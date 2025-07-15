Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
15.07.2025 19:49  Güncelleme: 19:46
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Orman yangını kabusu geri döndü. Ülkenin çok sayıda noktasında orman yangını çıktı. Bursa, Manisa, Konya, Bolu'da çıkan orman yangınlarına müdahale devam ederken; Tekirdağ ve Çanakkale'deki yangınlar ise hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangın nedeniyle Tekirdağ'da bir, Çanakkale'de iki köy tahliye edildi.

Türkiye'nin çok sayıda noktasında orman yangını çıkarken; Tekirdağ ve Çanakkale'deki yangınlar hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir, Muğla, Bilecik ve Manisa'daki büyük yangınların ardından bugün de çok sayıda noktada orman yangını çıktı.

TEKİRDAĞ'DA DURUM VAHİM

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit etti.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale edilirken; Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçradı. Şenköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerleri yangının büyümesi nedeniyle boşaltıldı.

Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

ÇANAKKALE'DE YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit eden bir diğer yangın ise Çanakkale'de çıktı. Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 uçak ve 3 helikopter karadan ise 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile müdahaleye başladı.

EVLER CAYIR CAYIR YANDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında şiddetli rüzgarın etkisiyle yangına yakın noktada olan Naldöken köyü alevlere teslim oldu. Bazı evler ile boş kullanılmayan binalar cayır cayır yandı. Evleri yanan köylüler ise sinir krizi geçirdi.

Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

İKİ KÖY BOŞALTILDI

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde, saat 15.02 sıralarında yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangını, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile karadan söndürme faaliyetinin yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Tuzla ve Naldöken köylerinin risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır. Yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

BOLU'DA KORKUTAN YANGIN

Orman yangınlarının bir diğer noktası ise Bolu'nun Mudurnu ilçesi oldu. İlçeye bağlı Delice köyü, Bayramlı Kümesleri mevkisinde saat 14.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

MANİSA VE KONYA'DA YANGIN

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Konya'da ise Doğanhisar ilçesi Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda orman yangını çıktı. Yangına ilişkin açıklama yapan Konya Valiliği, bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede hayvan otlatan 15 yaşındaki şüpheli, yaktığı ateş ormana sıçradığı gerekçesiyle gözaltına alındı" denildi.

BURSA ALEVLERE TESLİM

Bir diğer yangın ise Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar ve Gölyazı mahalleleri arasındaki otluk alanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakında bulunan çiftliğe ulaşmaması için koridor oluşturulurken, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

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Son Dakika Yaşam Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim - Son Dakika

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