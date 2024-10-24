Balçova Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Bal-Kut\'a Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Yerel

(İZMİR)- Balçova Belediyesi Arama Kurtarma (BAL-KUT) gönüllüleri olası afetlere hazırlanıyor. BAL-KUT gönüllerine eğitim programı kapsamında Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde yılan, güvercin, köpek, dragon gibi hem evcil hem yaban hayvanların yer aldığı hayvan arama kurtarma eğitimi verildi.

BAL-KUT olası afetlere hazırlık başta olmak üzere yıl boyunca sürecek acil tahliye, arama kurtarma, ilk yardım, risk analizi gibi bir çok başlıktan oluşan eğitim programlarını içeren stratejik plan ile çalışmalarına başladı. Balçova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından 20 gönüllü belediye personellerinden kurulan BAL-KUT, hem insanlara hem de hayvanlara yönelik arama kurtarma eğitimlerinin ilk aşamasını, yerel seçimden hemen sonra işbirliği protokolü imzalamış olduğu AFAD akreditasyonu olan ANDA İzmir ve Hak-Tim isimli kuruluşlardan aldı.

Eğitim sürecine belediye ana binasında deprem ve orman yangınlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ile başlayan BAL-KUT, eğitimin ikinci gününe Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde yılan, güvercin, köpek, dragon gibi hem evcil hem yaban hayvanlarının yer aldığı hayvan arama kurtarma eğitimleri ile devam ederek tamamladı.

Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitime BAL-KUT ekibinin yanı sıra Balçova Belediyesi Başkan Vekili Banu Gençkan, Balçova Belediye Başkan Yardımcısı Bora Er ve Seray Zümbülcan ile ve meclis üyeleri de katıldı. ANDA İzmir'den Hüseyin Tanrıverdi ve HAK-TİM'den Murat Aras ile Kutlu Dayıoğlu'nun eğitim verdiği programda eğitime katılan tüm personele, AFAD akreditasyonlu sertifikalar HAK-TİM Başkanı Sibel Altun tarafından verildi.

BAL-KUT ve eğitimlere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Balçova Belediyesi Başkan Vekili Banu Gençkan, "BAL-KUT'un kurulmasında Onur Yiğit Başkanımızın bu dönem seçim bildirgesinde seçim vaatlerinden bir tanesiydi. Pek çok seçim vaadi vardı. Onlardan bir tanesiydi. Öncelikle bunu yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. BAL-KUT gönüllü 20 belediye personeli tarafından faaliyet gösteren yeni bir oluşum. Afetle ilgili yasa 2022'de çıkmıştı. Ancak başkanımızın seçim bildirgesinde vaatlerinden biri olarak yerine geldi. Dün farkındalık eğitimlerinden bir tanesi olan deprem, doğal afetler, yangın ve sellerle ilgili olan bir farkındalık eğitimi verildi. Bugün de bu eğitimden ikincisi olan canlılar üzerinde, hayvanlar üzerinde, işte doğal hayvanlar, doğal yaşamdaki hayvanlar ve evcil hayvanlar, kedi, köpek gibi ya da doğada yaşayan domuz, işte yılan gibi doğal yaşam içerisindeki hayvanlar üzerinde arama kurtarma çalışmalarının farkındalık eğitiminin ikincisi yapılacak" dedi.

Gençkan, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Hayata, evrene, yaşama, insan merkezli bakıyoruz ve hayvan merkezli hep hiçbirini ayırmıyoruz birbirinden. Tabiatı, insanı doğası, canlısı, kedisi, köpeği, börtüsü, böceği, kelebeği, solucanı hepsini bir bütün olarak görüyoruz. Dolayısıyla ormanı da, orman yangınlarında, doğal yaşamı toprağıyla beraber hepsini bir bütün olarak görüyoruz. Bakış açımız bu. Sadece insan merkezli bakmıyoruz. Aynı zamanda tüm yaşamda yer alan canlılar açısından bakıyoruz. Bizim ana kaynağımız, gücümüz buradan geliyor.

