Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi\'nde Delice-Çorum etabının temeli atıldı

Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temeli Çorum'da düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz tren bağlantısı sağlanacak. Çorum-Ankara arasında ulaşım 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak" dedi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temel atma töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Törene Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan ve AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, hızlı tren projesinin Çorum için büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bu projeyi, 3,5-4 yıl gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz"

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, "Bu proje 240 kilometre ana hat demiryolu, 51 kilometresi gar ve istasyon yolu olmak üzere 293 kilometrelik demiryolundan oluşmaktadır. Organize sanayi bölgelerimiz için 2 tane yük terminalinden, yolcu taşımacılığı için son derece modern 3 adet istasyondan ve tünel, köprü gibi sanat yapıları olmak üzere 334 adet sanat yapısından ve seyir güvenliğini arttırmak ve daha konforlu bir seyir yapmak için Avrupa Fren Kontrol Sistemi ve Avrupa Demiryolu Trafik Sistemi gibi son derece teknolojik sinyalizasyon sistemlerinden, hem çevreci hem enerji verimliliği yüksek olan elektrifikasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Projenin ihalesini gerekleri çerçevesinde hızlı ihale yöntemi ile yapmıştık. Aynı şekilde, kamulaştırmalarını da acele kamulaştırma yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Bugünkü temel atmamıza altyapı oluşturmak için gerekli olan ocaklar, yollar, tünel şartlarını da en hızlı şekilde yaptık. Projemizin normalde planlanan tamamlanma süresi 5 yıldır. Ancak bir olumsuzluk oluşmaması halinde yüklenicimizin 2 bin işçi ve mühendisi, kuruluşumuzun her biri kendi alanında deneyimli 200 mühendisi ve Sayın Bakanımızın destek ve motivasyonuyla bu projeyi, 3,5, 4 yıl gibi sürede tamamlayarak kendi emsallerinde en hızlı biten proje olması için gayret edeceğiz" dedi.

"Demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik"

Daha sonra konuşan Bakan Uraloğlu ise temeli atılan projeyle çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa ettiklerini kaydederek, "Bugün sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz. Medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını da hep beraber aralıyoruz. Bu proje ile Anadolu'nun kalbini Karadeniz ile buluşturuyoruz. Ulaşım bir milletin kalkınma birlik ve kültür yolculuğunun ana anahtarıdır. Demiryolları bu ulaşımın en güçlü, en çevreci ve en ekonomik rotasıdır. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve günler demiryolları ağlarıyla donattık, donatmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2025 yılı itibariyle 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu uzunluğumuzu böylece 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi vizyon projelerle Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpekyolu'nun merkezi haline getirdik. Her bir ray, her bir lojistik bağlantısı milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adımdır. Durmadan yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın demiryolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle, kararlılıkla, hep beraber yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçecek"

Hattın Karadeniz'e uzanan ilk hızlı tren hattı olacağını dile getiren Uraloğlu, "Bugün Delice-Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçiriyoruz. Bu yeni destana yeni bir sayfa daha çok şükür ekliyoruz. Bu proje Ankara merkezli düşündüğümüzde, Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçecek. Ankara- Konya ve Konya- Karaman hızlı tren hatlarımız yıllardır vatandaşlarımızın hizmetinde. Buranın devamında Karaman-Ulukışla ve Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmalarına da durmaksızın devam ediyoruz. Şimdi temelini atacağımız bu hattımız ise Ankara'nın kuzeyinde, Karadeniz'e uzanacak bir hat olarak sadece bir ulaşım yolu değil, milletimizin sıla hasretini dindiren, sevdiklerine kavuşturan bir köprü olacaktır. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi maneviyatın doruklara ulaştığı dini bayramlarımızda Kırıkkale-Delice-Çorum güzergahında artan trafik yükünü hattımız paylaşacak. Ailelerin, dostların birbirlerine daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde kavuşmasını sağlammış olacağız. Bu hat insanımızın yüreğine dokunacak. Birliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirecek" şeklinde konuştu.

"Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak"

Delice-Çorum hattının 2029 yılı içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara- Sivas hattında inşa edilen hat çerçevesinde Delice'ye kadar 121,7 kilometrelik hızlı tren hattımızı inşa etmiştik ve işletmeye açmıştık. Bunun devamına Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattı Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz. 200 kilometre hıza uygun bir şekilde planlanan bu hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz tren bağlantısı sağlanacak. Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inmiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2 buçuk saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon yük taşınarak Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına ulaştırmış olacağız. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper gücü haline getirecek. Biz sonuç odaklıyız. Başladık, ne zaman bitecek, devamı Samsun'a ne zaman gelecek? Biz başladığımız bir işi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şükür yarım bırakmadık. Bazen ufak tefek sebeplerle gecikmeler olur ama hiç durmadan yolumuza devam ederiz. 'Kara tiren gecikir, belki hiç gelmez' diye bir türkü var ya, bizim hızlı trenimiz Allah'ın izniyle Ankara'dan, Kırıkkale'den yola çıktı, oradan Çorum'a, Merzifon'a, Samsun'a gidiyor. Bu anlamda bir gecikmemiz olmayacak. Çorum ile Samsun arasını yatırım programımıza teklif ettik. Bütün bu konuyu takip eden siyasetçilerimiz, STK ve iş insanlarımızla takip edeceğiz. Hedefimiz inşallah bu sene yatırım programına alıp ihalesini önümüzdeki sene yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından dualarla hızlı tren hattının temeli dualarla atıldı. - ÇORUM