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Bakan Kacır, BAKKA'nın 12 projesinin açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"2002 yılında 36 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız vardı. Bugün ise 255,8 milyar dolarlık rekor bir ihracattan söz ediyoruz"

ZONGULDAK - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından üretim altyapısı, turizm altyapısı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi alanlarında desteklenerek Zonguldak'ta hayata geçirilen projelerin açılışını gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan programın açılış konuşmasını Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu gerçekleştirdi. Altunsu, ajansın kuruluşundan bu yana bölge planları, sonuç odaklı programlar ve Bakanlığın koordinasyonu doğrultusunda bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için faaliyet gösterdiğini belirterek, "Yüzde 64'ü ormanlık arazi olan, 139 km sahil şeridi bulunan, ülke sanayisine olduğu kadar sosyo-ekonomik yaşama demir çelik, kömür, ahşap, doğal gaz ve enerji gibi önemli girdiler sağlayan ve ülkemizin en büyük 3. Limanına sahip olan bir bölgede, bir yandan düzenli sanayi ve teknoloji alanlarının geliştirilmesi diğer yandan nitelikli beşeri sermayenin ve girişimciliğin güçlendirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin turizm sektörünü canlandırmasına katkı sağlıyoruz. Sonuç odaklı faaliyetler, SOGEP ve BAKAP gibi programlar ve teknik desteklerle bir yandan alt yapıya destek veriyor diğer yandan kurumsal kapasite, yenilikçilik ve insan kaynağını geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün açılışı yapılacak olan projelerimiz, OSB'lerin alt yapılarını güçlendirme, çocuklarımızın mesleki ve teknolojik becerilerini geliştirme, kadınlarımızın ekonomik hayata entegrasyonlarını sağlama, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirme ve Zonguldak endüstri mirası turizmini geliştirmek için oldukça önemli eserleri ilimize kazandırma gibi amaçlara hizmet etmektedir" dedi.

ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ise, "Kökleri 1924 yılında kurulan Zonguldak'ın maden mühendislik mektebine dayanan ve 2012 yılına kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adını taşıyan üniversitemizin kuruluş tarihinin 1992 yılı yerine 1924 olarak kabul edilmesine ilişkin başvurunun kabulünün gururunu huzurlarınızda pay sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölgemizde doğal gaz keşfiyle birlikte tarihten gelen enerji üssü olma potansiyelimizi temsillemiş olduk. Ülkemizin enerji üssü haline gelen bölgemizi daha canlı yansıtacak ve dikkat çekecek hem şanlı bayrağımızı hem de ateşi temsil edecek Kırmızı renk kullanarak logomuzun etrafını şanlı al bayrağımızın renginden esinlenip kırmızı rengi de vurguladık. Üniversitemizin kuruluşundan bu yana ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde 107 bin 513 mezun vermiş ve mezun edindikleri donanımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında çalışma hayatına devam etmektedir. Halen seksen artı farklı ülkede öğrencilerimiz bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde özellikle teknoloji transfer ofisi, AR-GE birimi hazırlanan projenin Avrupa Birliği'nden yaklaşık 40 milyon Türk lirası destek almaya hak kazandığını belirtmek isterim. Zonguldak, Teknopark yaklaşık 5 senedir bölgemizde AR-GE, yazılım faaliyetlerinin gelişmesi noktasında en önemli biri haline gelmiştir. Bölgede 5 sene içerisinde 270 personel istihdam edilmiş 720 bin dolar proje ihraç ihracatı 17 milyon TL proje geliri elde edilmiştir. Bölgede Ar-Ge faaliyetleri dışında da 12 milyon TL gelir elde edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bugün yapılan yatırımların sonuçlarını görerek, çalışmaların sonuçlarına şahit olarak bunu yaşıyoruz, izliyoruz. ve bunun olacağını biliyoruz. Bugün burada tabii kalkınma ajansımızın son üç yılda desteklemiş olduğu on iki projenin açılışını yapmak üzere şu anda bu bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii bu projeler arasında üretim altyapısının, turizm altyapısının geliştirilmesi, yine beşeri sermayenin güçlendirilmesi olmak üzere birçok alanda projeleri desteklemiştir. ve bunlar büyük bir başarıyla hayata geçirilmiştir. Bu projelerin toplam kalkınma ajansımızın desteği 130 milyon civarında ve toplam büyüklüğü 230 milyonun ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı son on yılda 850 milyon destek vermiştir. Yine üretim altyapısının, turizm altyapısının geliştirilmesi beşeri sermayenin güçlendirilmesi, Zonguldak'ın kalkınması için bu destekleri vermiştir ve bunlar yerini bulmuştur. Çok etkin olmuştur. ve bundan sonra da devam edecektir. Tabii şu anda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeyiz. ve Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeyiz. Siber Vatan Yetkinlik bu açılışını yapmış olacağız. Bu projelerden bir tanesi. Yine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımızın çok önemli bir başarısı. Biraz güvenlik konusunda yirmi iki üniversiteyi de kapsayan kuşatan ve bütün ajanslara, bütün üniversitelere örnek olan bir proje geliştirdiler. ve bu çok büyük savunma sanayi başkanlığımızda ve diğer sektör paydaşlarıyla büyük bir başarıyla ve Büyüyerek devam etmektedir. Türkiye'nin gelişmesine çok önemli katkılar sağlanmak sağlanmaktadır" dedi.

