu.

YENİDEN HAKAN GÜLTEKİN DÖNEMİ

Divan Heyeti'nin (Başkan: Fahrettin Kaya, Başkan Yardımcısı: Recep Albayrak, Katip Üyeler: Ahmet Yılmaz, Mehmet Hüsrev, Av. Aydoğan Ahiakın, Prof. Dr. Aynur Aydın) yönetiminde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, Hakan Gültekin oy birliğiyle yeniden TSTK Genel Başkanı seçildi. Yeni dönemde Genel Sekreterlik görevine Öğr. Gör. Umut Elbir atanırken, yönetim kadrosunda birçok federasyon başkanına da görev tevdi edildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Toplantının ana teması "Terörsüz Türkiye, Güçlü Türkiye" oldu. Konuşmalarda, ortak akıl, milli birlik ve beraberlik, güçlü iletişim ağı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. TSTK, Türkiye'nin en büyük çatı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, yeni dönemde federasyonlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi, toplumsal sorunlara çözüm odaklı politikalar geliştirmeyi ve stratejik adımlar atmayı hedefliyor.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE YENİ HEDEFLER

TSTK, bu Genel Kurul ile yeni dönem stratejilerini belirleyerek, Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırma ve toplumsal fayda odaklı projelere hız verme kararlılığını ortaya koydu. Toplantı, milli değerlere bağlı, kapsayıcı ve yenilikçi bir sivil toplum vizyonunun güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.