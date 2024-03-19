Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde 545 dairenin anahtarlarını teslim etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 dairenin anahtarları Başkan Muhittin Böcek ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından hak sahiplerine törenle teslim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Başkan Böcek, atıl kalan, ihalesi 3 kez katılım olmadığı için iptal edilen projeyi, vatandaşların mağduriyetini önlemek için seçim beyannamesinde olmamasına rağmen hayata geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından yürütülen projede 545 daire inşa edildi. 29 Mart 2022'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve hak sahiplerinin katılımıyla temeli atılan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mutlu sona ulaşıldı. Hak sahiplerine anahtarları törenle teslim edildi. Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Milletvekilleri, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ve vatandaşlar katıldı.
545 konut tamamlandı
Başkan Muhittin Böcek, Güneş Mahallesi sınırları içerisindeki bu alanın 2016 yılında riskli alan ilan edildiğini, Haziran 2018 tarihi itibari ile tahliye ve yıkımların tamamlandığını hatırlatarak, "Göreve geldiğimiz güne kadar çözüme kavuşturulamamıştı. Aynı şekilde Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi de çözüm bekliyordu. Kepez'de 4026 daireyi geçtiğimiz günlerde teslim ettik. Güneş Mahallesi'nde 2021 yılı Ekim ayında belediyemiz şirketi ANTEPE'ye inşaatı yapma yetkisi verildi. Mart 2022'de inşaata başladık. Toplamda 545 konutu tamamlayarak, bugün hak sahiplerine anahtarları ve tapularını teslim ediyoruz" dedi.
11 bin metrekare yeşil alan, 183 km kanalizasyon
Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında 11 bin metrekare yeşil alan ve çocuk oyun alanları da oluşturduklarını dile getiren Başkan Böcek, "Halkımızın talebi üzerine Güneş Mahallesi Camii ve taziye salonu yapımına 22 Ağustos 2023 tarihinde başladık. Camii ve taziye salonunu 33 milyon TL yatırımla tamamladık. Bugün onu da hizmete açıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.
Kepez'e birçok hizmet kazandırdıklarını ifade eden Başkan Böcek, Varsak-Müze arasında hayata geçen raylı sistemin önceki dönem otogar da kaldığını hatırlatarak, "Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık. Otogar, üniversite ve müze arasındaki kalan kısmı bir buçuk yıl içinde tamamladık. Kepez'de önemli altyapı çalışmaları yaptık. 514 km kanalizasyon hattı yaptık. Bunun 183 kilometresi Kepez'e yapılmıştır" dedi.
Alanyaspor başkanına cevap
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Alanyaspor Tesisleri ile ilgili bugün yaptığı açıklamaya tepki gösteren Böcek, şu ifadeleri kullandı:
"Bir video gördüm. Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu demişki 'Ben Muhittin Başkanla görüştüm. Alanyaspor Tesisleri'ni yapmamasının nedeni Alanyalılar kendisine oy vermediği için' demiş. Bir şeyi karıştırıyorlar. Ben 913 mahalle içinde bir tek mahallenin bile oyunu bilmiyorum, bilmeyeceğim dedim. Çünkü kimseyi ötekileştirmeyeceğiz dedim. Ancak Alanyaspor Tesisleri ile ilgili de buradan Alanya'ya bütün Türkiye'ye duyuruyorum. Alanyaspor Tesisleri coğrafi yönüyle çok yanlış bir yere temel atılmış. Devlette devamlılık vardır. Devlet terbiyesi aldığım için, gittim Alanyaspor Tesisleri'ne 39 milyon TL para yatırdım, bugünün parasıyla 140 milyon liradır. Sizin paranız. Ancak oranın hafriyatını da Çavuşoğlu inşaat yapmıştır. Yani kendisi. Beni birileriyle karıştırmasın Alanyaspor'daki otobüs de Antalya Büyükşehir Belediyemizin otobüsüdür. Öyle küçük hesaplarla hiçbir zaman siyaseti spora karıştırmadım. Kimseyi de karıştırtmayacağım."
"Gurur duyuyorum"
Anahtar teslimi yapılacak Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini önemsediğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Siyasetçi verdiği sözü tutacak. Bugün gurur duyuyorum. Bundan 13 ay önce Hatay'da depremi yaşadık. Belediye güvenli, depreme dayanıklı konuk stoklarının yapması gerekiyor. Bir buçuk yıl içerisinde vaat edildi ve zamanında yerine getirildi. Deprem bölgesinde 650 bin deprem konutu söz verdiler ne kadarı yapıldı. Aramızdaki fark bu, biz halkımıza söz verdiğimiz zaman yerine getiriyoruz. İstanbul'da, Ankara'da Mersin, Adana'da, Antalya'da halka verilen hizmetleri halk görüyor" diye konuştu.
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, "Bu binaları görünce insanın içi açılıyor. Burada yaşayacaklara hayırlı olsun. Verilen sözler zamanında tutuldu ve vatandaş mağdur edilmeden kendilerine vaat edilen zamanında Büyükşehir Belediyemizin teminatı ile evlerine kavuştular. Örnek bir kentsel dönüşüm projesi dört dörtlük güzel bir eser olur. Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Güneş Camii ibadete açıldı
Konuşmaların ardından Başkan Böcek ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, temsili olarak 19 hak sahibine dairelerinin anahtarlarını teslim etti. Törende, proje kapsamında inşa edilen Güneş Mahallesi Camii de dualar eşliğinde ibadete açıldı. Törenin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Güneş Mahallesi sakinleri ile birlikte iftar açtı. - ANTALYA
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