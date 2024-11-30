27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı - Son Dakika
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27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı

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Elazığ'da 27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, önemli şair ve yazarların katılımıyla başladı. Etkinlik, 'Kurgudan Gerçeğe Şiir' temasıyla gerçekleştiriliyor ve birçok ülkeden şairleri bir araya getiriyor.

30.11.2024 02:45  Güncelleme: 02:52
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Elazığ'da '27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları' programı

ELAZIĞ - Elazığ'da üç gün sürecek olan '27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları' programına start verildi.

Elazığ Belediyesi tarafından 3 gün sürecek olan '27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları' düzenlenen programla başladı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda ulusal ve uluslararası önemli şair ve yazarları bir araya gelecek. Ziya Gökalp, Ganire Paşayeva ve Prof.Dr. Nuri Pakdil anısına, 'Kurgudan Gerçeğe Şiir' temasıyla düzenlenen etkinliğe Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan, Tataristan, İran, Kerkük, Kosova, KKTC ve Türkiye'den 21 şair katılım sağladı.

Programı anlamlı bulduklarını belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Hazar Şiir Akşamlarını, hep ekranlarda görürdük. Açılışında, organizasyonda ve emeğinde yer almak apayrı bir duygu. O anlamda belediyemiz elbette ki ön ayak ama bir vali olarak o pastada her zaman için yer alacağım. Burada hizmet ettiğim sürece Hazar Şiir Akşamları her zaman için en gönülden desteklediğim projelerin başında yer alacak" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, " Türk dünyasını ortak kültür ve değerler etrafında buluşturmak, ortak tarih, kültür ve birlik şuurunu güçlendirmek hedefiyle 1992 yılında şehrimizde hayata geçen Hazar Şiir Akşamları'nın 27'ncisini gerçekleştiriyoruz. Bugün, gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen dostlarımızla, bir kez daha ortak tarihimizin derinliklerinde yol alacağız. Kadim kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir araya gelmiş bu kıymetli toplulukla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ\'da Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'da Başladı - Son Dakika

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