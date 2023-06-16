Başkan Demir'den 'sel' değerlendirmesi: "45 dakikada metrekareye 53 kilo yağış düştü"

Samsun'da bir hafta içerisinde sel felaketi yaşandı. Afetin şehre faturası ağır olurken, ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü, birçok yerde taşkın meydana geldi. Sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

"YAPTIKLARIMIZ ORTADA"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı 2. Birleşimi'nde de ana gündem maddesi şehri vuran sel oldu. "CHP grubundan imar planı değişikliklerine yapılan eleştiriyi değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu kadar yağmura yetecek tesisat dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz onu da yapmaya gayret ediyoruz. 1 hafta içinde şehir 2 kez çok ciddi yağış aldı. Ladik'te 1 vatandaşımız sele kapıldı ve rahmetli oldu. 2. yağmurda çok büyük kayıplara ve can kaybına uğrayabilirdik. Buna şükretmek lazım. Belediye olarak da bizim yağış ve diğer konular için yaptıklarımız ortadadır" şeklinde konuştu.

"YAĞMUR SUYU HATLARI DEĞİŞECEK"

Çok kısa bir sürede etkili olan sağanağın sele dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Son yağan yağmurda merkez ilçede 45 dakikada metrekareye 53 kilo yağış düştü. Bafra'da yaptığımız yağmur suyu hatları çok büyük işe yaradı. Böyle bir yağmurda bunları yapmasaydık Bafra perişan olurdu. Ulus Caddesi'nde bir tesisat yaptık. Yağmur 10 dakikada boşalıyor. Yapmasaydık orada biriken suyu 2 günde boşaltamazdık. Atatürk Bulvarı ve Eski Sanayi'deki hatlar Mert Irmağı'nın kotunun alt seviyesinde, Atatürk Bulvarı ve limandaki su seviyesinin altında. Bunlarla ilgili merkezde de tüm hatlar değişecek. Özellikle yağmur suyu hatları. Eski sanayide projeler hazır. Bu sene inşallah yapıyoruz. Terfi ve pompa sistemi ile yağacağız. Bu işlemin ardından eski sanayide su baskınları olmayacak. Neden şimdi? DSİ ile birlikte uygulama projesini yeni bitirdik. 1,5 ay önce onaylandı. Başka nerelerde su baskını oluyor? Atakum'da sahil kesimlerde. Dik gelen su hızlı bir şekilde Atatürk Bulvarı'na yığılıyor. Yağmur bitince yarım saat 1 saatte su boşalıyor. Yağmur suyu hatlarının çaplarında da yetersizlik var" diye konuştu.

"YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ HİÇ YOK"

Sel ve su baskını riskinin olduğu yerlerdeki diğer projelerden de bahseden Mustafa Demir, "Mert Irmağı havzası ve Terme- Salıpazarı hattı da sıkıntılı yerler. Burada baraj ve sanat yapıları yapılıyor. Onlar tamamlandığında sıkıntı giderilecek. Mert Irmağı'nda da proje bittiğinde bölgemizde riskli alan kalmıyor. Buna rağmen lokal bölgelerde 1 saatte 100-200 kilo yağış düşerse bunlar sele sebebiyet verir. Allah bizi daha büyük afetlerden korusun. Samsun'un aldığı yağışı farklı yerler alsa çok daha farklı bir konum ortaya çıkar. Gülsan'da sanayi dükkanları su doldu. Neden? Yağmur suyu şebekesi hiç yok. Kanalizasyon şebekesine verilmiş. Kanalizasyon şebekesinin o suyu çekme şansı yok. Geri basıyor. Orayla ilgili proje ürettik mi? Hayır, neden? Sanayi Toybelen'e taşınınca orası kalkacak. Konuyla ilgili vaziyet budur. Şu anda bile tüm ekipler teyakkuz halinde. Allah bir daha yaşatmasın ama su birikintileri ve sel durumunda tüm ekiplerimizde her şey hazır. Afetlere karşı elimizden geldiği kadar hazır olma ve müdahale etme gayretini gösteriyoruz" şeklinde konuştu.