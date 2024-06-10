Aydın, Muğla ve Denizli'de Vakıf Yöneticilerine Eğitim Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Aydın, Muğla ve Denizli'de Vakıf Yöneticilerine Eğitim Düzenlendi

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve Denizli'deki vakıf başkanları ve yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Eğitim programına toplam 182 vakıf yöneticisi katıldı.

10.06.2024 16:02
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve Denizli'de ki vakıf yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. İlk kez düzenlenen eğitim programa 3 ilde faaliyet gösteren 182 vakıf başkanı ve yöneticisi katıldı.

Denizli önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilk kez, bölge müdürlüğüne bağlı Muğla, Aydın ve Denizli'deki vakıf başkanları ve yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Eğitim programına Muğla, Aydın ve Denizli'den toplam 182 vakıf yöneticisi katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, geçmişten günümüze kurulan vakıfların, kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin, öksüzlerin ve yaşlıların sığınağı olduğunu söyledi. Dural, "Vakıflar ihtiyaç sahiplerine, derdi ve sıkıntısı olanlara umut, evlenecek gençlere yuva olmuştur. Tarihimizde vakıf kültürü o kadar önemsenmiştir ki, göçmen kuşlar için bile vakıflar kurulmuştur. Bölgemizde de kurulmuş ilginç vakıflarımız vardır. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy un ülkemizin turizmde ve kültür alanında dünya lideri olma yolunda göstermiş olduğu gayretler kadar hayır hizmetlerine vermiş olduğu önem ve destekler bize güç veriyor. Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'nun önderliğinde 2024 yılı hayır hizmetlerinde altın yılımız olması için çaba gösteren tüm ekip arkadaşlarıma ve yaptığımız hayır hizmetlerinde bizlere destek veren Vakıflarımıza gönülden teşekkür ederim" dedi.

"İhtiyaç sahiplerinin yanındayız"

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk alanları olan Aydın, Muğla ve Denizli'de ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını anlatan Dural, "Bu yıl muhtaç ve engelli aylığı alan vatandaş sayımızı 62 den 82 ye çıkardık ücretini de 4 bin 763 TL ye çıkardık. Her ay bin 500 e yakın ailemizin kuru gıda kolilerinin evlerine dağıtımını sağladık. Burs alan ortaöğrenim öğrenci sayısını 525 den 1.045 e, burs alan yükseköğrenim öğrenci sayısını 188 den 271 e çıkardık Burs ücretini de bin 250 TL den 2 bin TL ye çıkardık. Vakıf haftasında 100 öksüz ve yetim çocuğumuz ile birlikte piknik düzenledik. Tüm kandil günlerinde kandil simidi ve akide şekeri dağıttık Ramazan ayında Aydın, Denizli ve Muğla illerimizde siz değerli vakıflarımızın işbirliği ile her gün 8 bin 500 kişiye iftar sofralarımızı açtık. Ramazan Bayramına girerken de 240 öksüz ve yetim çocuğumuza bayramlıklarını almaları için 2 bin 500 TL lik hediye çekleri dağıttık. Kurban Bayramında da bu hayrımızın sayısını ve hediye çeklerinin miktarını arttırarak bine yakın öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza 3 bin TL'lik hediye çekini ulaştırıyoruz" dedi.

"Denizli'de bin 141 dernek var"

Denizli Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Sefa Altuntaş ise "Cumhuriyet döneminden sonra vakıflardan çok sivil toplumla birlikte olarak dernekleri görüyoruz. Bugün itibariyle Denizli'de bin 141 derneğimiz bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise 101 bin tane derneğimiz var. Artık bir nebze vakıfların görevini STK'lar dediğimiz sivil toplum örgütleri dediğimiz derneklerimiz aldı. Hayatımızın her alanında bunların benzerlerini görüyoruz insan hakları, kadın hakları, işte engelliler ve benzeri alanlarda sivil toplum örgütlerini görüyoruz ve başarılar diliyorum ben bu çalışmalarından dolayı kamu adına da sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Çünkü kamunun ve özel sektörün dinamik üretemediği alanlarda sivil toplum örgütleri hizmet üretiyorlar ve insanlara dokunuyorlar" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından eğitim programına geçildi. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Hüseyin Yıldırım 'Vakıf Kavramı ve Kapsamı', Denizli Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Sefa Altuntaş 'Sivil Toplum Sektörünün Türkiye'deki ve dünyadaki güncel durumu, yardım toplama kanunu ve yardım toplama yönetmeliği. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ayhan Çağlar, 'Vakıf kuruluşu sonrası yapılacak iş ve işlemler, Vakıflarda beyanname – bildirim. VBYS'de karşılaşılan sorunlar. Vakıfların mal edinmeleri, akar cinsinden olan malların değiştirilmesi'. Gelir İdaresi Başkanlığından Zakir Kılınç 'Vakıflarda vergi muafiyeti mevzuatı. VGM Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Çağatay Yarar, 'Vakıf denetimlerinde karşılaşılan sorunlar'. Dış İşleri Bakanlığı AB Başkanlığı Ramazan Aydoğmuş, 'Vakıflarda kaynak geliştirme ve ulusal destekler. Proje başvurusu ve proje yönetimi' ile ilgili sunumlar ve bilgilendirmeler yaptı. Denizli'deki toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın, Muğla ve Denizli'de Vakıf Yöneticilerine Eğitim Düzenlendi - Son Dakika

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