"İzmir'de de, Türkiye'de de ses getirecek"

BAL-KUT çok yeni bir aşamada ama çok hızla ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel eğitimler veriliyor. Gönüllülük esas. Bir de biz yaşadığımız bölge açısından hem Balçova, hem İzmir olsun, deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız için en önemli göstergesi zaten bir jeotermal merkezi var. Depremin ana merkezlerinden birisi burası olabilir ihtimaliyle BAL-KUT'un da İzmir'de de, Balçova'da da ve Türkiye açısından da öncü bir yer almasını düşünüyoruz ve bir aldığımız eğitimlerde de AFAD akreditasyonu olan kurumlarla çalışıyoruz. BAL-KUT'un çok iyi yerlerde olacağını, İzmir'de de, Türkiye'de de ses getirecek yerlerde olacağını düşünüyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

"Kamu sivil toplum işbirliğinin en güzel örneklerinden"

Proje danışmanı Banu Özdemir ise BAL-KUT'un kamu sivil toplum işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek "Balçova Belediyesi'nin seçim dönemindeki vaatlerinden biri olan arama kurtarma BAL-KUT'un kuruluşunun ve eğitim alması gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde, kentimizde doğal afet bölgesi özellikle son senelerde depremlerle, yangınlarla da sınanıyoruz ve bu arama kurtarma çalışmalarında eğitim farkındalık kadar çok önemli. Bu çerçevede AFAD'ın akreditasyonu bulunan, AFAD'ın yetkilendirmiş olduğu HAK-TİM ve ANDA isimli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortaklaşa bir çalışma başlattık. Yaklaşık 20 kişiden oluşan gönüllü belediye personelinden oluşan BAL-KUT ekibi öncelikle bir afet, farkındalık eğitimi girdiler. Bugün de burada hayvan arama kurtarma üzerine yaban hayatı üzerine bir eğitim alacaklar. Amaç burada bir sene içerisinde yıl boyunca devam eden eğitimlerle beraber BAL-KUT'u hem İzmir'de hem Türkiye'nin farklı sahalarında profesyonel eğitim almış, afet bilincini bilen, istihbarat olay yeri keşiflerini yapabilen, yangın çeşitlerini bilen, ilk yardımı bilen, profesyonel bir ekip haline getirmek. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yıl içerisinde 10 ayrı eğitim olacak. En sonunda da büyük bir tatbikat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dileriz diğer ilçelere de ülkemizin diğer yerlerine de sirayet eder" diye konuştu.

"Sosyal belediyeciliğin anlayışının ta kendisi"

Özdemir, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

Kış aylarına yakın orman yangınlarıyla da ilgili artık son dönemlerde ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi. Orman yangınlarıyla da ilgili çok meşakkatli bir eğitime timimiz girmiş olacak. O eğitimi almış olacak. Bu hem arama kurtarma personellerimizin afet bölgesine giden personellerin hem can güvenliği için çok kıymetli hem de malum afet dönemlerinde saniyeler bile çok önemli. Gerek insanlarımızı, vatandaşlarımızı kurtarırken, gerekse canlılarımızı kurtarırken. Kentinde yaşayan tüm türlerin insan, hayvan fark etmeksizin hepsinin can güvenliğini, mal güvenliğini sağlayabilmek, onlara hizmet edebilmek aslında sosyal belediyeciliğin anlayışının ta kendisi. Bugün de burada bunun ilk adımını atmış oluyoruz.

"Bizlerden yardım bekleyen can dostlarımız da var"

Dün yaklaşık 3 saat kadar afet farkındalık eğitimi verildi belediyemiz binasında personele. Bugün de hem evcil hayvanların yani deprem zamanında en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi. Kedilerin, köpekleri, muhabbet kuşlarının çıkartılması ve kurtarılması. Hem de orman yangınları ve deprem olduğu zaman insanoğlu bazen kendimizi önceleyebiliyoruz ama bizlerden yardım bekleyen can dostlarımız da var. Gerek yılan, gerek kaplumbağa, gerek tavşan fark etmeksizin gerek ormanda, gerek evlerde yaşayan hayvanlara yönelik bir eğitim çalışması olacak. Hem teknik bir eğitimden geçecek arkadaşlar, hayvanların kendi fizyolojilerine ve biyolojilerini tanımış olacaklar. Ne kadar ne hızlı hareket edebileceklerini öğrenecekler.

"Tüm vatandaşlarımızın sahip olması gereken bir eğitim"

Aslında bizim 83 milyon olarak tüm vatandaşlarımızın sahip olması gereken bir eğitim bu eğitim. İlk 72 saat afet zamanında biliyorsunuz ki hayati önem taşıyor. Bu eğitimlerden sonra, tamamlandıktan sonra ekibimiz mahalle afet gönüllüleri diye bir projemiz var. Balçova'da her mahallede mahalle afet gönüllüleri timleri oluşturarak 'ben komşuma nasıl yardımcı olabilirim, ona nasıl yetişebilirim, bunu yaparken kendimi riske atmadan ve komşumu riske atmadan nasıl başarabilirim' diye bunu bütün mahallelere, bütün gönüllülere yakın zamanda sirayet ettireceğiz ve yeni bir çalışmayla geleceğiz."