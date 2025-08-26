41 Yıl Sonra 'Maviş' Yeniden Can Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

41 Yıl Sonra 'Maviş' Yeniden Can Buldu

Haberin Videosunu İzleyin
41 Yıl Sonra \'Maviş\' Yeniden Can Buldu
26.08.2025 10:31  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
41 Yıl Sonra \'Maviş\' Yeniden Can Buldu
Haber Videosu

Tanju Acar, 41 yıl önceki ilk arabasını restore ettirip torununa hediye etti, eski hayalini yeniden canlandıracak.

İş adamı Tanju Acar (62), askerden önce kuzeninin desteğiyle aldığı ve "Maviş" adını verdiği ilk otomobilini, vatani görevi sonrası kuracağı iş için satmak zorunda kaldı. Yıllarca içinde ukde kalan bu durumu unutamayan Acar, 15 yıl önce izini bulduğu aracın peşini bırakmadı.

O dönem sahibinin satmadığı otomobili, yıllar sonra Konya'da hurda halde bulan Acar, aracı bir kamyonla Düzce'ye getirtti. Aziziye Mahallesi'ndeki kaporta ustası Ruhi Ozan'a teslim edilen araç, yaklaşık 7 aylık titiz bir çalışmanın ardından kaportasından motoruna, elektrik aksamından döşemelerine kadar tamamen yenilenerek ilk günkü görünümüne kavuşturuldu.

41 Yıl Sonra Özlemle Bulduğu Otomobilini Restore Ettirip Torununa Hediye Etti

"ÇOK DUYGULANDIM"

Acar, restore edilen aracını sanayiden teslim alırken yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadığını belirtti. Otomobilin kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Bunun hikayesi çok uzun. Rahmetli halamın oğlunun desteğiyle bu aracı aldık. Askere gitmemiştim. Daha sonra askere gidip geldim. İşlerim nedeniyle desteğe ihtiyacım olduğu için satmak durumunda kaldık. Ama o benim içimde uhde kaldı. Yıllar sonra otomobilimin peşine düştüm ve buldum. Konya'daydı araç, satın aldık ve buraya getirdik. Sağ olsun Ruhi ustam arabayı bu hale getirdi. Ben çok duygusallaştım bunu böyle görünce"

41 Yıl Sonra Özlemle Bulduğu Otomobilini Restore Ettirip Torununa Hediye Etti

"YILLARCA VAZGEÇMEDİM"

Aracı bulmak için çok uğraştığını dile getiren Acar, "Peşine düştük, sahibi arabayı vermedi. Daha sonra arabayı vermek istedi bizim imkanımız yoktu. Ama yıllarca vazgeçmedim" dedi.

Acar, büyük bir vefa örneği olarak "Maviş" adını verdiği otomobilini 5 yaşındaki torunu Ayaz'a hediye ettiğini belirterek, "Aynı duygularla o da arabaya bakarsa bir 40 yıl daha gider diye düşünüyorum" diye konuştu.

41 Yıl Sonra Özlemle Bulduğu Otomobilini Restore Ettirip Torununa Hediye Etti

KANSER HASTASI ARKADAŞIYLA 41 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI CANLANDIRACAK

En büyük hayallerinden birinin de kanser tedavisi gören okul arkadaşı Talat ile ilgili olduğunu anlatan Acar, "Talat ile bu arabayla çekilen fotoğraflarımız var. Şuanda kendisi kanser tedavisi görüyor. Duyduğunda ağlamış. Bende kardeşime söz verdim. Abant'a gidip aynı fotoğrafı çektireceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk otomobilini 41 yıl sonra bulup bu hale getirdi! İşte ilk durağı

"BUNA ARAÇ DEMEYE ŞAHİT LAZIMDI"

Kaporta ustası Ruhi Ozan ise aracın kendisine geldiğinde tanınmaz halde olduğunu söyledi. Aracın her parçasının dağılmış olduğunu belirten Ozan, "Ben yaptığım için her zaman gururlanıyorum. Araç bana geldiğinde çöptü. Buna araç demeye şahit lazımdı. Parça, parçaydı. Topladık, yapmaya gayret ettik. Elimizden bu kadar geldi, bu kadar yapabildik. Ben arabayı yaparken gurur duydum. Aracı yapmak 6-7 ayımızı aldı. 7 ayda bu hale getirdik. Bu bir emek, hobi olarak yapılan bir şey" şeklinde konuştu.

41 Yıl Sonra Özlemle Bulduğu Otomobilini Restore Ettirip Torununa Hediye Etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel 41 Yıl Sonra 'Maviş' Yeniden Can Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu Uygulama noktasında ilginç anlar: Polis de salaktı zaten görmeyecekti bunu
Kahreden anlar Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Dünya şokta Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı’ndaki yarışta kayboldu Dünya şokta! Ünlü sporcu, İstanbul Boğazı'ndaki yarışta kayboldu
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Bunu kimse beklemiyordu Barış Alper’den Okan Buruk’un sözleri sonrası sürpriz hamle Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Öğrenciler isyanda YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor
Yaşlı kadının hazin sonu ’’Tişörtünü çıkarttın’’ tartışma faciayla bitti Yaşlı kadının hazin sonu! ''Tişörtünü çıkarttın'' tartışma faciayla bitti
Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü
Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak Şara 58 yıl sonra bir ilke imza atacak

10:33
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor
Komisyon kurulduktan sonra bir ilk! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
06:50
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 11:11:04. #7.12#
SON DAKİKA: 41 Yıl Sonra 'Maviş' Yeniden Can Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.