"Özel sektörün yatırım iştahını artıracak teşvik paketleri kurguladık"

22 yılda yerli ve milli anlayışın temellerini atarken gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bakan Kacır, "Geride bıraktığımız son 22 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini atarken; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin emrinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi, bizatihi aziz milletimizin kendisidir" dedi.

Bakan Kacır, sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek organize sanayi bölgeleri alt yapısı kurduklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Bugün ülkemiz 101 teknoparkında, 10 binin üzerinde girişimi ile teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. Bin 600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusuna sahibiz. Türk sanayiinin küresel bir üretim üssüne dönüşümünü takip ediyoruz. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız vardı. Bugün ise 255,8 milyar dolarlık rekor bir ihracattan söz ediyoruz. Bu ihracatın yaklaşık 241 milyar dolarını da imalat sanayii oluşturuyor. "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz doğrultusunda sanayi ve teknolojide büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

"Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederken, Batı Karadeniz'in sembol şehirlerinden Zonguldak'ımızı da yatırım, üretim, ticaret, ihracat merkezi yapmak adına tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Biz tabi, Zonguldak için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, şehrimizi her yönüyle daha güçlü hale getirmek, Zonguldak'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir" şiarıyla; yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Zonguldak'ımızı "Türkiye Yüzyılı"nınöncü şehirlerinden biri haline getirmeye devam ediyoruz."

"Projeler Zonguldak'ın gücüne güç katacak"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Zonguldak ile birlikte yürüdüklerini ifade eden Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Zonguldak'la beraber yürüyoruz. Bugün de Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız destekleriyle Zonguldak'ta hayata geçirdiğimiz 12 projenin açılışı için bir aradayız. Kalkınma ajansımızın 135 milyon lira desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projelerle; Siber güvenlik, yazılım, robotik sistemler, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekliyoruz. Oluşturduğumuz laboratuvar ve atölye altyapısıyla insansız hava araçlarının geliştirilmesinde, üretimi ve geliştirilmesinde yetkin, geleceğin mühendis ve teknisyenlerini yetiştiriyoruz. Alaplı Organize Sanayi Bölgesi ve Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde kurduğumuz tesislerle şehrimizdeki planlı sanayi alanlarında çevreci, verimli ve sürdürülebilir üretim altyapısını güçlendiriyoruz. Üzülmez Kültür Vadisi projemizle şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Arıcılığı ve artizan ekmek üretimini destekleyen projelerle kadınlarımızın iş gücü piyasasında daha aktif rol almasını sağlıyoruz ki malumunuz yarın kadınlar günü. Tüm bu saydığım projelerle birlikte Zonguldak büyüme yolculuğunda gücüne güç katacak" dedi.

"Özel Karaelmas Ekspresi 8 Mart'ta Ankara'dan kalkacak"

Bakan Kacır, 8 Mart günü Özel Karaelmas Ekspresi'nin Ankara'dan yola çıkacağını anlatan Kacır, "Bugün burada Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz, TCDD ve ticaret ve sanayi odamız işbirliğinde geliştirdiğimiz önemli bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Bu proje 'Özel Karaelmas Expresi'. Yarın yani 8 Mart Ankara'dan kalkacak Çankırı, Karabük ve Zonguldak illerimize ve ilçelerimize uğrayacak olan trenimiz Batı Karadeniz'imizin doğal güzelliklerini temaşa ettirmek ve şehirlerimizin önemli unsurlarını vatandaşlarımıza tanıtmak adına önemli rol üstlenecek. Şehrimizi önemli bir turizm destisyonu haline getirecek Özel Karaelmas Expresinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Zonguldak için de aşkla şevkle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Program, Özel Yetenekli Öğrencilerin Yüksek Teknolojide İstihdamına +8 Yıl Kazandıralım, Kilimli Balık ve Su Ürünleri Soğuk Hava Deposu Mezat Alanı Projesi, Zonguldak Siber Vatan Yetkinlik Merkezi, Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışkan Kadınlar, Alaplı OSB, Çevreye Duyarlı Altyapı ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yatırım Ortamı Hazırlıyor, Çaydeğirmeni'nde Artizan Ekmek Üretiyoruz, Sağlıkla Kalkınıyoruz, Zonguldak-Ereğli OSB Akıllı Elektrik Yönetim Sistemi ile Fiziki ve Kurumsal Altyapısını Güçlendiriyor, Maden Şehitlerinin Çocukları Maden Makinaları Üretiyor, Üzülmez Kültür Vadisi, SİHA 30.30.9.3, İmalat Sanayi İhtiyaçlarına Uygun Endüstriyel Kontrol ve PLC Laboratuvarı Kurulması ve Sanayi İçin Tasarla ve Programla projelerinin açılış kurdelesi kesilmesiyle son buldu.

Daha sonra Bakan Kacır, Savunma Sanayii Başkanlığı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasındaki işbirliğinde hayata geçirilen Zonguldak Siber Vatan Yetkinlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Siber Vatan Yetkinlik Merkezini ziyaret eden Bakan, öğrencilerle Siber Vatan öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet etti. Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'nde ulusal düzeyde koordinasyonu BAKKA tarafından sağlanan Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından Kacır, Siber Vatan Programı çerçevesinde faaliyet gösteren Yavuzlar Web Güvenliği ve Yazılımı, ZAYOTEM Zararlı Yazılım Önleme ve Tersine Mühendislik, CUBERIUM Blockchain, Redpunch Studios Oyun Geliştirme, Siber Tehdit İstihbaratı ve Detection Engineering Takımlarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.