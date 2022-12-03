10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor

03.12.2022 12:10

Antalya'da dans okulu açmayı düşünürken ölümcül hastalığa yakalanan yüzde yüz engelli 31 yaşındaki Halil Özçelik, 10 yıldır göz kapakları kapanmadan yatağa mahkum bir halde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Acılı anne, çocuk gibi baktığı oğlunun gözlerinden kan geldiğini belirtti.

Antalya'da yaşayan İbrahim-Gülsüm Özçelik çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Halil Özçelik (31), 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuar bölümü 2. sınıf öğrencisiyken, sağ gözünde görme bozukluğu yaşamaya başladı. İlk etapta kendisine Behçet hastalığı teşhisi konulan Öztürk, denge ve konuşma bozukluğu yaşadıktan sonra okulu bırakıp Antalya'daki ailesinin yanına döndü. Burada hastalığı daha da ağırlaşan Öztürk'e SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. Bir süre sonra iki gözünü birden kaybeden Öztürk, ardından konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını tamamen kaybetti. Özçelik ailesi, hastalığın tıbben kesin tedavisi bulunmadığını öğrenince adeta yıkıldı. Yüzde yüz engeli bulunan genç Halil, dans okulu açmayı planladığı hayatını artık yatağa bağımlı halde geçiriyor.

10 yıldan bu yana göz kapaklarını tek bir kele bile kırpmadı: Artık gözlerinden kan geliyor

"ARTIK GÖZLERİ KANIYOR"

Oğlunun 10 yıldır gözlerini bir kez bile kırpmadığını aktaran anne Gülsüm Özçelik, buna karşın onun göz kapaklarını bantlayarak kanlanmasının önüne geçtiğini anlattı. Özçelik, "Gözleri aşırı derecede kanlanıyor ve zaman zaman kanama yapıyor. Çözümü bantlama da buldum. Steril bantta gözünü açıyor, o yüzden yara bandıyla kapatıyorum. Akşam kapatıyorum, gündüz açıyorum. Sabah gözleri dinlenmiş oluyor" dedi.

10 yıldan bu yana göz kapaklarını tek bir kele bile kırpmadı: Artık gözlerinden kan geliyor

"10 YILDIR SANKİ BİR BEBEĞE BAKIYORUM"

Özçelik, oğlunun sadece 'anne' diyebildiğini ifade ederek, "Halil'in ihtiyaçları çok oluyor. Çünkü ona bebek gibi bakmamız gerekiyor. Bütün her şeyi steril olmak zorunda. Islak mendil, bez, kağıt havlusu gibi bunlar sürekli ihtiyaç duyduğumuz şeyler. 10 yıldır bir bebeğe bakar gibi bakıyorum. Bütün yiyeceklerini öğüterek mama haline getirip öyle yediriyorum. Sadece suyu bardakla içebiliyor" diye konuştu.

10 yıldan bu yana göz kapaklarını tek bir kele bile kırpmadı: Artık gözlerinden kan geliyor

"TEK İSTEĞİMİZ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİYDİ"

Halil'in fizik bölümü öğrencisiyken hayalinin peşinden koşup Konservatuar bölümüne geçtiğini ifade eden Özçelik, onu her zaman desteklediğini ve gurur duyduğunu söyledi. "Oğlumun hayalinin gerçekleştirmesini isterdim" diyen Özçelik, halk oyunu ya da dans eden gençleri görünce duygulandığını söyledi.

10 yıldan bu yana göz kapaklarını tek bir kele bile kırpmadı: Artık gözlerinden kan geliyor

"ÇARESİ YOK AMA ALLAH VAR, UMUT VAR"

Umudunu yitirmediğini belirten Çelik, "Keşke şunu da yapsaydım' demedim. Dememek için de her yere götürdüm ama çaresi yok. Allah var umut var. Ortanca oğlum rüyasında ağabeyini görmüş ve bir gün kalkıp kahvaltı hazırlayacağını söylüyordu. O günden bu yana her sabah o kahvaltıyı bekliyorum. Doktorlar ne kadar umut yok dese de hiçbir zaman umudumu yitirmedim. SSPE hastası çok kişi var. Bu hastalık araştırılsın. O kadar çocuğumuz var ki her gün bir tanesi vefat ediyor" ifadelerini kullandı.

10 yıldan bu yana göz kapaklarını tek bir kele bile kırpmadı: Artık gözlerinden kan geliyor
10 yıldan bu yana göz kapaklarını tek bir kele bile kırpmadı: Artık gözlerinden kan geliyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Trafik kazası sonucu engelli kaldı, öğrencilerinin sevgisiyle mesleğine tutundu Trafik kazası sonucu engelli kaldı, öğrencilerinin sevgisiyle mesleğine tutundu Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı'nın Değerlendirme Bildirgesi Yayımlandı Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı'nın Değerlendirme Bildirgesi Yayımlandı

Antalya, Mahkum, Hassas İçerik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:47 Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var
12:19 ABD'li kadının Türklere sorduğu soru gülme krizine soktu! Sosyal medyadan cevap yağıyor
12:08 Ünlü eski yıldız Ronaldo'dan ilginç cinsel ilişki açıklaması! Kupaya odaklanma şekli şaşkınlık yarattı
11:47 Esra Ezmeci, "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" açıklamasıyla tartışma yarattı
11:39 Dolandırıcılık çetesi lideri rüya gibi bir hayat yaşıyormuş! Vatandaşlardan çaldıklarını böyle yemişler
11:30 Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu
11:25 Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti! 4 gün önceki demecinde sinyali vermişti
11:12 10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor
11:02 Doktorun iftira attığı uzman çavuşu hastane çıkışı protesto etmişlerdi! O sağlık çalışanlarına ceza üstüne ceza yağdı
11:00 Kiralık ev tutmak için İstanbul'a gelen adam, dolandırıldığını anlayınca eşyalarıyla sokakta kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 12:59:24. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement