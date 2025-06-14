Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde Delice-Çorum etabının temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde Delice-Çorum etabının temeli atıldı

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi\'nde Delice-Çorum etabının temeli atıldı
14.06.2025 12:39  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temeli Çorum'da düzenlenen törenle atıldı.

Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temeli Çorum'da düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz tren bağlantısı sağlanacak. Çorum-Ankara arasında ulaşım 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak" dedi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Törene Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, hızlı tren projesinin Çorum için büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu projeyi, 3,5-4 yıl gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz"

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, "Bu proje 240 kilometre ana hat demiryolu, 51 kilometresi gar ve istasyon yolu olmak üzere 293 kilometrelik demiryolundan oluşmaktadır. Organize sanayi bölgelerimiz için 2 tane yük terminalinden, yolcu taşımacılığı için son derece modern 3 adet istasyondan ve tünel, köprü gibi sanat yapıları olmak üzere 334 adet sanat yapısından ve seyir güvenliğini arttırmak ve daha konforlu bir seyir yapmak için Avrupa Fren Kontrol Sistemi ve Avrupa Demiryolu Trafik Sistemi gibi son derece teknolojik sinyalizasyon sistemlerinden, hem çevreci hem enerji verimliliği yüksek olan elektrifikasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Projenin ihalesini gerekleri çerçevesinde hızlı ihale yöntemi ile yapmıştık. Aynı şekilde, kamulaştırmalarını da acele kamulaştırma yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bugünkü temel atmamıza altyapı oluşturmak için gerekli olan ocaklar, yollar, tünel şartlarını da en hızlı şekilde yaptık. Projemizin normalde planlanan tamamlanma süresi 5 yıldır. Ancak bir olumsuzluk oluşmaması halinde yüklenicimizin 2 bin işçi ve mühendisi, kuruluşumuzun her biri kendi alanında deneyimli 200 mühendisi ve Sayın Bakanımızın destek ve motivasyonuyla bu projeyi, 3,5, 4 yıl gibi sürede tamamlayarak kendi emsallerinde en hızlı biten proje olması için gayret edeceğiz" dedi.

"Demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik"

Daha sonra konuşan Bakan Uraloğlu ise temeli atılan projeyle çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa ettiklerini kaydederek, "Bugün sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz. Medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını da hep beraber aralıyoruz. Bu proje ile Anadolu'nun kalbini Karadeniz ile buluşturuyoruz. Ulaşım bir milletin kalkınma birlik ve kültür yolculuğunun ana anahtarıdır. Demiryolları bu ulaşımın en güçlü, en çevreci ve en ekonomik rotasıdır. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve günler demiryolları ağlarıyla donattık, donatmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2025 yılı itibariyle 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu uzunluğumuzu böylece 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi vizyon projelerle Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpekyolu'nun merkezi haline getirdik. Her bir ray, her bir lojistik bağlantısı milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adımdır. Durmadan yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın demiryolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle, kararlılıkla, hep beraber yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçecek"

Hattın Karadeniz'e uzanan ilk hızlı tren hattı olacağını dile getiren Uraloğlu, "Bugün Delice-Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçiriyoruz. Bu yeni destana yeni bir sayfa daha çok şükür ekliyoruz. Bu proje Ankara merkezli düşündüğümüzde, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçecek. Ankara- Konya ve Konya- Karaman hızlı tren hatlarımız yıllardır vatandaşlarımızın hizmetinde. Buranın devamında Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmalarına da durmaksızın devam ediyoruz. Şimdi temelini atacağımız bu hattımız ise Ankara'nın kuzeyinde, Karadeniz'e uzanacak bir hat olarak sadece bir ulaşım yolu değil, milletimizin sıla hasretini dindiren, sevdiklerine kavuşturan bir köprü olacaktır. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi maneviyatın doruklara ulaştığı dini bayramlarımızda Kırıkkale-Delice-Çorum güzergahında artan trafik yükünü hattımız paylaşacak. Ailelerin, dostların birbirlerine daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde kavuşmasını sağlammış olacağız. Bu hat insanımızın yüreğine dokunacak. Birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek" şeklinde konuştu.

"Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak"

Delice-Çorum hattının 2029 yılı içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara- Sivas hattında inşa edilen hat çerçevesinde Delice'ye kadar 121,7 kilometrelik hızlı tren hattımızı inşa etmiştik ve işletmeye açmıştık. Bunun devamına Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattı Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz tren bağlantısı sağlanacak. Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2 buçuk saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon yük taşınarak Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına ulaştırmış olacağız. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper gücü haline getirecek. Biz sonuç odaklıyız. Başladık, ne zaman bitecek, devamı Samsun'a ne zaman gelecek? Biz başladığımız bir işi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şükür yarım bırakmadık. Bazen ufak tefek sebeplerle gecikmeler olur ama hiç durmadan yolumuza devam ederiz. 'Kara tiren gecikir, belki hiç gelmez' diye bir türkü var ya, bizim hızlı trenimiz Allah'ın izniyle Ankara'dan, Kırıkkale'den yola çıktı, oradan Çorum'a, Merzifon'a, Samsun'a gidiyor. Bu anlamda bir gecikmemiz olmayacak. Çorum ile Samsun arasını yatırım programımıza teklif ettik. Bütün bu konuyu takip eden siyasetçilerimiz, STK ve iş insanlarımızla takip edeceğiz. Hedefimiz inşallah bu sene yatırım programına alıp ihalesini önümüzdeki sene yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından dualarla hızlı tren hattının temeli dualarla atıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ekonomi, Delice, Samsun, Ankara, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde Delice-Çorum etabının temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de kim ne kadar yayın geliri kazandı İşte zirvenin sahibi Süper Lig'de kim ne kadar yayın geliri kazandı? İşte zirvenin sahibi
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Ozan Güven’e ’Kasten Yaralama’ Suçundan Hapis Cezası Verildi Ozan Güven'e 'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Verildi
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
16:48
Çuvalla para verecekler Premier Lig ekibinden Fenerbahçe’nin bel kemiğine kanca
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
16:30
Bahçeli’den İsrail’in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye’dir
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir
16:12
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir’den İran yorumu: Vuran İsrail değil
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil
16:08
Transfer için mi geldi Dünyaca ünlü golcüden Türkiye’de paylaşım
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:58
Türkiye’nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti
15:55
16 yaşındaki Gülden’i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede ’pişmanım’ dedi
16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
15:53
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
Fenerbahçe ve Adidas arasında 5 yıllık anlaşma sağlandı
15:51
İsrail, İran’ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu
15:40
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
15:36
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e havayolu seferleri iptal edilmiştir
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir
15:32
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 14:42:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nde Delice-Çorum etabının temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.