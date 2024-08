Sakine teyzenin evi görenleri şaşkına çeviriyor! Pembeden başka renk görmek imkansız

Yerel

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul'un evini görenler gözlerine inanamıyor. Çocukluğundan beri pembe rengi çok sevdiğini belirten Sakine teyzenin evinde pembeden başka renk görmek mümkün değil. Sakine teyze, hayranlığını, 'Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum' sözleriyle dile getirdi.

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, her detayını pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Çocukluğundan beri pembe rengi çok sevdiğini söyleyen Sakine teyze, "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum" dedi.

"PEMBE SEVGİM ÇOCUKLUKTAN BERİ VAR"

Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının çocukluğunda başladığını söyledi. Küçükken anne ve babasından pembe eşyalar istediğini belirten Akkul, "4-5 yaşlarında annemden pembe bez parçaları istermişim, onları dikermişim. Başka bir renk aldığı zaman kabul etmezmişim. Pembe sevgim o zamanlardan beri var. Babam bayramlarda bize bayramlık alacağı zaman bana pembe kazak al derdim. Başka renk alırsan giyinmem derdim, kıyafetlerimi pembe alırdı" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELSE OĞLUM VE KIZIMI DA PEMBEYE BOYAYACAĞIM"

Pembe rengi çok sevdiği için her şeyi pembe istediğini söyleyen Sakine teyze, "Boyamak içimden geliyor. Evimi kendim boyadım. Elime ne geçerse pembeye boyamak istiyorum, boyamadan duramıyorum. Boya yapmadığım zaman uyuyamıyorum. Pembe boya aldığım zaman içim rahatlıyor. Oğlum, 'Anne hastasın, bu yaşta yapma uğraşma' diyor ama 'Oğlum duramıyorum, boya yaptığım zaman vücudum rahatlıyor' diyorum. Elimden gelse her yeri, her şeyi boyayacağım. Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum" dedi.

EŞİNİN VEFATI SONRASI PEMBE AŞKI ARTTI

Yaşadığı evi 9 yıl önce pembeye boyadığını söyleyen Akkul, "9 sene önce de evimde pembe renk vardı ama bu kadar fazla değildi. Eşim vefat ettikten sonra iyice pembe aşkına düştüm. Evimi pembeye boyayarak kendimi teselli etmeye başladım. Bu şekilde oyalanmaya başladım" dedi.

"ANKARA'DAN EVİMİ GEZMEK İÇİN GELDİLER"

Pembe evi merak ederek şehir dışından gelenler olduğunu söyleyen Akkul, "Geçen gün Ankara'dan evi gezmek için geldiler. Ankara'da birçok kadın beni biliyormuş. Antalya'dan her yerden gelen var. Teyze neden bu kadar pembe seviyorsun diyorlar. Sav'ı gezdik, böyle ev görmedik diyorlar. Nasıl yaptın bu evi, üşenmedin mi diyorlar. İçimden geliyor, boyamazsam uyuyamıyorum diyorum. Bana maşallah, biz senin gibi kadın görmedik diyorlar" dedi.

"Elimden gelse Sav kasabasını boyayacağım"

İlerleyen zamanlarda gerçekleştirmek istediği hayallerinden bahseden Sakine teyze, "Artık eskisi gibi boya alamıyorum. Boya alabilsem her yeri boyasam, cennet gibi yapsam diyorum. Evin önünü arkalarını, her yeri boyayacağım. Elimden gelse Sav kasabasını boyayacağım" şeklinde konuştu.

VASİYETİNİ DUYURDU

Çocuklarına evi için vasiyetler bıraktığını söyleyen Akkul, "Çocuklarıma ben ölürsem bu süsler böyle dursun, iki üç tanesini kabrime asın diyorum. Ben ölene kadar daha çok boyarsam iki, üç tanesini asarlar, gerisi durur. Kimse dokunmasın, eve gelen giden herkes bu kadın bunları yapmış diye beni ansınlar diyorum. Mezar taşım pespembe olsun, evimin giriş kapısı gibi. Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe" açıklamalarında bulundu.